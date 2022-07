Parlez des armes nucléaires et de leur utilisation en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a menacé à plusieurs reprises l’utilisation possible d’armes nucléaires depuis le début de l’invasion de l’Ukraine. Le plus grand expert mondial Harald Müller a déclaré dans une interview au quotidien Aktuálně.cz que la Russie aurait pu utiliser des armes atomiques tactiques, par exemple lors du siège de l’aciérie Azovstal à Marioupol. Et cela explique pourquoi ils ne le font pas.

La guerre en Ukraine peut-elle être évitée ?

Je pense que c’est la position politique de l’Occident qui a été la plus décisive en 2014 (à cette époque, la Russie annexe la Crimée et la guerre du Donbass commence, ndlr) il peut l’empêcher. Nous pouvons également spéculer si les garanties de sécurité de l’OTAN ou de certains membres clés de l’alliance aideront la situation. Je peux aussi imaginer qu’en 2014 l’Occident pourrait exiger un référendum avec des observateurs internationaux dans le Donbass et en Crimée, et je suis à peu près sûr qu’au moins le Donbass rejoindra l’Ukraine.

Quelle est la politique de dissuasion de l’OTAN ? A-t-il changé récemment ?

Le grand changement est que l’OTAN est beaucoup plus active dans la sécurisation du flanc oriental. Fondamentalement, chaque jour, nous entendons dire que pas un pouce du territoire de l’Alliance ne se rendra sans combat. C’est une déclaration très forte. De plus, un certain nombre de pays d’Europe occidentale qui jusqu’ici ne prenaient pas très au sérieux leur légitime défense, y compris mon Allemagne natale, ont maintenant radicalement changé d’attitude. L’agression de la Russie a changé le point de vue des dirigeants allemands sur la sécurité de l’Europe et de Moscou, y compris les sociaux-démocrates historiquement plus pro-Kremlin.

Comment les politiques de prévention doivent-elles fonctionner ?

La dissuasion fonctionne en disant à l’agresseur potentiel qu’il paiera plus pour son agression qu’il n’en tirera. À l’ère des armes nucléaires, les avantages et les inconvénients sont potentiellement énormes. Quand on parle de la politique de dissuasion de l’OTAN, on parle de l’alliance nucléaire. Tout conflit armé avec cette alliance comporte le risque d’une escalade nucléaire.

Non pas parce que l’OTAN veut utiliser des armes nucléaires, mais parce que tout peut arriver dans une guerre vraiment chaude. Considérez ce qui s’est presque passé pendant la crise des missiles de Cuba ou les exercices militaires de l’OTAN en 1983 lorsque les Soviétiques pensaient que nous nous préparions à une frappe nucléaire. Juste quelques erreurs et le missile explosera. Une partie de la dissuasion ne fonctionne qu’à travers la possibilité que des actions involontaires puissent conduire à l’utilisation d’armes nucléaires. Les deux possibilités sont réelles et elles ont toutes deux un effet dissuasif.

Harald Müller Photo: Dominique Perlinova Harald Müller est professeur émérite de relations internationales à l’Université Goethe de Francfort, ancien directeur et maintenant associé de l’Institut de recherche sur la paix de Francfort et directeur de recherche au Centre d’excellence de l’Université Charles – Centre de recherche sur la paix de Prague. Dans son travail, il traite, entre autres, du désarmement, des relations transatlantiques et des armes nucléaires.

Ensuite, il y a un troisième aspect sans rapport avec les armes nucléaires : vous montrez à un agresseur potentiel que vous êtes assez fort pour l’empêcher d’atteindre ses objectifs. Et cela se produit maintenant, alors que l’OTAN tente de renforcer sa position du côté est, de la Baltique à la mer Noire.

Dans quelle mesure la Russie a-t-elle réussi ? Comment le président Vladimir Poutine a-t-il réussi à dissuader l’Occident avec des armes nucléaires ?

Il n’a pas complètement réussi. Depuis le 24 février, date à laquelle il a lancé l’invasion, Poutine a répété à plusieurs reprises que tout soutien à l’Ukraine se heurterait à de fortes représailles, ce que tout le monde comprend comme l’utilisation d’armes nucléaires. Il est important de souligner qu’il ne sait pas vraiment à quel type de soutien il fait référence. Mais nous avons été assez courageux et n’avons pas réagi. Nous soutenons l’Ukraine avec des sanctions et des livraisons d’armes. Certains pays envoient également des armes lourdes telles que des chars.

Mais d’un autre côté, nous ne fournissons pas certaines armes à l’Ukraine, par exemple des missiles à longue portée – et il semble que les membres de l’OTAN qui en possèdent, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, ne veulent pas les envoyer à Kyiv. à l’avenir. La proposition de créer une zone d’exclusion aérienne a également clairement échoué. Il semble donc, du moins à cet égard, que Poutine ait réussi à dissuader l’Occident.

Quelle est la doctrine russe sur l’utilisation des armes nucléaires ?

Toutes les doctrines militaires sont formulées de telle manière qu’elles peuvent être interprétées différemment. Le russe a déclaré que si le pays se trouvait en danger existentiel à cause d’un autre pays, il envisagerait d’utiliser des armes nucléaires. Et il réagira également à son utilisation par l’ennemi.

