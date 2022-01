OVNI coréen pour 600 mille couronnes. Nouveau Kia Sportage en direction de la République tchèque, Karoq également en compétition

Kia Sportage



Le Kie Sportage de cinquième génération est pratiquement nouveau dès le départ. La plate-forme est déjà différente de son prédécesseur, ce qui se révèle entre autres par la composition du groupe motopropulseur. Auparavant, c’était le seize essence à atmosphère de base, maintenant la porte d’entrée de l’offre est un seize suralimenté d’une puissance de 110 kW. Le même moteur est également disponible en version hybride légère, avec une boîte manuelle à sept rapports et une boîte automatique à double embrayage. Et tandis que le VTT à transmission manuelle a toujours 110 kW, l’automatique est de 132 kW.

Il existe également un turbodiesel 1.6 CRDi d’une puissance de 85 ou 100 kW, la version la plus puissante est toujours un mildhybrid et est également disponible en quad. La nouveauté est un hybride à part entière ainsi qu’un hybride rechargeable rechargeable. Les deux ont 16 132 kW suralimentés, mais grâce au moteur électrique, une puissance combinée différente – hybride de 169 kW et hybride rechargeable, même 195 kW. Dans les deux cas, le rouage intégral et seulement une boîte automatique à six rapports sont disponibles. Étant donné que l’hybride rechargeable ne sera disponible que plus tard, l’importateur n’a pas publié de données exactes sur la consommation ou l’autonomie pour l’électrique pur, mais elle devrait être supérieure à 60 km – à en juger par le Hyundai Tucson techniquement identique.

Présentation de l’unité de puissance

Montrer Transmission Arbre 1.6 T-GDI 110 kW 6 MT roue avant 1.6 T-GDI MHEV 110 kW 6 MT tout autour 1.6 T-GDI MHEV 110 kW 7 DCT roue avant 1.6 T-GDI MHEV 132 kW 7 DCT tout autour 1.6 T-GDI HEV 169 kW 6 heures roue avant 1.6 T-GDI HEV 169 kW 6 heures tout autour 1.6 T-GDI PHEV 195 kW 6 heures tout autour 1.6 CRDi 85 kW 6 MT roue avant 1.6 CRDi MHEV 100 kW 6 MT roue avant 1.6 CRDi MHEV 100 kW 7 DCT roue avant 1.6 CRDi MHEV 100 kW 6 MT tout autour 1.6 CRDi MHEV 100 kW 7 DCT tout autour

* MHEV = mildhybrid, HEV = hybride, PHEV = hybride rechargeable, DCT = transmission automatique à double embrayage, AT = transmission automatique

La gamme élargie de groupes motopropulseurs est complétée par des dimensions hors tout plus importantes. L’empattement est augmenté de 10 mm entre les générations pour un total de 2680 mm, la longueur de la voiture est de 4 515 mm puis 30 mm de plus que son prédécesseur. Le volume des bagages augmente également si l’on compare les versions essence de base (les unités hybrides légères, hybrides, hybrides rechargeables et diesel ont toujours un volume légèrement inférieur). La nouveauté compte de 591 à 1780 litres, soit 88 ou 288 litres de plus qu’avant.

La conception externe et interne forment alors un chapitre séparé. Le SUV produit à ilina, en Slovaquie, s’est transformé en un véritable OVNI, principalement aidé par la diode diurne caractéristique en forme de boomerang. Ils sont suivis de la calandre distinctive. A l’intérieur de la cabine, le conducteur peut se sentir un peu comme une Mercedes. Le réveil numérique et l’affichage d’infodivertissement forment visuellement une grande bande, qui est également légèrement incurvée.

