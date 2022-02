++ Olympia 2022: sensations fortes en biathlon – le relais féminin allemand remporte des médailles

à partir deMélanie Gottschalk Fermer

Le relais de biathlon féminin allemand a réalisé une belle performance et méritait une médaille.

>>> Mettre à jour le téléscripteur <<

+++ 10h00: Les femmes allemandes veulent vraiment cette médaille – et à cause de leur performance, elles la méritent vraiment. Les coureurs ont passé la course avec seulement six pièces de rechange.

+++ 09h56 : Le moment est venu : l’Allemagne décroche le bronze. Performance sensationnelle des coureurs !

+++ 09:56: La Russie a pris l’argent.

+++ 09h56 : Maintenant c’est fait : la Suède a remporté l’or.

+++ 09h55 : Non loin de là, l’Allemagne avait le bronze. Il reste intéressant, car il est juste derrière Herrmann qui court la Norvège, qui a encore plus compté.

+++ 09:53: la Suède va gagner l’or, la Russie semble avoir parfaitement chronométré sa course, car il a encore de la marge pour respirer et Herrmann ne peut plus lui faire de bien. Mais le bronze serait aussi un énorme succès pour l’escadre allemande.

+++ 09.52 : Le relais Allemagne a fait une belle course jusqu’à présent, tous les coureurs ont fait ressortir le meilleur d’eux-mêmes et ont fait quelques erreurs de tir.

+++ 09h51 : La Suède était la première sur le champ de tir, la Russie la deuxième, Herrmann la troisième. Il est maintenant temps d’appuyer sur l’accélérateur, il y a même de l’argent pour l’Allemagne.

+++ 09h49 : Denise Herrmann est désormais en troisième position. Le dernier coup déterminera la victoire ou la défaite.

+++ 09:47: Herrmann rentre en Italie.

+++ 09:46: Herrmann a maintenant environ 45 secondes de retard sur le Suédois de tête, mais seulement 10 secondes de Bronze.

+++ 09h44 : Le Suédois était le premier sur le champ de tir. Il est parfait en cartilage. La Russie, l’Italie et l’Allemagne unies. Le Russe est sorti premier – sans faute – Herrmann a dû recharger une fois, c’est pourquoi l’Italien est passé, Herrmann a perdu quelques secondes en conséquence.

+++ 09h42 : Denise Herrmann est presque en Russie, l’Italie est à la peine, mais sentira certainement le souffle des deux autres derrière elle sur son cou, car l’Allemagne et la Russie sont très rapides.

+++ 09h40 : Dès le début de sa course, Denise Herrmann avait la Russie devant elle.

Olympia 2022 : Preuss passe à Denise Herrmann à la quatrième place

+++ 9.39 : La Suède a changé devant l’Italie et la Russie. Preuss a cédé à la quatrième place, 37 secondes derrière Denise Herrmann.

+++ 09h37 : Les Suédois sont un peu différents des Russes et des Italiens, mais tous proches. Le dernier coureur sera immédiatement redirigé vers.

+++ 09h36 : La dernière coureuse parmi les Allemandes était Denise Herrmann, qui a remporté de manière sensationnelle l’or individuel au début de la compétition olympique de biathlon.

+++ 09h31 : Le Russe est retourné au champ de tir. Il a pris son temps avant le premier tir, qui a également manqué. Il n’a pas pu complètement corriger ses erreurs, la Russie a dû entrer dans le tour. La Suède et l’Italie ont également eu des problèmes, mais ont réussi sans tour. Franziska Preuss a d’abord bien tiré, a dû recharger deux fois sur la cible finale, mais le peloton de tête s’est à nouveau rapproché.

+++ 09h30 : Preuss a perdu du temps en route.

+++ 09h28 : La Norvège est en tête à 1,54 minute de la Russie.

+++ 09:27: Preuss a 20 secondes de retard sur l’Italien, troisième.

+++ 09.25 : Et nous continuons avec le prochain combat de tir. La Russie a touché les cinq cibles, la Suède a dû recharger, l’Italie a traversé le filet. Franziska Preuss a également atteint toutes les cibles, faisant quelques bonnes secondes pour les autres.

