Paris et les attractions touristiques que vous pouvez visiter gratuitement

Paris et les Musées Nationaux : Musée de la Poste, Musée Pablo Picasso, Musée de l’Opéra de Paris, Grand Palais, Musée National d’Art Moderne, Louvre, Musée d’Orsay…

Les musées parisiens deviennent de plus en plus accessibles aux touristes. La plupart d’entre eux peuvent être visités gratuitement. Rappelez-vous juste 3 principes de base :

1. Tous les musées nationaux de Paris sont gratuits le premier dimanche de chaque mois !

2. Les personnes de moins de 26 ans peuvent entrer gratuitement dans tous les musées nationaux !

3. Vous pouvez visiter gratuitement la collection permanente du musée toute l’année. Il y a un supplément juste pour visiter les expositions temporaires, les donjons et les catacombes.

1. Musée du Louvre (Musée du Louvre):

Le Louvre est le musée le plus célèbre de Paris et le musée le plus visité au monde. Ce musée est situé dans le Palais du Louvre et nous pouvons y trouver des œuvres d’art et des collections des artistes les plus célèbres. Le musée est divisé en 8 départements thématiques : monuments égyptiens, moyen-orientaux, grecs, étrusques et romains, art islamique, sculpture, arts décoratifs, peinture et peinture, graphisme et dessins.

Horaires d’ouvertures:

Lundi, jeudi, samedi, dimanche : 09h00 – 18h00

mar: fermé

Mer, Ven: 09:00 – 22:00

Inscription gratuite :

Enfants et personnes handicapées

Citoyens des pays de l’Espace économique européen âgés de moins de 26 ans

Tout le monde : premier dimanche de chaque mois

Droit d’entrée : 9,50 €, 6 € (mercredi, ven de 18h00 à 22h00)

Musée du Louvre

75058 Paris – France

Tél : +33 (0) 1 40 20 53 17

Station de métro : Palais-Royal Musée du Louvre (lignes 1 et 7)

Site Internet: https://www.louvre.fr/fr

2. Musée d’Orsay

Ce musée est situé dans la partie historique de la gare d’Orsay. Vous y trouverez une collection de peintures et de sculptures de la période du XIXe siècle.

Horaires d’ouvertures:

Après : fermé

mar, mer, ven, sam, dim : 09h30-18h00

Jeudi : 09h30-21h45

Inscription gratuite :

Enfants de moins de 18 ans, handicapés

Citoyens de l’UE âgés de 18 à 25 ans

Tout le monde – Premier dimanche de chaque mois

Tarif d’entrée : 8 €, 5,50 € (après 16h15 tous les jours sauf le jeudi, après 18h00 le jeudi)

Musée d’Orsay

62, rue de Lille

75343 Paris Cedex 07

Station de métro : Solférino (ligne 12)

Site Internet: https://www.musee-orsay.fr/fr

3. Centre Pompidou :

Le Centre Pompidou est un centre de culture et d’art moderne. Le musée est installé dans un bâtiment coloré et futuriste que les habitants appellent une raffinerie. Le centre abrite également la principale bibliothèque publique.

Horaires d’ouvertures:

Lun, mer, jeu, ven, sam, dim : 11h00 – 21h00

mar: fermé

Inscription gratuite :

Enfants de moins de 18 ans

Pour les moins de 25 ans (collection et terrasse)

Tout le monde – Premier dimanche de chaque mois

Réception:

Collections et expositions : 12 €, 9 € (18-25 ans)

Collecte seule : 12€, gratuit pour les moins de 25 ans

Terrasse avec vue : 3 €, moins de 26 ans gratuit

Centre Georges Pompidou

19, rue de Beaubourg

75004Paris

Station de métro : Rambuteau (ligne 11)

Site Internet: https://www.centrepompidou.fr/fr

4. Château de Versailles (Château de Versailles):

Le château de Versailles est l’un des édifices les plus visités de France. Le Château des Rois est situé à seulement 20 km du centre de Paris. Le palais comprend également de vastes jardins et des parcs avec des fontaines, où les touristes peuvent trouver la paix et la détente garanties. Versailles est la preuve que Paris, ce n’est pas seulement l’agitation de la ville.

Horaires d’ouvertures:

Palais : 09h00 – 17h30

Jardin : 08h00 – 18h00

Inscription gratuite :

Enfants et personnes handicapées

Citoyens de l’Union européenne de moins de 25 ans

Tout le monde – Premier dimanche de chaque mois

Tout le monde – jardins

Réception:

Château : 15 €

Château de Versailles et Château de Trianon : 18 €

Jardin : gratuit

Château de Versailles

Arrêts de train : Versailles Chantiers, Versailles Rive Gauche

Ligne d’autobus : 171

Coût du billet : 18 euros

Site Internet: https://www.chateauversailles.fr/homepage

5. Cathédrale Notre-Dame de Paris (Cathédrale Notre-Dame de Paris):

La cathédrale Notre-Dame, également connue sous le nom de cathédrale Notre-Dame, est une cathédrale gothique de Paris. Victor Hugo a contribué à sa popularité avec ses histoires sur Quasimodo le sonneur de cloches. Paris vous apportera cette histoire comme dans la paume de votre main.

Horaires d’ouvertures:

Cathédrale:

Lundi-vendredi : 08h00-18h45

Samedi, dimanche : 08h00-19h15

La tour:

Lundi-Vendredi : 10h00-18h30

Samedi, dimanche : 10h00-23h00

Inscription gratuite :

Enfants et personnes handicapées

Citoyens de l’UE de moins de 25 ans – tour

Tous – Cathédrale :

Réception:

Cathédrale : gratuit

Tour : 8€, gratuit (18-25 ans)

Sous-sol : 5 €

notre Dame

Stations de métro Cité Saint-Michel (ligne 4), Hôtel de Ville (lignes 1, 11), Maubert-Mutualité ou Cluny – La Sorbonne (ligne 10), Châtelet (7, 11 et 14).

Site Internet: https://www.cathedraledeparis.com/

6. Basilique du Sacré Coeur

Symbole moderne de Paris, la basilique du Sacré-Cœur se dresse au sommet d’une colline à Montmartre. À l’intérieur, vous trouverez diverses sculptures, peintures et mosaïques. De la place devant la basilique, on a une belle vue sur Paris.

Horaires d’ouvertures:

Lundi-Dimanche : 6h00-22h30

Inscription gratuite :

Tout – Basilique

Réception:

Basilique – gratuit

Sous-sol : 5 €

Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre

35, rue de Chevalier de la Barre

Jules Joffrin + Métro Montmartrobus (arrêt « Place du Tertre »)

Métro Pigalle + Montmartrobus (arrêt « Norvins »)

Bus : ligne 30 – 31 – 80 – 85 (vous emmène au sommet de la colline)

Site Internet: https://www.sacre-coeur-montmartre.com/

7. Arc de Triomphe

Une autre icône de Paris qui se double d’un musée, d’un monument architectural important ou d’un point de vue intéressant sur la capitale française.

Horaires d’ouvertures:

1er avril – 1er septembre : 10h00-23h00

1er octobre – 31 mars : 10h00 – 22h30

Inscription gratuite :

Enfants, handicapés

Citoyens de l’Union européenne de moins de 25 ans

Réception:

9 €, 5,50 € (réduction)

Musées gratuits toute l’année :

Musée de la Maison de Victor Hugo (Musée Victor Hugo)

Musée Carnavalet (Musée d’histoire de Paris)

Musée du Parfum (Musée du Parfum – Parfumerie Fragonard)

