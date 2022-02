+



Delphine é um dos 65 mil funcionários públicos que ganharam o ‘direito de se desconectar’ (Photo: BBC News)

Embora tenha um dia sonhado em ser chef de cozinha, Delphine acabou se tornando funcionária pública. Mas ela ainda faz questão de dedicar tempo cozinhar. « É uma das minhas paixões ».

A belga de 36 anos está preparando um jantar para seus amigos Catherine et Roch. O prato é Hachis Parmentier, uma receita base de carne moída e purê de batata. Enquanto frita cebolas, Delphine me conta que celebrou o fato de vários funcionários públicos da Bélgica estarem ganhando o « direito de se desconectar ».

« Especialmente para os jovens, no é claro quando eles devem ou no estar disponíveis », disse.

Delphine diz que agora terá mais tempo para dedicar sua paixão por cozinhar (Photo: BBC News)

« Porque quando você começa num emprego novo, você quer ser perfeito e você pensa : ‘Se eu não responder quele email s 22h, talvez meu chefe não goste’. Então, agora, acho di queça cultural , uma di queça cultural.

Desde o dia 1° de fevereiro, 65 miles funcionários públicos passaram a não poder ser contatados fora do horário de expediente. Há algumas exceções- por acordo ou se for algo tão urgente que não possa esperar. E isso não significa que no haverá funcionários de plantão.

Estress et burn-out

Um segundo princípio estabelecido pelas novas regras é que funcionários não poderão ser prejudicados por não atender o telefone or responder a e-mails fora do horário de expediente.

A ministra da Administração Pública, Petra De Sutter, acredita que as mudanças vão aumentar a eficiência. Ela diz que a linha entre trabalho e vida pesjual tem se tornado cada vez mais cinzenta avec une pandémie, avec tantas pessoas trabalhando de casa.

A ministra da Administração Pública da Bélgica, Petra De Sutter, diz qu’a mudança vai aumentar a eficiência (Photo: AFP via BBC News)

Sem o direito de desconectar, ela diz, « o resultado seria estresse e burnout, e isso é uma doença real nos dias de hoje ». Essa Mudança de regra é relativamente fácil de implementar porque só se aplica a funcionários públicos federais.

Um projeto para estender a prática para o depot privado poderá receber maior resistência. « O direito de desconectar no deve ser aplicado ao setor privado » diz Eric Laureys, da Voka, rede belga de empresas. Ele diz que essa mudança poderia « desfazer » o progresso visto durante a pandemia em flexibilizar rotinas de trabalho.

« Seria um grande sinal de desconfiança na abilidade dos empregadores de organizar o trabalho. »

Len Shackleton, pesquisador da Think Tank Instituto de Assuntos Econômicos et professeur d’économie à l’Université de Buckingham, concorda que o « direito de se desconectar » prejudicaria a flexibilidade.

« Restrições em contatar trabalhadores fora do horário de expediente seriam só uma dose a mais de regulação. » Petra De Sutter insiste sur le fait qu’une medida não será um obstáculo flexibilidade de trabalho, quando isso for do desejo do empregado.

« Por outro lado, temos que proteger direitos básicos dos trabalhadores », diz ela.

Já Delphine ri quando perguntada se o « direito de se desconectar » não pode alimentar a ideia de que funcionários públicos trabalham pouco ou que estão sempre de olho no horário do fim do expediente.

Ela diz que isso é um cliché antigo e garante qu’a carga de trabalho aumentou nos ltimos anos. « Acho que fazemos mais com menos pessoas, normalement. Não acho que trabalhamos pouco. »

Outros países já aprovaram mudanças semelhantes, como a Frana. Na Bélgica, o próximo estágio do débat é verificar se um Grupo maior de trabalhadores deveria, tambem, ganhar o direito de se desconectar.