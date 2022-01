Palicka espère l’or EM avec la Suède

Andreas Palicka avait l’air agacé. Atteindre la finale de la Coupe d’Europe avec le handball suédois est un miracle sportif mineur pour le gardien de but de classe mondiale, car le tournoi semble s’être terminé prématurément pour le joueur de 35 ans après avoir été testé positif au coronavirus plus tôt dans la semaine.

« C’est en fait un scénario incroyable. La semaine a été épuisante mentalement – je ne sais pas ce qui va se passer », a décrit Palicka après la victoire en demi-finale de 34:33 des champions d’Europe record contre les champions olympiques de France. « Heureusement, j’ai été testé négatif et j’ai pu jouer. »

Notre unité – newsletter L’Eintracht Braunschweig est votre club ? Alors commandez notre newsletter hebdomadaire gratuite ici.

La Suède veut se venger de l’Espagne

En 2018, l’équipe Drei-Kronen était très proche de remporter son cinquième championnat d’Europe après 1994, 1998, 2000 et 2002. Mais la finale a clairement perdu à 23h29. Son adversaire était ce qu’il est aujourd’hui : l’Espagne. « Nous voulons nous venger. J’espère que notre heure viendra. Ce sera un grand match et c’est formidable d’en faire partie », a déclaré le joueur de la zone arrière Jonathan Caarlsbogard de TBV Lemgo en Bundesliga avant le choc en or avec Defending. champions ce dimanche (18h) à Budapest.

Le fait que Palicka puisse être là renforce la confiance des vice-champions du monde. « Il nous a beaucoup aidés. Non seulement sur le terrain mais aussi en dehors du terrain. C’est notre capitaine, une personne formidable et un excellent gardien de but », a déclaré Caarlsbogard.

Avec un arrêt monstre contre Ludovic Fabregas à quelques secondes de la fin, Palicka a sauvé son équipe de la prolongation lors de la demi-finale à suspense de vendredi soir contre la France. « Je me suis juste jeté contre elle », décrit-il la scène fatidique.

Le gardien Palicka brille en demi-finale

C’était le point culminant du spectacle de gala, qu’il a également décoré d’un record du Championnat d’Europe. Un professionnel de Bundesliga qui a joué pour le THW Kiel de 2008 à 2015 et qui a récemment mis fin à son contrat avec Rhein-Neckar Löwen en 2016, marquant trois buts. Aucun ancien gardien n’a réussi à réaliser un tel exploit. « Quand vous sortez de l’isolement comme ça, c’est super, bien sûr », a déclaré le réalisateur Jim Gottfridsson, qui est également incroyable.

Palicka a dû se mettre en quarantaine lundi dernier après avoir été testé positif. Une période difficile d’incertitude et d’impuissance a suivi, qui l’a presque rendu fou, en particulier lors de la finale du tableau principal contre la Norvège. « Regarder le match contre la Norvège seul dans une chambre d’hôtel à la télévision – je ne me suis jamais senti aussi mal. Les choses se sont envolées et j’ai sauté dans mon lit comme un enfant de dix ans », a déclaré Palicka. Au final, grâce à une superbe remontée à la dernière minute, la Suède a tout de même réussi à s’imposer et à se qualifier pour les demi-finales.

Aujourd’hui, les Scandinaves ont même remporté leur premier titre en 20 ans. Palicka pense que la longue saison sèche est enfin terminée. « Il y a un bon moral dans cette équipe. Si quelqu’un ne peut pas faire le travail, quelqu’un d’autre le fera. Cette équipe est composée de héros », a déclaré le vétéran. Ils voulaient enfin sortir de l’ombre de la génération dorée du handballeur Magnus Wislander du siècle.

© dpa-infocom, dpa:220129-99-897505/2