Mais seul le Kremlin sait où se situe la menace existentielle. Si nous attaquons la Russie, si nous commençons à lui tirer dessus avec des armes conventionnelles, attaquons des bases russes depuis la mer, alors cela peut être interprété comme cela. La frontière peut se trouver quelque part là-bas. Je pense qu’il est sage de ne pas répondre à des déclarations vagues ou à des menaces vides qui ne visent qu’à tester la force de nos nerfs.

Poutine pourrait-il utiliser des armes nucléaires tactiques pour assurer la victoire dans le Donbass ?

C’est ce que nous ne savons pas. Nous ne pouvons que spéculer sur la façon dont la Russie s’est comportée dans cette guerre. Le conflit ne montre pas l’armée russe sous son meilleur jour, mais un moment, néanmoins, était parfait pour que le Kremlin utilise une petite arme nucléaire tactique s’il le voulait : la bataille de Marioupol.

De nombreux soldats ukrainiens ont combattu pendant très longtemps dans l’aciérie d’Azovstal, causant de lourdes pertes à la Russie. Pour une frappe nucléaire tactique, c’est idéal car vous disposez d’une zone dégagée et suffisamment grande pour vous déployer, disons 1 kg ou 0,8 kg de charge utile. Les défenses ukrainiennes seraient détruites en quelques secondes et les troupes russes pourraient aller combattre ailleurs. Mais le Kremlin n’utilise pas d’armes nucléaires, ce qui montre que la Russie respecte les limites de leur utilisation. Et ils ne veulent pas passer par là.

Il y a une très bonne raison à cela. Même s’ils n’ont utilisé des armes nucléaires qu’en Ukraine et seulement dans une très petite zone, vous ne savez pas ce qui se passera ensuite. La pression sur les puissances nucléaires occidentales pour qu’elles réagissent sera énorme. Je crois que l’Occident aura peur que s’il ne répond pas avec force, il permettra à la Russie d’utiliser à nouveau des armes nucléaires, alors il devrait intervenir. Et la Russie ne veut pas prendre ce risque.

Se pourrait-il que nous ayons surestimé les capacités nucléaires de la Russie, tout comme de nombreux experts ont surestimé leurs capacités militaires conventionnelles ?

Nous en savons plus sur les armes nucléaires que sur les armes conventionnelles. Rien ne compte plus que leur force. Les dégâts qu’ils peuvent faire sont complètement incomparables aux fusées ordinaires. Vous savez que si vous faites exploser dix bombes atomiques sur une ville, au moins huit d’entre elles exploseront – et cette ville appartiendra au passé.

Ces dernières années, de nombreux armements ont été redémarrés. Cela s’applique-t-il également aux armes nucléaires ?

Ils ne s’améliorent que très lentement. Au total, 37 pays voulaient avoir des armes nucléaires à un moment donné et maintenant que seuls neuf d’entre eux en ont, d’autres ont reculé devant cet objectif. La question est de savoir si les tensions actuelles – et en particulier l’agression russe pour tenter de gagner plus de territoire – n’y changeront rien. La plus grande préoccupation en ce moment est l’Iran. Comme les puissances ne sont pas unies, elle ne subira pas beaucoup de pression et il est possible que Téhéran réussisse à se doter de l’arme nucléaire. Et puis d’autres pays de la région essaieront de faire de même.

Les États-Unis, sous l’administration Trump, se sont retirés d’un certain nombre de traités régissant les armes nucléaires, affirmant vouloir en créer un meilleur. Quelle est l’importance de ces accords et y a-t-il une chance que de nouveaux émergents ?

Le traité le plus important qui intéresse les États-Unis est le traité ABM, qui limite le développement des défenses antimissiles. Cela s’est passé sous le président George Bush Jr. C’était essentiellement une garantie de dissuasion mutuelle entre les États-Unis et l’Union soviétique, puis la Russie. Cela a eu un impact majeur sur le Kremlin, qui a ensuite renforcé son arsenal nucléaire existant.

Parmi les traités dont Trump s’est retiré, le Traité sur l’élimination des missiles à moyenne et courte portée était le plus fondamental pour l’Europe, mais a été entaché par la tricherie russe. Moscou a des missiles qui, selon elle, ne relèvent pas de cette limite, mais ce n’est pas vrai et le Kremlin nie tout contrôle international.

Nous avons encore beaucoup d’offres, mais je crains qu’elles ne s’effondrent en ce moment. Il est très difficile d’imaginer qu’un nouveau document juridique sera rédigé entre l’Amérique et la Russie. Du moins tant que Poutine est président. Comment pouvez-vous lui faire confiance pour remplir chaque affaire qu’il fait?

Sommes-nous à nouveau confrontés à la guerre froide ?

J’ai peur que vous vous approchiez de la vérité. La confiance a tendance à être détruite plus rapidement qu’elle n’est gagnée. C’est vrai en amour et en politique. Considérez simplement combien de temps il a fallu pour que le premier traité américano-soviétique sur les armes nucléaires ait un impact réel. C’était SALT en 1972. Pendant ce temps, la guerre froide a commencé en 1947.

Depuis vingt ans maintenant, nous avons construit la confiance que nous pouvons travailler ensemble et avoir des accords internationaux contraignants. Mais la Russie est gouvernée par quelqu’un qui a tout cassé.

