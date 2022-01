Olympie : le handball allemand perdant face à un crime contre la France

tz sport Ballon de main

À partir de: Patrick Mayer

Frustration : le handballeur allemand perd à nouveau contre la France. © Swen Pförtner / dpa

Dans le jeu classique de handball français, l’Allemagne a lourdement perdu aux Jeux olympiques de 2021. Désormais, l’équipe du DHB doit se soucier des quarts de finale. Jeu sur le téléscripteur à lire.

Olympie 2021* : France – Allemagne 30:29 (16:13)

Les handballeurs allemands ont perdu contre les champions du monde du record et craignaient pour les quarts de finale.

Troisième match de l’équipe DHB dans le match d’été à Tokyo sur le téléscripteur à lire.

France – Allemagne 30:29 (16:13)

La France: Gérard 1, Genty – Mem 6, Descat 5/2, Guigou 4/1, Mahé 3, N´Guessan 3, L. Karabatic 2, N. Karabatic 2, Abalo 1, Fabregas 1, Porte 1, Tournat 1, Remili Allemand: Bitter (HSV Hambourg), Wolff (KS Vive Kielce) – Kastening (MT Melsungen) 7, Weinhold (THW Kiel) 6, Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen) 3/3, Golla (SG Flensburg-Handewitt) 3, Pekeler (THW Kiel) 3, Ph. Weber (SC Magdeburg) 3, Drux (Füchse Berlin) 2, Kühn (MT Melsungen) 2, K. Häfner (MT Melsungen), Knorr (Rhein-Neckar Löwen), F. Lemke (MT Melsungen) , Schiller (Frisch Auf Göppingen) ) ) minutes de pénalité : – / 2

Mise à jour du 28 juillet 16:10.: Conclusion: Les handballeurs allemands ont subi leur deuxième défaite lors de leur troisième apparition olympique. L’équipe du sélectionneur national Alfred Gislason a été battue par un record de France championne du monde 29h30 (13h16) et a dû redouter dans une solide phase de groupe A avec 2h4 de points pour les quarts de finale. Le meilleur buteur de l’équipe allemande est l’ailier droit Timo Kastening avec sept buts.

Conséquence de la défaite, la sélection du DHB est sous pression à l’approche des deux matches restants. Le prochain adversaire ce vendredi (2h30 CEST / ZDF, Eurosport et ici sur le live ticker) est le troisième championnat d’Europe de la Norvège (4:2 points). Enfin, dimanche (12h30 CEST, ici sur le live ticker), ce sera contre le Brésil qui a été inutile jusqu’à présent. Les quatre meilleures équipes du groupe six se qualifient pour les huit derniers.

Olympie / handball : France contre Allemagne – défaite serrée pour l’équipe DHB

60e minute : jeu terminé ! Une fois de plus, l’Allemagne a perdu contre une nation de premier plan ! Encore une fois à un seul but de leurs coéquipiers favoris ! Est-ce amer !

60e minute : secondes Weber avant la fin avec la connexion exposée.

59e minute : Drux n’accepte pas de passe à Häfner. Au retour, la France est à sept mètres. Qu’est-ce que c’est?

57e minute : Les loups avec une parade géante ! Kastening lance une contre-attaque spectaculaire. Gagnerez-vous enfin un autre tournoi majeur contre la France ?

Nombreuses tentatives : Paul Drux (à droite) et l’Allemagne contre la France. © Swen Pförtner / dpa

54e minute : Kastening de l’extérieur. 86% de taux de réussite pour les hommes de Melsungen en Hesse. Dan : Weinhold a laissé la compensation suivre. La phase finale ressemble à un thriller de handball. La France fait une pause.

Olympie/handball : la France contre l’Allemagne au ticker en direct – Gensheimer à l’abri des sept mètres

52e minute : « Chaque seconde compte ! Crie un joueur allemand. Gensheimer a encore frappé à sept mètres. Important! Taux de réussite de 100 pour cent de la ligne pour la meilleure star Rhein-Neckar Löwen.

50e minute : ça va vite. Des buts des deux côtés, mais l’Allemagne a pris du retard.

47e minute : Gensheimer réalise sept yards audacieux ! Connexion à nouveau ! Est-ce excitant !

45e minute : Wolff !!! Défilé géant avec des jambes. Il attendit longtemps puis ses genoux se sont levés. Il cria sa joie.

