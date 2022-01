Omicron ‘Sub-Alternative’ pose une nouvelle question virale

Les chercheurs surveillent de près le sous-type de variante omicron du coronavirus nouvellement découvert pour voir comment son émergence pourrait affecter la propagation des futures épidémies.

La variante originale d’Omicron est devenue la souche dominante du virus ces derniers mois, mais les autorités sanitaires britanniques en particulier ont identifié des centaines de cas de la dernière version appelée BA.2, tandis que les données internationales suggèrent qu’elle peut se propager relativement rapidement.

L’Agence britannique pour la santé et la sécurité (UKHSA) a identifié plus de 400 cas au Royaume-Uni au cours des 10 premiers jours de ce mois, notant que la dernière variante a été détectée dans environ 40 autres pays, ce qui représente les derniers cas dans plusieurs pays, y compris L’Inde et l’Inde. Danemark et Suède.

L’UKHSA a déclaré vendredi qu’elle avait identifié la sous-famille BA.2 comme une variante sous enquête (VUI) à mesure que les cas augmentaient, même si la souche BA.1 est actuellement répandue au Royaume-Uni.

Les autorités ont souligné qu' »il existe encore une incertitude sur l’importance des modifications du génome viral », ce qui nécessite une surveillance en parallèle avec les cas récents, qui ont montré une forte augmentation de l’incidence de BA.2, notamment en Inde et au Danemark.

« Ce qui nous a surpris, c’est la rapidité avec laquelle cette sous-variante, largement répandue en Asie, a ses racines au Danemark », a déclaré à l’AFP l’épidémiologiste français Antoine Flaholt.

Les chercheurs doivent évaluer comment les virus continuent d’évoluer et de muter. Sa dernière incarnation n’a pas la mutation spécifique utilisée pour suivre et comparer BA.1 avec Delta, la souche auparavant dominante.

BA.2 n’a pas encore été classé comme un type de préoccupation distinct – mais Flahault a déclaré que les pays devraient être attentifs aux derniers développements alors que les scientifiques accélèrent la surveillance.

« [France] Attendez-vous à une augmentation de la pollution à la mi-janvier. Ce n’est pas et peut être causé par cette sous-variante, qui semble être très contagieuse mais n’est pas plus virulente que BA.1, a-t-il déclaré.

« C’est très important pour nous si cela. » [sub-variant] Vendredi, l’Office français de la santé publique a déclaré qu’il avait des « caractéristiques différentes » de BA.1 en termes d’infectiosité et de gravité.

Jusqu’à présent, seuls quelques cas de BA.2 se sont produits en France – mais le pays suit l’évolution de sa propagation à travers le canal.

« Danger similaire »

Flaholt, directeur de l’Institut de santé globale de l’Université de Genève, a déclaré que le maître mot n’était pas panique, mais « vigilance » car « en ce moment on a l’impression [BA.2 case] La gravité est similaire à la « variante omicron classique ».

« Mais il y a beaucoup de questions sur la table » et la nécessité de surveiller les propriétés des nouvelles variantes du bloc.

« Les toutes premières observations de l’Inde et du Danemark n’ont montré aucune différence significative de gravité par rapport à BA.1 », Indonésie Tom Peacock, virologue à l’Imperial College de Londres, a ajouté que la deuxième alternative ne devrait pas remettre en cause l’efficacité des vaccins existants.

Peacock a souligné: «Pour le moment, nous n’avons pas d’accord fort sur la portée de la portabilité .2 du BA.2 que le BA.1 peut avoir. Cependant, nous pouvons d’abord faire quelques estimations/observations. ”

« Il y aura probablement une légère différence dans l’efficacité des vaccins BA.1 et BA.2. Personnellement, je ne pense pas que BA.2 aura un impact significatif sur la vague actuelle de l’épidémie d’Omicron. »

« De nombreux pays approchent ou même dépassent le sommet de BA.1. Je serais très surpris si BA.2 provoquait une deuxième vague à ce stade. « Même avec un débit légèrement supérieur, il ne s’agit certainement pas d’un changement Delta-Omicron et il est plus probable qu’il soit plus lent et plus précis », prédit-il.

Le ministre français de la Santé, Olivier Veran, a déclaré jeudi que BA.2 ne semblait pas changer la donne car des variables apparaissaient sur la scène « relativement régulières ». Mais il a indiqué qu’il défendrait la décision.

« Tout ce que nous savons maintenant est. » [BA.2] Cela correspond quelque peu aux caractéristiques que nous connaissons d’un personnage Omicron.