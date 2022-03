Ordre polonais. Obligation de payer la cotisation ZUS avant la fin de l’année. Vous pouvez économiser

La mise en œuvre de nouvelles réglementations liées au gouvernement polonais à partir du 1er janvier 2022 peut être difficile pour de nombreux entrepreneurs, car certaines solutions ne sont définitivement pas rentables pour eux. Par exemple, sur la déduction des cotisations d’assurance maladie des impôts — à partir de l’année prochaine, une telle réduction sera impossible et la prime d’assurance maladie elle-même sera calculée d’une manière différente qu’auparavant. Cependant, ce changement pourrait être légèrement retardé en payant tous les ZUS pour 2021 avant fin décembre.

Selon la réglementation en vigueur, les cotisations d’assurance maladie du mois de décembre doivent être payées au plus tard le 5 janvier pour les unités budgétaires, au plus tard le 10 janvier pour les cotisations versées par l’entrepreneur à lui-même et au plus tard le 15 janvier pour les autres payeurs. . toutefois Les entrepreneurs qui paient des cotisations au ZUS pour décembre en décembre 2021 ont le droit de retenir 328,78 PLN d’impôt.

N’oubliez pas de payer toutes les primes dues



La date à laquelle les fonds sont crédités sur le compte bancaire individuel au ZUS déterminera. N’oubliez pas de payer toutes les primes dues, y compris l’assurance pension, invalidité, maladie et accidentcar le seul paiement des cotisations d’assurance maladie ne changera pas grand-chose. Le ZUS réglera le paiement partiel de toutes les cotisations dues, c’est-à-dire une partie seulement pour les cotisations d’assurance maladie.

L’ordonnance polonaise réglemente le calcul de base du calcul des cotisations d’assurance maladie à partir de 2022 pour les entrepreneurs selon différents principes, selon la forme d’imposition. En pratique, cela signifie des règles différentes pour les personnes qui dirigent une entreprise en général, différentes pour les personnes qui paient des impôts forfaitaires et une autre pour les personnes qui utilisent des cartes forfaitaires ou fiscales.

En théorie, les employeurs pourraient également payer plus de primes pour l’ensemble de 2022 en décembre. Comme le ministère des Finances l’a déclaré au bureau de presse polonais, les retenues d’impôt sur le revenu du montant « payé en décembre 2021 au titre des cotisations de 2022 doivent également être envisagées dans le cadre de la conformité de ces versements aux dispositions de la loi relative aux services de santé financés sur fonds publics ». Dans ce cas, cependant, le problème est plus compliqué.