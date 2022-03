Pandora Papers : Une nouvelle affaire va-t-elle bouleverser les résultats des élections ?

Andrej Pig en juillet En 2009, avec l’aide du cabinet d’avocats français DB Artwell Avocats et du cabinet d’avocats panaméen Alcogal, il a fait fonder la société de manière anonyme et discrète, avec un PDG, dit-il. Site d’enquête.cz. Quatre mois plus tard, il utilise cette structure pour passer d’une entreprise à une autre transféré 15 millions d’euros (plus tard 381 millions de couronnes).

En substance, il s’est prêté à acheter seize propriétés de luxe en France dont Château Bigaud sur la Côte d’Azur. En 2015, il a condamné les offshors en RPD. Les transactions mentionnées sont là selon les experts, les aspirants par exemple au blanchiment d’argent. Cependant, les avocats conviennent qu’en vertu de la loi tchèque, cela n’est pas illégal.

Andrej Babi a fait beaucoup d’efforts pour cacher le fait qu’il était le propriétaire des 15 millions d’euros (381 millions de couronnes) encaissés. Outre l’utilisation d’un schéma de société offshore, qui garantit son anonymat, il renie également son entreprise en République tchèque. Il ne mentionne aucun d’entre eux dans les déclarations de propriété, qu’il est tenu de remplir chaque année après son entrée en politique, affirme le projet Pandora Papers.

Affaire Pandora Papers : Andrej Babi affirme qu’il n’a pas de pigistes. | Centre tchèque pour le journalisme d’investigation



Kamil Kouba, ancien enquêteur anti-blanchiment et aujourd’hui consultant anti-blanchiment, est d’accord. « Aucune transaction commerciale normale ne ressemblerait à ceci », dit et ajouta : « Le stratagème m’est venu comme un manuel pour les enquêteurs. En anglais, il a même un nom : Loan Back. »

Les journalistes ont été chassés par des agents de sécurité. Le chef de la police soutient son peuple

Andrej Babi ne voulait pas parler de l’affaire au début, du moins pas dans la rue. Les journalistes intéressés en dehors de la conférence de presse ont été arrêtés par le personnel de sécurité. Pourtant, lundi, le président de la police, Jan vejdar, a clairement défendu les gens du service de protection.

« J’ai vu deux vidéos de policiers faisant leur travail. Dans le cas des journalistes, je ne vois rien de problématique ou d’illégal dans l’approche des policiers. Une personne protégée ne peut se voir accorder l’accès si elle ne souhaite pas et ne répond pas aux demandes de quitter les lieux. Il est impossible d’agir autrement », a commenté le chef de la police Jan vejdar sur la vidéo Twitter.

Comme un journaliste slovaque, ses collègues de la BBC ont terminé. Ils n’ont pas reçu de réponse et se sont également heurtés aux agents de sécurité. Même dans cette procédure, le président de la police a défendu la procédure.

« Quant au journaliste de la BBC, il sait qu’il est le patron du Premier ministre mais il essaie de le repousser. C’est inacceptable. Je n’ai jamais défendu un policier qui a fait une erreur. La situation est déjà très grave et il est de notre obligation légale d’assurer la sécurité des personnes protégées », a déclaré Vejdar.

L’affaire peut-elle affecter les résultats des élections ?

Selon le politologue Jan Kubáček, cela dépend aussi de la réaction des partis d’opposition. On ne sait pas encore comment l’affaire sonnera et qui est pour ou contre. Si les partis d’opposition attisaient la réaction, certains électeurs doutaient que le soutien du OUI puisse les motiver à voter pour Andrei Babis à la fin.

« Il est fort possible que si quelqu’un ne contrôle pas ses nerfs, il réagira de manière non professionnelle de la compétition, puis étrangement peut encore pousser son Andrej Babi irrité, qui ne veut pas choisir, qui est indécis entre OUI et quelqu’un. Et il sera entre guillemets pour les gens épluchés. » Kubáček croit

Selon le politologue Kubáček, Babi a peut-être perdu des points en faveur de l’opposition parce que dans le passé, il a déclaré qu’il n’utilisait pas d’offshors et, au lieu de cela, les identifiait à l’opposition. Il devait leur expliquer cela – et au public.

Politologue : C’est un cas délicat pour les électeurs babi

Selon le politologue Jakub Charvát il peut également randomiser qui est impliqué dans l’affaire avec une carte pré-électorale. On ne sait pas encore qui sont tous les politiciens impliqués dans l’affaire, la publication viendra plus tard cette semaine. « Bien sûr, ces informations influenceront grandement la façon dont cette affaire sera perçue et quel impact elle aura sur le comportement des électeurs. » prévient Charvat.

