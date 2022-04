Ombre du KGB au Portugal. Quatre diplomates sont allés dîner, trois étaient des espions

Fichiers Mitrokhine

En mars 1992, Vasili Mitrokhine, ancien archiviste du KGB à Moscou pendant des décennies, s’est enfui à Riga, en Lettonie, et a frappé à la porte de l’ambassade britannique. Dans sa valise, il transportait des dizaines de feuilles avec des transcriptions et des notes sur divers actes d’espionnage et de contre-espionnage de l’ex-Union soviétique à l’étranger. Mais chez lui, enterré au pays de la datcha (maison de campagne), il a plusieurs milliers d’autres papiers de ce type. Et certains s’inquiètent pour le Portugal.

Mitrokhine est retourné en Russie et en novembre 1992, avec sa famille et le reste de ses billets de banque, il a été expulsé du pays par Mi6 – les services secrets britanniques. En 1999, avec l’écrivain et universitaire Christopher Andrew, il a publié le livre « Mitrokhine Archives – KGB in Europe and the West ».

Le registre des lettres de mille pages n’était consacré qu’à trois Portugais, mais certaines de ses révélations ont été cabossées. Le titre était que lvaro Cunhal, le chef du PCP, avait rencontré le principal agent du KGB, Sviatoslav Fiodorovitch Kuznetsov (nom de code LEONID), à Lisbonne, quelques mois après la révolution. La réunion a eu lieu dans la « maison sécurisée » du PCP.

Et le deuxième plus important est que le PCP a aidé le KGB à retirer du pays des milliers de documents du siège de la PIDE/DGS : pour être plus précis, environ 500 kilos de papier, avec des informations sensibles sur d’autres pays de l’OTAN. (À ce jour, PCP nie que cette information soit vraie.)

A l’époque, les révélations étaient « considérées avec la légèreté habituelle », explique l’historien et journaliste José Milhazes, qui a évoqué l’envoi d’archives portugaises en Russie dans le livre « Cunhal, Brejnev et le 25 avril ». Oleg Kalugin, l’ancien directeur du KGB, a même déclaré publiquement que l’extraction des fichiers PIDE « était l’une des grandes opérations des services secrets soviétiques », se souvient-il.

« Les témoignages donnés dans différents médias portugais sur la manière dont ce dossier a été amené en Russie suffisent à constituer un cas d’enquête judiciaire sérieuse. Cependant, tout se résume à une demande d’informations du ministère des Affaires étrangères à la Russie, demandant si des fichiers ont été récupérés. Et bien sûr, la Russie a répondu que ce n’était rien, qu’ils n’avaient rien fait, comme prévu », a déclaré Milhazes.

En 2016, le journaliste Paulo Anunciação, de « Expresso », consulte les archives de Mitrokhine et apporte de nouveaux détails. On sait qu’en 1980, le KGB avait 14 agents à Lisbonne ; certains sont dans le pays en tant que journalistes, mais la plupart, bien sûr, sont des diplomates. Le poste était dirigé par JK Semenychev, qui était alors premier secrétaire de l’ambassade de l’URSS au Portugal. C’était également une nouvelle qu’Octávio Pato, député et candidat à l’élection présidentielle du PCP de 1976, avait tenu des réunions mensuelles avec le poste du KGB. Et que le PCP a reçu de l’argent de la Russie après la révolution.

Le gouvernement portugais « ne s’est jamais vraiment consacré à essayer de comprendre comment et pourquoi le PCP recevait autant d’argent du bloc communiste. Il y a déjà plus que des preuves tangibles et des documents publiés, et quelqu’un doit demander, en vertu de la loi sur le financement des partis, comment le PCP a réussi à recevoir l’argent », a déclaré Milhazes.

L’enquête publiée dans « Expresso » a également révélé les noms de plusieurs journalistes portugais et de plusieurs diplomates nationaux, qui pourraient avoir été des collaborateurs du KGB. (Tous ont nié tout lien avec les services secrets russes).

Seixas da Costa n’a pas contesté l’authenticité des données recueillies par Mitrokhine, mais a reconnu qu’il doutait de certains des rapports. Les espions « doivent vendre » les informations qu’ils collectent. « Ils peuvent avoir une certaine proactivité et inventivité dans ce qui se passe dans la conversation. » Autrement dit : il sera toujours difficile de déterminer où commence la vérité et où finit l’ombre.