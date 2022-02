Olympia 2022 – Temps forts de la 9e journée : les fondeurs convainquent

Biathlon : Top 10 en deux poursuites – Røiseland est incroyable

Lors de la compétition olympique de biathlon à Pékin, est resté temporairement avec une médaille pour l’Allemagne, l’or pour Denise Herrmann en individuel. Dans la course de 12,5 km hommes, Roman Rees (Oberried) a réussi à terminer sixième du top dix dimanche après être parti de la 17e place. Le déficit pour le vainqueur français qui a tiré sans faute Quentin Fillon Maillet était de 2:30.2 minutes. Tarjei Bö (NOR) est deuxième devant Eduard Latypow (ROC). Autres classements allemands : 12. Johannes Kühn (Reit im Winkl), 19. Philipp Nawrath (Nesselwang), Benedikt Doll (Breitnau).

Dans la poursuite féminine sur 10 km, Vanessa Voigt (Rotterode) est la meilleure Allemande à la douzième place. Autres classements allemands : 15e Franziska Preuss (Haag), 17e Denise Herrmann (Oberwiesenthal), 21e Vanessa Hinz (Schliersee). Marte Olsbu Røiseland s’est imposée avec un net avantage sur les Suédois Elvira berg et Tiril Eckhoff (NOR). La Norvégienne a remporté sa troisième médaille d’or à Pékin après le sprint et le relais mixte, ainsi que le bronze dans les épreuves individuelles. Après quatre courses de biathlon à Zhangjiakou, la joueuse de 31 ans a remporté quatre médailles olympiques – en tant que première femme dans son sport aux mêmes Jeux olympiques d’hiver. Røiseland pourrait même rentrer chez lui avec six médailles.

