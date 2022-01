Open d’Australie 2022 : Nadal se rapproche de Nadal | sport

Le litige restera dans les mémoires pendant 28 minutes, 40 secondes et 30 points endiablés jeu décisif. Dans cette zone du terminal, Rafael Nadal est en mouvement comme à son habitude, se magnifiant et coupant les espoirs d’un adversaire qui met tout sur la table. Le tennis avec Adrian Mannarino n’a pas été apprécié. La France a défié et chuté, et l’Espagne (7-6 (14), 6-2 et 6-2, en 2h40) sont déjà dans le top huit de cet Open d’Australie et à trois pas de renverser le nul historique avec Roger Federer. et Novak Djokovic, tous deux absents. Jour après jour, Nadal est devenu de plus en plus Nadal. Renforcé, le champion 2009 se retrouvera à la prochaine étape avec le Canadien Denis Shapovalov, gaucher et imaginatif, vif et dangereux ; bourreau Alexander Zverev ce dimanche (6-3, 7-6 (5) et 6-3).

« Il a une intensité et un punch incroyables. Quand il joue bien, c’est difficile de l’arrêter. S’il peut jouer régulièrement comme ça, c’est un potentiel vainqueur du Grand Chelem », radiographie des Canadiens qu’il a affrontés à cinq reprises (3-2). « J’ai mis un peu plus que ce à quoi je suis habitué ces derniers temps, au niveau de l’impact et des arrêts de balle. Il [Mannarino] Il a la capacité de vous mettre mal à l’aise, mais j’ai bien défendu mentalement. J’ai combattu jusqu’au bout. Quand j’ai résolu jeu décisifJ’ai gagné la moitié du match. Je suis très heureux d’être là où j’en suis », a-t-il expliqué à propos de cette dernière victoire, subie d’abord et savourée ensuite. Construit sur des tournants clairs.

Malgré le contexte invitant à des prévisions optimistes, Nadal saute sur une piste méfiante. Mannarino, le produit original d’une école française, avec toute sa propreté et ses universitaires, au tour précédent avait renversé deux kris tels que Hubert Hurkacz (tête de série) et Aslan Karatsev (demi-finaliste de l’année dernière). Le palmarès du joueur français (33 ans, 69e à l’ATP, gaucher) ne reflète pas son succès notable – il n’a qu’un seul titre, à savoir le s-Hertogenbosch en 2019 – mais il a beaucoup de talent et joue au tennis comme un ange. . Cette semaine, il a relevé le duel torse nu, sans médiocrité ni grisaille. Mais intelligent. Il a joué sans aucun souci, et la dynamite a duré exactement une heure et demie, ce qui a nécessité un premier set très régulier, précisé dans le détail, pour être bouclé. C’est là que le jeu s’effondre. C’est là que Nadal l’a tué.

Mannarino a capitalisé sur un service ouvert, coupant, explorant les virages et forçant l’Espagnol à revenir très près de la ligne de touche. Le champion du top 20, âgé de 35 ans, a été mal à l’aise tout au long du premier set, sans sang-froid, coincé avec conduire et soutenu fondamentalement par le service. Ni l’un ni l’autre n’a renoncé, en ce sens ; trois points concédés par la France avec le premier (18/21), majorquin deux (25/27). Et globalement, même score : 47-47. Ce qui a été dit : un beau jeu d’équilibre décidé en forme finale de pétards, avec un jeu décisif intense et bien assaisonné, plein d’alternatives et de quelques points charmants. Cependant, Nadal a tendance à se redimensionner dans cette zone limite. Et il l’a encore fait.

Plus il serrait les ficelles, meilleure était la réponse des Baléares, qui commençaient par une course-poursuite (3-0) et limait (4-4) jusqu’à ce qu’il ait trois balles (6-4, 6-5 et 7-6) pour gagner le bras, après des poignets croisés qui ont fait sourire le grand Rod Laver. n’a pas frappé les Français, durs et courageux, ne l’a pas abandonné. Il avait fait un compromis avant d’atteindre le tie-break – à 5-5, il avait un avantage de 15-30 – et il l’a répété. Il a contre-attaqué, mis le ballon en jeu pour sceller l’échange le plus applaudi de l’après-midi et a eu quatre occasions de décider du set, mais il était naïf – Nadal l’a attrapé avec un coup coupé urgent et est entré sur le terrain – et a opté pour une mauvaise volée. trop évident pour être montré. Il écarta le parallèle, traversa et fut rattrapé par celui de Manacor.

« Son mérite est très difficile à lire et à rendre », a déclaré Nadal, qui faisait sa 45e apparition dans la grande chambre. « Propre ressentir avec un ballon impressionnant, il le frappe aux bons endroits à chaque fois. Cela ne me coupe pratiquement pas le souffle », a-t-il poursuivi dans l’analyse ; « J’ai réussi à ralentir un peu et j’ai survécu au premier set. J’ai enfin trouvé le prix. C’est une victoire qui a de la valeur, très satisfait ».

Au moment de vérité, l’Espagne a fait exploser ses rivaux. Il a réussi la septième tentative et le reste du combat a été très amusant pour lui. Tout sous contrôle, plus de tir, 16 As. Bonne sensation pour la poche. Touché à l’aine, Mannarino s’est rendu et a ouvert la porte, sans éclaboussures et a été soigné par le médecin. D’un autre côté, puissamment, Nadal en a profité pour peaufiner son tir naturel – il a clôturé avec 42 gagnants – et pour consolider l’automatisme, rassemblant le stimulus pour l’engagement de la salle. De moins en plus, il s’est reconnu, son corps a répondu et a survolé l’espace définissant le tournoi. Il n’est qu’à trois pas d’atteindre le 21e grand. Et n’oubliez pas : « Il y a un mois et demi, je ne savais pas si je pouvais continuer à jouer au tennis. »

Carreño réprimandé, mais pas assez

Nadal est resté seul. Les Baléares étaient encore une fois la seule option pour le tennis espagnol, étant donné que Paula Badosa a perdu à l’aube contre Madison Keys (6-3 et 6-1, en 1h09) et qu’en fin de journée Pablo Carreño a dit au revoir, dépassé par Matteo Berrettini d’Italie : 7-5, 7-6(4) et 6-4, après 2 heures 22 minutes. L’Espagnol (classé 21e mondial) fait face à un adversaire qui se renforce au fil du temps et n’a qu’une seule option pour endommager, pour être précis dans le jeu qui a scellé le premier set. Il a nié, mais à partir de là, les Romains (sept sur l’ATP) ont décidé des détails. Et, parmi eux, un ne l’est pas moins : il a inscrit 28 as et 87 % de points avec le premier.

Mardi, Berrettini affrontera le vétéran Gael Monfils, qui à 35 ans est de retour en quart de finale ; la dernière fois qu’il a atterri dans l’avant-dernière manche d’un Grand Chelem, c’était il y a trois ans, à l’US Open 2019. Le Français (7-5, 7-6(4) et 6-3 pour Miomir Kecmanovic) a enchaîné sans abandonner . organiser.