+++ 09h23 : Le Russe recule encore et compte désormais plus de 20 secondes d’avance sur l’Italien.

Olympia 2022 : Franziska Preuß est troisième pour l’Allemagne sur une piste de ski de fond

+++ 09h21 : Hinz a cédé environ 45 secondes de retard, de sorte que l’Allemand a perdu un peu de temps face à l’avance russe sur la piste.

+++ 09.19 : La Russie a été le premier pays à se soumettre à un troisième coureur, suivie de l’Italie et de la Suède, l’Allemagne se soumettant à la quatrième place. Franziska Preuss part sur une piste de ski de fond.

+++ 9h18 : Même si Hinz a perdu sept secondes face aux leaders en piste, il a également fait une bonne course et a encore toutes les chances d’obtenir une médaille.

+++ 9h17 : L’équipe norvégienne est désormais loin derrière, mais tout peut encore arriver. La Russie et l’Italie sont actuellement en tête.

+++ 09.14 : Le tournage suivant commence. Wierer a démontré une autre séquence de tir extrêmement rapide, Hinz a raté la cible, puis a dû recharger une deuxième fois, c’est pourquoi il était maintenant à 31 secondes du leader. Le Norvégien a dû entrer dans le cercle des pénalités.

+++ 9h12 : Le coureur italien se démarque un peu des autres coureurs.

+++ 9h10 : Un coureur qui était gardé en marge de la course, s’est avéré inconscient. Espérons qu’il se rétablisse bientôt.

+++ 09h07 : Le prochain tournage approche. Wierer a donné un tir rapide, mais Hinz a également touché toutes les cibles. La Norvège et la France ont dû recharger, même la France a dû entrer dans la manche.

+++ 09h06 : Moins 15 degrés et un soleil radieux : voilà à quoi ressemble le temps aujourd’hui dans le relais féminin de biathlon.

+++ 09h06 : Après les ennuis, la Suisse pourrait être éliminée. Apparemment, quelque chose n’allait pas avec le ski du deuxième coureur.

+++ 09:05: Le Suédois s’éloigne de quelques mètres, mais Hinz et l’Italien Wierer restent derrière.

+++ 09h03 : Voigt est passé, maintenant Hinz était en route. Avec la Suède et l’Italie, il est aux avant-postes.

Olympia 2022 : Vanessa Voigt réalise de belles performances dans le relais

+++ 09h02 : Voigt a fait une belle course et a été remis à la deuxième coureuse Vanessa Hinz en première place.

+++ 8h59: L’Allemand est désormais légèrement séparé de la Suède et de l’Italie sur le terrain, mais le partant Norvégien se cache derrière lui.

+++ 8h56 : Le deuxième tournage approche. Vanessa Voigt est plus haut sur le court, de bonnes performances en position debout seront très importantes pour la biathlète. Voigt est venu sans erreur, très bien! Il a quitté le champ de tir troisième derrière la Suède et l’Italie.

+++ 8h50 : Maintenant le premier tournage. Le champ est toujours ensemble, tout le monde commence en même temps. Voigt a touché les cinq cibles couchées, la Russie a dû recharger.

+++ 8h47 : Pour Vanessa Voigt, les Jeux olympiques d’hiver ont connu un début désastreux. Dans le relais mixte, il a eu des boucles de pénalité dans les deux attaques, mais a ensuite fait une superbe démonstration. Quoi qu’il en soit, le matériel se passe bien jusqu’à présent, Voigt avance vite.

+++ 8h45: Et c’est parti. Vanessa Voigt démarre la saison allemande.

+++ 8h42: Le relais féminin en biathlon démarre dans quelques minutes. La Norvège est tête de série, mais l’Allemagne peut aussi compter ses chances et cherche à obtenir de meilleurs résultats qu’en 2014 et 2018.

