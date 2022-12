Paris se souvient de la fille qui a été brutalement assassinée. La situation tragique a divisé les politiciens liés à la migration — ČT24 — Télévision tchèque

La marche commémorative à la mémoire de Lola, douze ans, assassinée s’est accompagnée d’un immense chagrin, d’émotion et, surtout, d’un lourd silence. Le drame a touché de nombreux Parisiens et la rencontre a d’abord été un adieu digne. « Je veux honorer la mémoire de la jeune fille. J’ai réalisé à quel point c’était calme autour de moi », a illustré un Parisien pour la télévision tchèque.

Le principal suspect des meurtres est une femme algérienne de 24 ans, prétendument atteinte de troubles mentaux, qui ne se trouve pas légalement dans le pays et qui a été exhortée par les autorités à quitter le territoire français.

L’un des organisateurs de la manifestation était une organisation d’extrême droite dirigée par le parti Reconquête d’Eric Zemmour, qui voulait critiquer sous cette forme la politique d’immigration du gouvernement. Pour cette raison, et en même temps à la demande de la famille, aucun des députés n’a participé à la marche funèbre et ils ont rendu hommage à la jeune fille assassinée de différentes manières.

L’assassinat a également secoué le parlement

Les circonstances des meurtres sur le parquet du Parlement cette semaine ont suscité un débat houleux. « Des crimes sont commis par des immigrés illégaux qu’on ne veut pas et qu’on ne peut pas renvoyer chez eux », a grommelé la députée d’extrême droite de l’Association nationale Marine Le Pen. Premier ministre Elizabeth Bornéo du parti au pouvoir La République En Marche ! au lieu de cela, il a modéré son discours et a appelé à « la décence, le respect et le respect de la douleur de la famille ».

L’enquête sur l’affaire, censée impliquer trois autres personnes d’origine algérienne, se poursuit. Vendredi, la police a retrouvé le corps d’une adolescente de 12 ans dans un cercueil du 19e arrondissement de Paris. Lundi, une femme de vingt-quatre ans, handicapée mentale, a comparu devant un juge d’instruction, accusée de meurtre, de viol et de maltraitance sur mineur. Un homme de quarante-trois ans a également été arrêté, qui l’aurait aidé à transporter le corps.

Même après la réunion, de plus en plus de personnes se sont rassemblées dans la maison où vivait Lola et où elle a perdu la vie. « Je suis venu rendre hommage à la petite Lola, qui devrait être à l’école maintenant. Et pour soutenir les parents qui traversent une période très difficile en ce moment », a déclaré un habitant de Farouk en banlieue parisienne.

Le gouvernement a reconnu que la critique de sa politique d’immigration était en partie justifiée. Au cours de l’année écoulée, seul un dixième de ceux qui auraient dû quitter le pays ont été expulsés.