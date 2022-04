Orbán invite Poutine à Budapest pour des pourparlers de paix

Budapest – Lors d’une conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a proposé un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Il a également invité le chef du Kremlin à des pourparlers de paix à Budapest avec les présidents ukrainien et français Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, et avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Poutine a réagi positivement, mais a déclaré qu’il aurait des conditions, a déclaré Orban, selon des agences étrangères, lors d’une conférence de presse à Budapest. La présidence ukrainienne a qualifié les propos d’Orban au sujet de l’accord de Poutine pour les pourparlers de paix de « tactique médiatique ».

« Beaucoup aujourd’hui font des déclarations politiques uniquement basées sur leurs propres intérêts. Souvent sur la spéculation politique et le désir d’attirer l’attention. Surtout quand on parle de politiciens avec des opinions très étranges », a commenté les propos d’Orbán, selon le conseiller ukrainien pour la vérité de l’Ukraine présidentielle. , Mykhaïlo Podoljak. . Selon lui, la réalité est « un peu différente », de plus il y a une délégation de négociateurs qui sont en contact permanent, et des consultations ont également lieu au niveau du chef du conseil d’Etat nommé par le président Andrij Jermak. au nom de Kiev. « Toutes les vraies propositions ne viennent que par ce canal. Tout le reste n’est qu’un canular médiatique ! » dit Podoljak.

Le Premier ministre hongrois a également déclaré lors d’une conférence de presse que la Hongrie n’aurait aucun mal à payer l’approvisionnement en gaz russe en roubles. Si Moscou le demande, Budapest le fera, a déclaré Orbán, cité par Reuters. Poutine a déjà signé des décrets obligeant les clients européens à payer des roubles pour le gaz russe en échange d’euros ou d’autres devises dans les banques russes ; L’Union européenne rejette un tel modèle.

Ces derniers jours, le Premier ministre hongrois a condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie et n’a pas opposé son veto aux sanctions de l’UE contre la Russie pour son agression militaire. Cependant, il s’est abstenu de critiquer directement le président russe et a rejeté l’idée de limiter les importations de pétrole et de gaz en provenance de Russie, affirmant que cela détruirait l’économie hongroise. La Hongrie, contrairement à la plupart de ses alliés de l’UE et au seul voisin de l’Ukraine, a également refusé de fournir des armes à Kiev et n’autorise pas leur transport sur son territoire.

Le président ukrainien Zelensky a récemment vivement critiqué l’approche du gouvernement hongrois face à la guerre dans son pays. Ils ont échangé plusieurs explosions à l’écoute privée avec Orbán ces dernières semaines. Mardi, le président ukrainien a déclaré que le chef du gouvernement hongrois devait choisir entre Moscou et « le reste du monde ». Orban a fait face à de rares critiques de son allié conservateur et nationaliste en Pologne pour sa position prudente sur l’agression russe contre l’Ukraine, a déclaré Reuters dans un précédent rapport sur la convocation de l’ambassadeur d’Ukraine au ministère hongrois des Affaires étrangères pour avoir insulté les commentaires de Kiev. . Le Premier ministre Orbán et son parti ont remporté une quatrième élection législative consécutive la semaine dernière, en partie grâce à la position « ce n’est pas notre guerre, nous allons donc l’éviter ».

Orbán a souligné aujourd’hui aux journalistes que la Hongrie devrait renforcer son alliance stratégique avec la Pologne au sein de l’Union européenne. Selon Orbán, la Hongrie attendra une lettre de la Commission européenne concernant la procédure engagée contre Bruxelles. Dans le même temps, le Premier ministre a souligné qu’il ne céderait pas aux pressions pour que Budapest accepte de prolonger les sanctions contre la Russie sur le pétrole et le gaz. Il appelait cela une limite infranchissable.

Interrogé sur la ville ukrainienne de Bucha près de Kiev, où des dizaines de civils morts ont été retrouvés après le départ des troupes russes, Orbán a répondu, selon le bureau de l’AFP, d’une manière qui a déjoué les vagues de croyances occidentales, à savoir que toutes les atrocités doivent être commises. compte et que « nous vivons à une époque de manipulation généralisée ». Orbán a appelé à une enquête indépendante et impartiale et a appelé à la protection des civils à « n’importe quel prix ».