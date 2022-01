Pacte de stabilité : Lindner, déjà flexible, la dette doit être réduite – Politique

Énergie chère et inflation galopante, révision du pacte de stabilité, processus de ratification du Mes et de l’union bancaire : les travaux de l’Eurogroupe tenus pour aujourd’hui redémarrent d’ici, à l’occasion de la première réunion de 2022 à Bruxelles sous la présidence du ministre irlandais des Finances, Paschal Danohoe.

La réunion – qui sera suivie mardi par le Conseil des 27 ministres des Finances de l’UE, Ecofin – est marquée par l’entrée en fonction de 4 ministres (Allemagne, Pays-Bas, Autriche et Luxembourg) et est l’occasion d’analyser l’évolution de la reprise économique à la lumière de la nouvelle vague d’infections que l’Europe tente d’endiguer en résistant à l’impact sur les activités de production. Le ministre de l’Economie Daniele Franco est attendu à Bruxelles pour participer aux deux réunions. Entre autres, il doit faire attention à l’échec de l’Italie à ratifier Mes (la question de la division politique en raison de la position critique du M5S et de la Lega). L’Allemagne, la France et le Portugal étaient également absents. A Paris et à Lisbonne, cependant, la ratification est en cours, tandis que la finalisation de la procédure de Berlin devra attendre l’arrêt de la Cour constitutionnelle de Kharlsruhe, attendu dans quelques mois.

La ratification du MES, rappellent des sources bruxelloises, n’était pas une fin en soi, mais était cruciale pour la mise en place d’un backstop de résolution de crise, indispensable pour avancer sur la voie de l’union bancaire. Sur la table des ministres se retrouve à nouveau le dossier de l’inflation. Poussée par une énergie chère, l’évolution des prix à la consommation dans la zone euro a enregistré une hausse de 5% en décembre (prévision non définitive), son plus haut niveau depuis 25 ans. Et bien que beaucoup, y compris la BCE, continuent de considérer ces hausses comme temporaires, les inquiétudes grandissent quant à l’impact que le phénomène aura sur les taux d’intérêt et les poches des citoyens. Et, alors que la mise en œuvre du PNR national se déroule sans problème majeur (du moins à ce stade et au-delà des suspensions imposées en Hongrie et en Pologne), les ministres ont eu l’occasion d’avoir une nouvelle discussion sur la révision du pacte de stabilité et de croissance .

« Nous avons besoin de règles communes, il ne peut y avoir de zone euro s’il n’y a pas de règles respectées par tous. Mais la croissance passe avant la stabilité : une croissance durable et équitable est indispensable pour les citoyens européens ». Le ministre français des Finances, Bruno Maire, a évoqué la réforme du Pacte de stabilité avant l’Eurogroupe. « Nous devons nous demander quels investissements doivent être faits pour favoriser la croissance verte et la transition et chaque pays doit s’engager à respecter les règles pour assurer une croissance durable et maintenir l’unité de la zone euro », a-t-il déclaré, soulignant que les discussions pourraient être « constructives ». « .

« Le pacte de stabilité s’est avéré flexible pendant la crise, il est maintenant temps de créer de l’espace dans le budget pour rendre également le secteur public résilient », a déclaré le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, arrive dans son premier Eurogroupe à Bruxelles. « Je soutiens fortement la réduction de la dette publique, il est également important que l’union bancaire résolve la relation entre les banques et la dette souveraine », a-t-il expliqué, soulignant que l’Allemagne est « ouverte au progrès, mais un équilibre intelligent doit être trouvé entre la dette et l’investissement ». « .

« La dette reste la dette, cela ne fait aucun doute. Et c’est pourquoi nous nous engageons à revenir à des règles budgétaires plus strictes à la fin de la crise. C’est très important pour créer une marge de manœuvre pour une autre crise », a-t-il déclaré. Le ministre autrichien des Finances, Magnus Brunner, arrivé dans son premier Eurogroupe. Le ministre a souligné que Vienne soutient fortement le retour de politiques financières sérieuses et solides en Europe, après ce qui a été fait au niveau national.

« Est-ce que je m’inquiète de l’inflation ? Évidemment oui. Parce que le pouvoir d’achat des citoyens sera affecté et que l’augmentation continue des prix de l’énergie affecte directement le pouvoir d’achat », a déclaré la ministre néerlandaise des Finances, Sigrid Kaag, qui souligne qu’il incombe aux ministres des finances de la zone euro d’aborder la question de « voir au-delà » des éventualités actuelles.