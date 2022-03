« On ne sait pas où courir »

Invasion russe de l’Ukraine lors d’un appel fort l’année 2022, étant l’événement le plus pertinent et, malheureusement, le plus tragique à ce jour. Près d’une semaine après l’invasion, la Russie a intensifié ses attaques contre la population, malgré le fait que Vladimir Poutine ait promis au président français, Emmanuel Macron, qu’il n’attaquerait pas les civils ukrainiens.

L’indolence de nombreux dirigeants internationaux a semé le désespoir, comme cela a été observé ce jeudi lors d’une conférence de presse donnée par le Premier ministre britannique, Boris Johnson, en Pologne. Un journaliste ukrainien s’est présenté devant la direction du gouvernement britannique, lui assurant qu' »il avait peur » et qu’il « n’osait pas » se rendre à Kiev.

Cette femme, nommée Daria Kaleniuk, a déclaré à Johnson que «Tu as peur Troisième guerre mondiale, mais elle a déjà commencé. » En outre, il a assuré que l’OTAN « n’était pas disposée à défendre l’Ukraine », et a déclaré : « J’ai vu que les membres de ma famille, que les membres de mon équipe… pleuraient. Nous ne savons pas où courir. » Les larmes aux yeux, elle a appelé à l’action de Johnson.

Poutine n’a pas arrêté ses attaques

Boris Johnson, regardant cette femme, été surpris alors qu’il parlait entre deux sanglots, visiblement affecté par ce qui se passait dans son pays d’origine. Le Premier ministre britannique a tenté de calmer le jeu avec des mots très mesurés : « Je veux juste vous faire savoir que je suis très conscient que ce que nous pouvons faire, en tant que gouvernement britannique, n’est pas suffisant pour aider de cette façon. Vous voulez et je dois être honnête à ce sujet. »

En effet, l’absence d’action décisive continue de donner à la Russie les ailes pour poursuivre son offensive en Ukraine. L’exclusion de certaines entités bancaires du système SWIFT n’est entrée en vigueur que lundi dernier, lorsque le rouble a été dévalué de 40 %, mais Poutine a déjà préparé les étapes pour contrer les sanctions de l’Europe et des États-Unis.

De plus, le sport a également rejoint presque unanime contre la Russie, après avoir expulsé le pays des grandes compétitions de football, de basket-ball et de tennis. Reste à savoir si le pilote russe sera également exclu du monde automobile. Bernie Ecclestone, le magnat de la Formule 1, a été très controversé après avoir qualifié le président russe Vladimir Poutine d’« honorable ».