Ormeño: « Nous devons d’abord jouer ces éliminatoires pour atteindre notre objectif »

L’attaquant du Club León de México et de l’équipe nationale du Pérou, Santiago Ormeño, a exprimé son espoir que l’équipe rouge et blanche puisse se qualifier pour la Coupe du monde Qatar 2022 contre d’éventuels rivaux du groupe : la France, le Danemark et la Tunisie.

« Nous devons d’abord jouer ces séries éliminatoires pour atteindre nos objectifs, puis penser à ce groupe compliqué. Je pense que ce groupe est plus accessible que l’Allemagne, l’Espagne et le Japon, car ces rivaux sont plus compliqués », a déclaré Ormeño.

Dans une interview avec Marca Claro, l’attaquant national a indiqué que c’était une bonne décision de choisir l’équipe péruvienne et que lui et l’équipe sont convaincus qu’ils pourront remporter les éliminatoires de la Coupe du monde.

« Je suis sûr que c’était la bonne décision, je suis très heureux. Nous avons atteint les séries éliminatoires, nous devons encore nous qualifier pour la Coupe du monde, mais je crois que nous le ferons et je dois réaliser ce rêve avec tous mes coéquipiers », a déclaré Ormeño.

Concernant son séjour à León, l’attaquant assure que le dernier but marqué avec cette équipe lui a redonné confiance et espère décrocher le titre de Liga MX

« Je vois très bien mon équipe. Personnellement, je suis très heureux des exploits réalisés avec mon équipe nationale et d’avoir marqué lors de mon dernier match avec León. Il y a beaucoup de pression, un certain manque de confiance, mais je suis sûr que je finirai bien le tournoi », a-t-il déclaré.

/ JV /