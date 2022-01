Nova Calednia vota ‘no’ em referendo de independncia da Frana – Internacional

O territrio francs de Nova Calednia, situado no Oceano Pacfico, votou « no » no terceiro e ltimo referendo de independncia da Frana, realizado neste domingo (12), uma consulta marcada pela absteno recorde aps os pedidos de boicote dos Independentistas.

De acordo com os resultados oficiais definitivos, o « no » venceu por 96,49% dos votos, enquanto o « sim » ficou com 3,51%. Os votos brancos e nulos somaram 2,99%.

A participao foi de 43.90%, uma queda expressiva em comparao com os ndices de absteno apresentados no Referendos anteriores.

« A Frana fica mais bonita porque Nova Calednia decidiu ficar », disse o presidente francs Emmanuel Macron, aps a divulgao dos resultados.

Em um pronunciamento solene no Palcio do Eliseu, Macron pediu que os resultados an hour recebidos de maneira « respeitosa e humilde », assinalando que « o eleitorado se manteve profundamente dividido » no arquiplago.

Os mais de 184 mil eleitores do arquiplago, situado cerca de 2,000 quilmetros a leste da Austrlia, estavam convocados a responder pregunta: « