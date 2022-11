Parkour dans le pentathlon moderne se termine. Après les Jeux olympiques, elle sera remplacée par la discipline des courses d’obstacles – ČT sport – Télévision tchèque

Le pentathlon moderne est un sport olympique depuis 1912

– Le pentathlon moderne combine le tir, l’escrime, l’équitation, la natation et la course de fond, qui était l’une des exigences de base des soldats au siècle dernier. Elle était donc, avant la Seconde Guerre mondiale, l’affaire exclusive d’officiers et de soldats professionnels.

– Le nom « moderne » le distingue de l’ancien pentathlon classique (saut en longueur, javelot, disque, sprint et lutte), qui était disputé aux Jeux olympiques de l’Antiquité.

– Le pentathlon moderne est un sport olympique depuis 1912, les femmes n’ont participé aux Jeux olympiques que depuis 2000.

– Les performances dans chaque discipline sont notées et les points convertis en handicaps de temps au début de la manche finale.

– Escrime avec des cordes, dans les compétitions individuelles, tout le monde s’escrime pour un coup gagnant. Dans le relais, chaque membre de l’équipe a un ordre défini au sein de l’équipe et ne concourt que contre le même adversaire tête de série, pour trois coups.

– Dans le 200 mètres nage libre, la course individuelle est la natation, dans le relais 3×100 mètres nage libre.

– L’équitation est un parkour composé de 12 obstacles, 15 sauts chacun. L’organisateur fournit les chevaux et les participants les tirent. Samedi, les représentants de l’association nationale au congrès de l’UIPM ont décidé de remplacer les sports équestres par des courses d’obstacles après les JO de Paris 2024.

– Auparavant, le tir était effectué avec des pistolets à air comprimé, depuis 2009, le pentathlète combinait le tir avec des pistolets laser et la course. 3×1500 mètres courus en relais.