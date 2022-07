Outre le nord de la Bohême, des incendies de forêt ont également frappé l’Allemagne et l’Italie

Berlin/Rome – L’Europe continentale continue d’être frappée par la chaleur, la sécheresse et les incendies de forêt alors que l’été se réchauffe. Les pompiers éteignent un incendie dans l’est de l’Allemagne, où la situation est critique, les incendies sont imparables dans le Brandebourg et la Saxe. L’élément s’est propagé à l’État fédéral près de la frontière tchèque depuis le parc national d’eské výcarsko, où l’incendie généralisé n’a pas encore été maîtrisé. Varsovie, Bratislava et Rome ont promis une assistance à la République tchèque. À des niveaux inférieurs à ceux des semaines précédentes, la Grèce, la France et l’Italie ont également été confrontées à des incendies.

L’incendie du district brandebourgeois de Labe-Elster s’est propagé de dix à environ 850 hectares en une journée. Sept pompiers ont été blessés dans l’attaque, dont quatre hospitalisés pour inhalation de fumée, a écrit la DPA. Les civils n’ont pas été blessés, mais 600 d’entre eux ont dû être évacués. Il y avait 450 pompiers qui ont éteint l’incendie et ils devraient intervenir dans les prochains jours également en raison des vents signalés.

Lundi, le feu s’est propagé du Parc national tchèque suisse à la Suisse saxonne du côté allemand de la frontière. Aujourd’hui, la situation s’est considérablement détériorée, rapporte l’agence DPA. Les autorités ont fortement exhorté les touristes à éviter cet endroit, sinon ils risquent leur santé et leur vie. Il y a plus de 250 pompiers sur place.

De vastes incendies de forêt en Suisse tchèque sont hors de contrôle même après trois jours. Par conséquent, la Pologne a envoyé des pompiers et des hélicoptères en République tchèque. Prague a également demandé un prêt d’hélicoptères de lutte contre les incendies à la Slovaquie, que le Premier ministre tchèque Petr Fiala a promis de fournir aujourd’hui. L’Italie enverra également une assistance sous la forme d’avions spéciaux de lutte contre les incendies.

Cependant, le pays du sud de l’Europe a également des problèmes de temps chaud et sec, avec plusieurs grands incendies de forêt qui ont éclaté ces dernières semaines. L’aéroport international de Florence a dû temporairement suspendre ses opérations aujourd’hui en raison de la fumée des incendies de forêt qui font rage à l’ouest de la ville. Selon les autorités italiennes, le feu a commencé à se propager près des villages de Lastra et Signa et a rapidement englouti la végétation environnante, les oliveraies, les champs et les forêts.

Dans la région italienne centrale de l’Ombrie, le feu a brûlé plus de 200 hectares de forêt et de végétation et est toujours actif, selon l’ANSA.

La Grèce et la France sont également aux prises avec des incendies de forêt depuis plusieurs jours. Dans le nord de la Grèce, le parc national de Dadia, qui est l’un des plus importants du pays, a brûlé pour un sixième jour. Des centaines de pompiers et de militaires ont été impliqués, ainsi que des dizaines de volontaires. L’incendie sur l’île de Lesvos a été lentement maîtrisé. Les incendies de forêt à grande échelle en France ont été maîtrisés lundi, mais les pompiers luttent toujours contre de plus petites épidémies.