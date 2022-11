On comprend pourquoi Babiš n’a pas rejoint le débat avec les autres candidats. Il avait peur de ne pas pouvoir le faire

Selon la responsable du club parlementaire ANO, Alena Schillerová, Andrej Babiš remplit ses fonctions de député en se rendant dans les régions et en parlant aux citoyens | PHOTO : Pavel Hofman / FORUM 24

Andrej Babiš a peur. Il n’y a aucune autre raison pour laquelle il ne devrait pas se disputer avec d’autres candidats au poste de président de la République tchèque. Babiš a annoncé qu’il ne participerait à aucun débat jusqu’à la fin de l’année, il n’a même pas confirmé sa participation au dernier super débat à la télévision tchèque. Il a fait savoir qu’il était encore en train de finaliser une stratégie pour janvier. Cependant, ce n’était pas une stratégie, mais ses craintes et ses préférences dans les sondages pré-électoraux n’ont pas diminué davantage. De plus, il a parfaitement démontré quel genre de président il deviendrait. Lâche.

Babiš aime se vanter dans les clubs culturels des petites villes, où la plupart des seniors vont l’entendre, qu’il est un gestionnaire de crise, le meilleur manager, qu’il sait tout, etc. Il sait tout, il gère tout et il arrangera tout. Alors pourquoi était-il si difficile pour lui de se disputer avec Danuša Nerudová et Petr Pavlo, qui sont tout de même sortis vainqueurs du possible duel avec Babiš ? Pourquoi n’a-t-il pas montré au peuple de la République tchèque et aux fans de Pavel et de Neruda qu’il était meilleur, et qu’il ne gagnerait pas leur électorat à ses côtés grâce à sa charmante performance dans les débats ?

continuer à lire

Je vais bien! Nous proposons également les T-shirts « Ce serait mieux sans Babiš et Okamura » dans d’autres tailles

Lire l’article «

Parce qu’il n’allait pas faire un spectacle entraînant. Il a déjà montré ce qu’il sait faire. Il a été constamment battu par les chefs de tous les autres partis lors des élections et des débats classiques. Et tant de fois. Il ne pouvait jamais communiquer clairement et correctement dans aucun débat, il ne pouvait pas présenter ses arguments et nier la connaissance de son adversaire. Il criait ou criait toujours. Il saute dans les conversations des autres, répète des phrases apprises hors sujet, ment, ment à moitié et aboie dans une langue étrangère lorsqu’il est en colère.

Ne pas participer aux débats pré-électoraux n’est pas une stratégie, c’est de la lâcheté. Cela peut être une tentative de répéter la procédure de Zeman consistant à refuser également de débattre avec des opposants potentiels. La procédure était mauvaise même pour Babiš lui-même. Au lieu de le préparer au débat, son équipe le laisse visiter le culte de la nation dans un style de vendeur de pot hors de prix, après quoi Babiš rassure les gens convaincus avec des histoires sur la façon dont il fera tout mieux que le gouvernement actuel, et en racontant des histoires dans le style de la façon dont le truc le remplacerait par du beurre moins cher, des petits pains plus gros, et il y aurait plus de chaleur du gaz. Il s’agit d’une mauvaise procédure qui, nous l’espérons, aura un impact significatif sur le résultat électoral d’Andrej Babiš.

En décidant de ne pas participer aux débats pré-électoraux, l’adjoint de Babiš qui a été destitué a également montré très clairement aux électeurs à quoi il ressemblerait s’il était élu président. Lâche. Que peut-on attendre d’autre d’un homme qui veut blâmer son propre fils pour une possible escroquerie aux subventions ? Et qu’attendre d’un homme qui se parjure sur la santé de ses autres enfants ? Maintenant, Babiš a peur de discuter. Que fera-t-il si la République tchèque est en danger et qu’il est le président ? Il éteindrait son téléphone portable et irait se cacher dans son palais en France.