43e minute : Triple attaque des Français ! L’Allemagne n’a obtenu aucun bloc profond et a ensuite concédé un but dans un filet vide lorsque des figurants sont venus attaquer.

40e minute : Était-ce excitant ! Est-ce un thriller ! Weinhold a échoué avec un puissant coup de poing. Descat de Montpellier frappe d’un abandon du flanc gauche.

Olympie / handball : la France contre l’Allemagne en live ticker – Andreas Wolff avec super parade

39e minute : Le défilé géant de Wolff en tête-à-tête ! En retour, la direction allemande tomba.

38e minute : Rémunération ! Weber est entré dans le cercle et a frappé à l’automne. Tout est à nouveau ouvert ! Chasse forte !

36e minute : Weber dépassé en nombre. Puis il a traversé le bloc, mais le gardien français a balancé sa jambe.

34e minute : Les deux équipes attaquent désormais efficacement. Le gardien n’a pas accès pour le moment. Sept yards pour la France et une pénalité de deux minutes contre le patron de la défense allemande Pekeler.

32e minute : Weinhold fort de l’arrière-salle. C’est comme ça que ça marche, et puis Kastening est sur le contre-tempo. Poinçon de connexion pour l’Allemagne. 5-0 buts d’affilée contre les champions du monde record.

31e minute : le match de handball de l’Allemagne à Olympie se poursuit.

Olympie/handball : la France contre l’Allemagne en live ticker – L’équipe DHB peine à rebondir

30e minute : repos à Tokyo ! Avec la sirène finale, Golla vom Kreis fait 13h16.

29e minute : Drux passe à Golla am Kreis.

28e minute : double coup maintenant ! Kastening avec contre-tempo. Un lob bien fait par le gars de Melsungen.

France contre Allemagne : Ici Julius Kühn essaie pour l’équipe DHB. © Swen Pförtner / dpa

27.Minute : Dix buts ont été marqués jusqu’à présent, c’est trop peu, trop peu contre une nation de premier plan. Décevant pour l’instant !

Olympie / handball : France contre Allemagne en live ticker – démonstration de force face à l’équipe DHB

Minutes 25 : Karabatic le nettoie tranquillement. Weinhold a également marqué, mais l’avance de la France était nette. C’était une démonstration de force contre une équipe allemande qui, selon le représentant du DHB, Bob Hanning, aurait vraiment dû remporter une médaille. Mais ça ne marchera pas comme ça…

22e minute : la France se retire. Gislason a de nouveau réagi et a converti le super talent de Knorr en défenseur central.

20e minute : Kastening vient à droite et frappe le ballon. Mais d’un autre côté, c’est encore Mem du FC Barcelone, peut-être le meilleur joueur de handball des JO 2021.

18e minute : Gensheimer marque sept yards. Touchdown du capitaine, qui n’a jamais participé à un tournoi olympique.

16. Minutes : Weinhold avec mise sous tension du cercle. L’objectif essentiel de Kieler – sans couture et unique.

13. Procès-verbal : Berlin Drux avec Kullertor. A travers les bretelles du gardien français. Chanceux! 7:4 !

Olympie / handball : la France contre l’Allemagne dans le ticker en direct – L’équipe DHB clairement en retard

11. Minutes : Guigou lance un tir de sept mètres. L’entraîneur national Gislason se repose. Cela n’a pas fonctionné pour les Allemands et a amené Weinhold à attaquer !

Minute 10 : Amer avec le prochain défilé. Mais dans une contre-attaque rapide, Kastening a mis le ballon au poteau.

9e minute. L’Allemagne a lancé billet après billet. Ensuite, Kühn l’a fait avec un pied de biche. Mais le taux de lancer n’est pas génial.

7ème minute : Et encore la France. Maintenant, la zone arrière allemande est nécessaire. Trop peu vient des attaques positionnelles – encore une fois. Les tisserands de Leipzig ont également échoué.

6. Minutes : Kühn de la zone arrière avec le premier but pour l’Allemagne, mais au retour Mem a ravitaillé dans le cercle.

5e minute : Kühn s’accroche au bloc français. L’équipe DHB avait expulsé le gardien de but et concédé un deuxième coup sûr dans un filet vide.

4e minute : Häfner lance le premier ticket pour l’Allemagne. Mais là encore, Bitter était là et a paré fortement – cette fois contre Mem.

2e minute : premier arrêt de Jogi Bitter, qui remplace Andreas Wolff dans le but. Mais le meneur de jeu Mem a fait 1-0 pour la France après avoir perdu le ballon allemand.

