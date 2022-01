Osasquense remporte le titre international de master – Actualités

Les titres ne cessent de s’accumuler et aujourd’hui, à 24 ans, Julia est devenue la meilleure joueuse d’échecs du Brésil. Pour ne citer que quelques-unes de ses réalisations récentes, l’année dernière, il a participé à la Coupe du monde en Russie, étant couronné champion universitaire brésilien, champion panaméricain universitaire et champion brésilien adulte. Comme si cela ne suffisait pas, il est un joueur clé de l’équipe olympique du pays.

Du lycée et jusqu’à l’âge adulte, il a eu d’autres bons professeurs, comme des masters internationaux Osasco, Renato Quintiliano et Jefferson Pelikian, ce dernier étant son entraîneur actuel.

Le talent de Julia traverse sa famille et remonte à son arrière-grand-père. Son père, Ricardo Alboredo, lorsqu’il vivait dans le quartier de Piratininga, a enseigné les premiers pas jeu d’échecs princesse, qui est rapidement devenue fascinée par le jeu et a commencé à participer à des compétitions scolaires. Il a ensuite commencé une formation avec le professeur Antnio Resende, un maître international, pendant l’école primaire.

Pour obtenir un tel fœtus, le joueur d’échecs remplit toutes les conditions et marque 5 points sur 9 possibilités. Il a joué contre quatre autres adversaires de différents pays et est sorti avec plus de 2 350 points de classement Fide.

Jlia se forme à l’École de Jeu d’échecs Frana Garcia et concourir pour le poste de secrétaire sport, Municipalité de Récréation et de Loisirs Osasco. Il a reçu la bourse d’athlète.

??Nous croyons qu’encourager la participation des femmes à diverses activités est l’une des priorités de la société d’aujourd’hui. Nous sommes honorés de pouvoir publier ce projet et nous aimerions le voir se développer au niveau de la ville, afin qu’en un rien de temps il puisse se propager à Osasco et à d’autres endroits à So Paulo et au Brésil ??, a déclaré Wagner Madeira, Fide Master d’Osasquense.