Oubliez la politique, concentrez-vous sur le football, Infantino invite l’équipe nationale avant le Qatar Mundial

Le choix des responsables qatariens comme lieu de la Coupe du monde est devenu plus que « sentant », puis plusieurs travailleurs invités sont morts lors de la construction du stade du Qatar, et les informations sur les « mauvaises » relations/opinions politiques des organisateurs ont également augmenté. Cependant, la FIFA a demandé aux footballeurs de tout oublier.

La FIFA a envoyé une lettre aux 32 équipes qui accueilleront la Coupe du monde d’ici deux semaines, les exhortant à « se concentrer sur le football maintenant » et à ne pas commenter la politique du pays hôte ou les problèmes mondiaux. Le football, selon la FIFA, ne doit pas être « entraîné » dans des « batailles » idéologiques ou politiques ni « donner une leçon de morale ». Dans le même temps, le pays hôte, le Qatar, a longtemps été critiqué pour sa position sur les relations homosexuelles, le respect des droits de l’homme ou le traitement des travailleurs migrants, et les joueurs sont exhortés dans leur pays d’origine à s’élever contre ce « chevauchement ».

Et beaucoup d’entre eux prévoient en fait des manifestations pacifiques. Par exemple, Harry Kane et neuf autres capitaines européens porteront des brassards avec les mots « One Love » dessus. Le Danemark portera des chemises « colorées » pour protester contre le Qatar, le fournisseur de kits Hummel déclarant qu’il « ne veut pas être vu » lors d’un tournoi qui, selon lui, a « pris des milliers de vies ». Une équipe australienne a publié une vidéo appelant le Qatar à abroger sa loi sur les relations homosexuelles. Paris et d’autres villes françaises ont refusé de montrer des matchs en public, alors que la France était championne en titre.

Cependant, selon la BBC, la lettre signée par le président de la FIFA Gianni Infantino et la secrétaire générale Fatma Samoura, se lit comme suit : « Nous savons que le football ne vit pas dans le vide, et nous reconnaissons tous les deux qu’il existe de nombreux défis et difficultés de nature politique dans le monde. Mais ne laissez pas le football se laisser entraîner dans toutes les batailles idéologiques ou politiques qui existent. A la FIFA, nous nous efforçons de respecter » La FIFA réussira-t-elle son défi ?