Paris-Roubaix bat tous les records du spectacle

Il faut commencer à compter les jours jusqu’au 6 juillet. Car alors les cyclistes reviendront sur les rochers, à la magie classique des classiques, Enfer du Nord, Paris-Roubaix. Le passage qui s’alignera dans deux mois et demi dans le couloir Visiter revivre le spectacle d’hier, aussi grand que rapide et aussi grand qu’incroyable de battre tous les records du plus beau monument du cyclisme.

La société est de retour avec la pandémie sous contrôle. Et il y a des masses de gens dans l’herbe de la forêt Arenberg ou à côté d’un champ cultivé Jonction d’arbres. Puisque c’est là que les pavés du département du Nord de la France deviennent une barrière qui gêne le pédalage d’un cycliste qui rebondit sur un vélo et qui parvient avec habileté à éviter les cailloux, six millions n’en sont pas moins dans un secteur qui condamne le succès ou à l’échec. plus de 257 kilomètres.

Vent pour durcir le test

Qu’est-ce que c’est? Paris-Roubaix la plus rapide (près de 46 km/h) depuis le départ de la course en 1896, puis sur une route parcourue uniquement par des chars à bœufs. Aujourd’hui seuls les pavés sont conservés pour le vélo, pour l’enfer et pour les milliers de cyclistes qui chaque année souhaitent imiter les héros qui viennent souvent seuls, comme c’était le cas hier à Dylan VanBaarle, un Hollandais de 29 ans, au vélodrome de Roubaix donner aux puissants inéos avec la première victoire dans une course sensationnelle. L’équipe cycliste la plus puissante de la planète n’a jamais remporté de course, pas plus que sa marque de vélo, les célèbres Pinarellos, ne l’a propulsée. Miguel Indurain dans quatre des cinq victoires remportées à Paris.

Pas seulement des rochers, mais du vent et même le moment de relancer le duel toujours majestueux entre les deux soi-disant géants Wout van Aert (deuxième sur Roubaix) et Mathieu van der Poel, qui a perdu devant son rival épuisé. Le cycliste qui se débat dans la boue du cyclo-cross, une classique du printemps et qui donnera vie et caractère aux premiers jours du Tour jusqu’à ce que les montagnes apparaissent à l’horizon autour de la France.