1. Minutes : Jouons aux crackers au handball !

Olympie / handball : la France contre l’Allemagne en live ticker – l’équipe DHB a besoin d’un but de la zone arrière

Mise à jour du 28 juillet 14h15 : France contre Allemagne : Ce match pourrait aussi être un match à élimination directe. Une chose est sûre : l’équipe DHB finit par avoir besoin de plus de hits d’attaques de position contre une nation de premier plan, c’est la seule façon d’obtenir quelque chose contre cet adversaire à Tokyo.

Mise à jour du 28 juillet à 14h00 : Avant le match de l’Allemagne contre la France, il y avait déjà deux matches dans le groupe A des JO de 2021. La Norvège a battu l’Argentine 27:23, l’Espagne championne d’Europe n’a laissé aucune chance au Brésil avec 32:25.

Mise à jour du 28 juillet, 13h30 : Le handball est très vivant à partir d’émotions enregistrées. Et last but not least, le gardien Andreas Wolff entre les poteaux était responsable de ces émotions dans l’équipe DHB. Le gardien de 30 ans vit de son grand langage corporel. Contre l’Argentine, le gardien de but a continué à lancer dans la fourchette à deux chiffres – même les plus difficiles. S’il est un facteur contre la France, il y a quelque chose pour l’Allemagne face au record de champions du monde.

Olympie / handball : France contre Allemagne en live ticker – Karabatic vis à vis de l’équipe DHB

Mise à jour du 28 juillet, 13h.: France contre Allemagne : Le respect mutuel pour le handball aux JO 2021 est énorme. « C’est un match spécial parce que c’est un adversaire spécial. L’Allemagne a une grande équipe », a déclaré la superstar française Nikola Karabatic à propos de la semaine du handball. Cependant, le joueur de 37 ans n’est plus le premier choix pour un champion du monde record car l’équipe dispose d’un excellent personnel. « Il est temps de décider d’un tel match pour nous », a déclaré le directeur sportif du DHB Axel Kromer : « Nous voulons investir tout ce que nous pouvons en termes d’énergie et de mentalité. »

Premier rapport du 28 juillet : Tokyo – Il s’agit au moins des quarts de finale et, au mieux, de la position de départ favorable pour les huitièmes de finale dans la course aux médailles aux JO 2021*. Les handballeurs allemands rencontreront la France, championne du monde du record, ce mercredi après-midi (14h30, CET) dans la salle Kokuritsu Yoyogi Kyōgijō. C’est un véritable cracker dans les préliminaires du tournoi olympique de handball de Tokyo.

Olympie / handball : la France contre l’Allemagne dans le ticker en direct – l’équipe DHB cherche à se qualifier pour les quarts de finale

« La France a des joueurs exceptionnels à tous les postes, nous affrontons donc beaucoup de joueurs de ce calibre », a déclaré le capitaine du DHB Gensheimer avant le match : « Mais nous sommes suffisamment confiants pour savoir qu’avec une bonne performance, nous avons également une chance contre La France à prendre les deux points. » L’Allemagne veut enfin gagner à nouveau contre la France. Dans le tournoi majeur, il y a eu deux défaites serrées en demi-finale des JO 2016 et en finale mineure de la Coupe du monde 2019, ainsi qu’un nul en le même tour préliminaire de la Coupe du monde.

Dernier duel dans un tournoi majeur : Résultats: Coupe du monde de handball 2019, match pour la 3e place Français – Allemand 26:25 Coupe du monde de handball 2019, tour préliminaire Allemagne – France 25:25 Demi-finales d’Olympia 2016 France – Allemagne 29:28

« Nous ne sommes pas favoris, mais nous allons tout donner pour gagner. Cela pourrait être un gros point. Tout le monde a faim », a déclaré le sélectionneur national Alfred Gislason avant le match : « La France est en très bonne forme, nous devons jouer un très bon match. « Mais l’équipe du DHB a également participé au tournoi de handball des Jeux olympiques de 2021.

Une très légère faillite contre l’Espagne championne d’Europe (27:28) a été suivie d’une véritable victoire des handballeurs allemands au Japon contre l’Argentine, championne d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale (33:25).

S’ils battent la France, les quarts de finale des jeux d’été sont presque certains. Suivez le match du troisième tour de qualification de l’équipe nationale allemande de handball mercredi après-midi ici sur le téléscripteur en direct. (MP) *tz.de est une offre de IPPEN.MEDIA