Mise à jour du mercredi 16 février 2022, 8h25 : Le relais féminin de biathlon veut se récompenser par une médaille. La question est de savoir comment le matériel fonctionnera. Lors de la première course dans un froid glacial au Centre national de biathlon de Zhangjiakou, les skis allemands ont parfaitement fonctionné. Mais ensuite, le changement de temps avec des températures plus élevées et de la neige fraîche a fait reculer l’équipe DSV. Dans le relais masculin de mardi, le ski s’est encore bien déroulé. L’espoir est donc qu’elle soit également couronnée de succès dans le relais féminin.

+++ Bonjour et bienvenue sur notre live ticker pour le relais féminin en biathlon. Je m’appelle Melanie Gottschalk et je vous accompagnerai tout au long du concours. Après une âpre quatrième place dans le relais masculin, les Allemandes espéraient une médaille aujourd’hui.

Olympia 2022 : les biathloniennes allemandes veulent de meilleurs résultats qu’en 2018

Premier rapport du mardi 15 février 2022, 12h14 : Pékin – Les biathlètes allemandes Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuss et Denise Herrmann donneront le coup d’envoi du relais olympique féminin mercredi (16 février 2022) à partir de 8h45 CET* – et elles voudront certainement un meilleur résultat qu’à Pyeongchang 2018 (huitième place ) et Sotchi 2014 (onzième place). Le grand objectif est une médaille aux Jeux olympiques de 2022*, mais contre une forte concurrence, tout doit vraiment s’adapter.

Il y a eu une surprise avec les biathlètes allemands à la première place. Car Vanessa Hinz, qui a été une coureuse précoce pendant de nombreuses années, ne sera pas la première à suivre les traces, mais Vanessa Voigt. Le joueur de 24 ans a été représenté aux Jeux olympiques d’hiver pour la première fois. Mais il n’a pas peur de la tâche, même s’il fait une apparition vraiment chaotique dans le relais mixte. « J’ai définitivement plus de désir que d’anxiété. Bien sûr, chacun est libre d’exprimer ses idées comme il l’entend. Mais quelle que soit ma position, je dois être performant », a-t-il déclaré à l’ARD.

Olympia 2022 : relais féminin allemand en biathlon à belles cotes

Vanessa Hinz, qui terminera mercredi deuxième du relais féminin aux Jeux olympiques de 2022, pense que les skieuses DSV s’en sortiront bien. « Il y aura des surprises. Jusqu’à présent, il n’y en a pas eu pour moi, donc je suis surpris par le médaillé. Et : j’ai encore des comptes à régler avec les Jeux olympiques », a-t-il déclaré mercredi avant la compétition.

Les favoris pour l’or sont bien sûr la Norvège autour de Marte Olsbu Røiseland, qui a jusqu’à présent montré des performances exceptionnelles en compétition individuelle aux JO de 2022. Mais les jeunes France et Suède ont aussi de sérieuses chances de décrocher des médailles. Les biathlètes allemands font également partie du cercle élargi des favoris.

Olympia 2022 : Preuss à la troisième place, dernier coureur Herrmann

Franziska Preuss est également de retour sur la bonne voie, après s’être d’abord blessée à la jambe avant les Jeux olympiques de 2022 et a depuis dû se remettre du coronavirus*. Il partira troisième. Les trois me conviennent. Je suis content que Denise ait couru à la fin », a-t-il déclaré avant la course de mercredi.

La championne olympique Denise Herrmann sera la dernière coureuse et, espérons-le, un combat pour une médaille aux Jeux olympiques de 2022. Après avoir lutté avec les sprints et les poursuites, il reste à voir dans quelle mesure les athlètes allemands s’équiperont sur la piste. Mais le froid peut jouer entre les mains du quatuor DSV. En raison des températures glaciales, le relais de biathlon masculin a dû être avancé avant de commencer.

A partir de moins 20 degrés, le FIS indique s’il est possible de démarrer. La nuit, cette température est parfois encore en dessous et descend jusqu’à moins 25 degrés. Pendant la journée, il fait légèrement « plus chaud » avec une moyenne de moins 15 degrés. (msb) *fr.de est une offre de IPPEN.MEDIA