Les politologues soulignent également que l’affaire est relativement compliquée pour l’électeur Andrej Babi. Le politologue précise : « Nous devons encore voir à quoi ressemble l’électorat d’Andrej Babi. Je pense que c’est une question complexe et peu claire pour eux, donc ce n’est pas quelque chose qui devrait revenir sur leur décision d’aller voter OUI. »

« Les électeurs de Rock Babiš ne trancheront pas cette affaire. Ce sera une bataille pour les indécis »

Les politologues s’accordent à dire que le cas des électeurs rock Babi n’a pas faibli dans la décision de voter pour le mouvement OUI. Au lieu de cela, ils le prendront comme une autre attaque contre leur favori. Le politologue Jakub Charvát estime que Les électeurs du OUI sont déjà partiellement immunisés contre l’affaire Babi. « OUI les électeurs peuvent enregistrer leurs cas, mais ils le font ils écouteront la déclaration d’Andrej Babi, et s’il les satisfait d’une manière ou d’une autre, ils l’agiteront. » décrit Charvát, avec qui d’autres politologues sont d’accord.

« L’électorat rock du mouvement OUI est clair, ils se tiennent fermement derrière Andrej Babi et ils le prendront comme un signal de complot. que cela confirmerait qu’il était contrôlé, que le moment était accidentel, que son contenu n’était pas une coïncidence, que cela s’est produit bien avant qu’Andrej Babi n’entre en politique, Je ne pense pas avec eux, au contraire, cela confirme qu’ils attendent à nouveau l’affaire Andrej Babi », a-t-il ajouté. Kubáček croit

Pigš : C’est des conneries. je n’ai rien en France

« Ce n’était que notre préoccupation à l’époque. L’affaire de 2009, quand je n’étais pas en politique, paraîtrait quelques jours avant l’élection. En fait, c’est classique. – ils n’avaient rien sur Babi, alors ils ont attaqué le truc de 12 ans », a déclaré Andrej Babi à l’affaire Blesk News, ajoutant : « Vous savez que j’ai passé un certain nombre d’audits d’entreprises internationales et tout ce qu’il n’est pas en vertu de n’importe quelle loi. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il en était de ses sociétés offshore, il a répondu : « Bien sûr, je ne possède pas de société offshore, ni de biens immobiliers en France. Et à cause de la loi tchèque, Lex Babi n’est plus propriétaire de mon ancienne société tchèque. Dans une interview avec le serveur tn.nova.cz, il a reconnu que l’immobilier pourrait désormais appartenir à un fonds fiduciaire créé par lui.

La police est également censée s’occuper de l’affaire, mais Babi n’a pas peur de l’enquête. « J’ai vu dans les médias que la police aurait dû enquêter, ça va. Il s’est avéré être une affaire d’obligations tout aussi artificielle, pour laquelle mes revenus ont été audités. Et il a clairement indiqué que j’avais raison et que je n’avais rien fait de mal », a déclaré Andrej Babi à Blesk Zprávy.

Le temps comme coïncidence ? Différents spécialistes

Le politologue Jakub Charvát pense qu’il s’agit d’une coïncidence dans le moment de la publication de l’affaire. Cela fait référence au fait que les activités des réseaux internationaux de journalistes ont examiné des politiciens et des responsables de 90 pays. Il était loin de se concentrer uniquement sur la Tchéquie et Andrej Babi. « L’idée qu’un groupe international attende d’être en République tchèque une semaine avant les élections et de diffuser des informations sur les porcs de manière ciblée semble hautement improbable. Encore une fois, nous ne sommes pas si forts et significatifs, et à l’échelle de ce monde européen, Andrej Babi n’est pas une forte personnalité », a déclaré Charvát.

En revanche, le politologue Jan Kubáček penche davantage vers la théorie selon laquelle il ne s’agit pas d’une coïncidence. « Il ne semble pas que cette affaire se soit produite si soudainement, une semaine avant les élections, juste avant le débat télévisé. » mentionné. Selon Kubáček, il est probable que l’affaire ait été « sciée et préparée » quelque part. S’il n’est pas lié à l’élection, il sera publié en septembre, selon les politologues.

« Cela me donne l’impression que, du moins par rapport à l’environnement tchèque, on considère seulement qu’il est apparu avant les élections, mais pas quelques jours plus tard, afin que le public et les électeurs sceptiques puissent le comprendre, le connaître et, surtout, connaître les réactions de toutes les personnes impliquées. Cela ne concerne pas seulement Andrej Babi, mais surtout ses adversaires », estime Kubáček.

Le mouvement OUI se bat actuellement principalement pour les électeurs indécis, qui n’ont pas encore de préférence claire. « Les électeurs indécis décideront à juste titre dans les derniers jours en fonction de la performance des dirigeants », Kubáček a déclaré que les prochains jours seront la clé, qui est toujours impliqué dans l’affaire et la réaction de l’opposition.