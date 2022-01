« Panique à Nowogrodzka ». Kukiz a conclu un accord avec l’opposition au sein de la commission d’enquête

– Le président Kaczyński s’est entretenu avec Paweł Kukiz après que la motion visant à former une commission d’enquête a été rendue publique. Le chef du camp au pouvoir ne cache pas sa désapprobation de cette idée et des actions que Paweł Kukiz entreprend dans cette affaire – nous avons entendu l’un des politiciens importants de la rue Nowogrodzka

Certains politiciens du camp au pouvoir dans une interview avec Onet ont même affirmé que Kukiz avait simplement trahi le PiS et ainsi mis fin à toute coopération dans n’importe quel domaine.

Dans le hall parlementaire, des informations ont commencé à circuler selon lesquelles le PiS proposerait à la personne de Kukizow le siège de vice-ministre de l’agriculture

Jusqu’à il y a quelques jours, les politiciens du PiS rejetaient de manière irrespectueuse les questions concernant le comité d’enquête sur les écoutes téléphoniques, qui serait formé au Sejm. Aujourd’hui, le discours est différent. L’opposition est parvenue à un accord avec Paweł Kukiz. Sans elle, Droit et Justice n’aurait pas la majorité au Sejm.

Les informations d’Onet montrent que la panique a éclaté au sein du parti au pouvoir après que le chef de la PO Donald Tusk a fait une déclaration publique de soutien au projet Paweł Kukiz.

Comme le disent nos interlocuteurs, jusqu’à présent l’annonce de Kukiz à cet égard n’a pas été prise trop au sérieux, puisque personne n’a envisagé la possibilité de recueillir les 48 signatures nécessaires pour que le projet aboutisse à la baguette du maréchal.

Après les paroles de Tusk, qui a déclaré qu’il n’y avait aucun problème à signer une motion pour nommer une commission d’enquête, cette croyance a radicalement changé.

« Kukiz a triché »

Comme nous l’avons entendu, la direction suprême du parti Droit et justice a décidé d’empêcher à tout prix la formation d’une commission d’enquête parlementaire sur les écoutes téléphoniques, et les propos de Kukiz selon lesquels si le PiS tarde à voter sur cette proposition, il mettra fin à l’accord entre Kukiz et le pouvoir. est traité comme un véritable ultimatum et même comme une menace.

– Le but de Paweł Kukiz n’est pas d’expliquer quoi que ce soit, mais de faire de Seym un théâtre ordinaire, avec lequel il veut renverser ce gouvernement et changer de gouvernement. Pour atteindre cet objectif, il est prêt à tout sacrifier et à conclure lui-même un pacte avec le diable. Maintenant, il est main dans la main avec l’opposition et avec Donald Tusk lui-même – dit l’un des proches collaborateurs de Kaczyski.

– Nous ne savons pas exactement à quoi joue Paweł. Mais si cette commission est créée, une avalanche va se déclencher – raconte à Onet le politicien de la PO.

Il soutient lex tvN, soutiendra-t-il le comité ?

La Commission enquêtera sur les cas de surveillance illégale par les services secrets en 2005-2021. L’idée est venue après que le groupe Citizen Lab de l’Université de Toronto a annoncé que le sénateur KO Krzysztof Brejza était sous surveillance à l’aide du logiciel Pegasus développé par la société israélienne NSO Group.

Le téléphone portable de Brejza devait être piraté 33 fois entre le 26 avril 2019 et le 23 octobre 2019. L’homme politique était alors directeur de cabinet pour KO avant les élections législatives. Auparavant, Citizen Lab avait informé que l’avocat Roman Giertych et la procureure Ewa Wrzosek étaient également sous la supervision de Pegasus.

Kukiz s’est associé à PiS et lui a donné la majorité. Il soutient, entre autres, appelé lex tvN. Cependant, dans ce cas, il a décidé de combattre le dirigeant qui ne voulait pas de la commission.

– J’ai signé une convention avec le PiS sur des sujets strictement définis, pour des actions strictement définies. Nous avons également signé une entente sur les questions de dotation au gouvernement. Bien sûr, s’il y a une situation extrême comme celle-ci, si M. Mejza reste au gouvernement, je devrai renégocier cet accord. La commission d’enquête n’est pas l’objet de notre contrat, a déclaré Paweł Kukiz aujourd’hui dans Onet Opinions Andrzej Gajcy.

Et il a ajouté : « Ce n’est pas un ultimatum ». C’est pour clarifier. S’il n’y a pas de vote sur la motion de nomination d’un comité, je gèlerai confortablement les votes avec le PiS qui ne sont pas couverts par l’accord avec ce parti.

Kukiz parle dans le même sens d’ukasz Mejza, qui, selon Wirtualna Polska, veut gagner de l’argent grâce à une thérapie douteuse pour des enfants gravement malades dans le passé. Le musicien a exigé sa démission du poste de vice-ministre des Sports et a menacé de violer l’accord avec le PiS. Avant Noël, Mejza a démissionné.

– Ils n’ont rien pour me faire chanter, et je n’ai aucune pression sur Seym, donc je peux faire ce que je pense être juste et ce qui est dans l’intérêt de la Pologne. Pas de gauche, pas de droite, mais la Pologne. Nous ne pouvons pas du tout faire l’objet d’un chantage – Kukiz continue sur Onet Opinions.

Plus de musique polonaise

Le fait qu’il y ait eu une atmosphère nerveuse au siège du PiS est attesté, par exemple, par la pression à exercer à partir d’hier à la fois sur Kukiz lui-même, qui – comme nous l’avons entendu – un député PiS terrifié a été convoqué, et sur ses deux fidèles parlementaires camarades – Jarosław Sachajko et Stanislaw uk.

Ce n’est pas la fin. Dans l’après-midi, lors d’une conférence de presse à Sejm, Marek Suski, un proche collaborateur de Jarosław Kaczyński, a présenté le projet de loiselon quelle station de radio devrait jouer entre 5h00 et 24h00 jusqu’à 80 pour cent. Chanson polonaise. Sur une base mensuelle, la part de la chanson originale s’élèvera à 50%.

Suski a admis que le projet était préparé depuis l’année dernière. Il a également parlé à Paweł Kukiz, qui le soutiendrait. C’est la concrétisation du postulat du musicien, qu’il rappelle de temps à autre dans des déclarations publiques.

– En Pologne, la musique polonaise est jouée la nuit et représente une part beaucoup plus faible de la musique totale servie qu’en France, par exemple. « C’est pourquoi nous voulons, et je l’ai proposé au Premier ministre, examiner si les médias publics doivent suivre le modèle de la loi française sur les médias », a-t-il déclaré dans un entretien avec PAP en octobre 2020.

– Peut-être devriez-vous réfléchir et mettre en œuvre une solution similaire pour les entrepreneurs polonais – a-t-il ajouté.

Le PiS sans majorité au comité

– Je peux dire aujourd’hui qu’il s’agit d’une information, pas d’une supposition que la motion visant à nommer une commission d’enquête inclura des signatures non seulement de la Plateforme, mais aussi du député Kukiz et de son groupe, Gauche, Pologne 2050, Confédération et Parti populaire polonais – a déclaré au chef du club à élimination directe Borys Budka.

C’est lui qui a parlé à Kukiz de cette affaire. Donald Tusk a donné le feu vert pour un accord avec les musiciens, mais Władysław Kosiniak-Kamysz, président de PSL, qui a négocié avec le chef du club Kukiz’15, a négocié avec le chef du cercle Kukiz’15 que la commission serait également traiter du calendrier des premières règles du PiS, à savoir 2005-2007 . Initialement, le projet Kukiz parlait du début de l’enquête sur l’affaire en 2007, lorsque la règle PO-PSL de huit ans a commencé.

Le comité comptera 11 membres et le PiS n’aura pas la majorité, bien que l’égalité de présence dans les instances représentatives de certains clubs et cercles – comme le montrent nos informations – ne soit pas établie.

– Ceci est une future chanson. Les négociations sur cette question n’ont pas encore commencé – nous avons entendu un député de gauche. Les politiciens de l’opposition ont déclaré que le PiS avait tellement peur de former un comité qu’ils voulaient réintroduire la possibilité de voter à distance lors de la session du Sejm. Il s’agit de maintenir la discipline.

Les huit députés du PiS n’ont pas voté lors de la dernière session de la chambre, ce qui, avec les 228 membres du club et une majorité fragile, est un problème majeur. Le système de vote sera testé demain. La réunion hybride aura probablement lieu dès la semaine prochaine.

Théoriquement, le PiS pourrait envoyer les candidatures au congélateur pendant plusieurs mois. Le chef du club Droit et Justice, Ryszard Terlecki, a déclaré aujourd’hui qu’il n’y aurait pas de blocage : – Il y aura un vote pour savoir si nous le nommerons ou non – a-t-il déclaré au Sejm.

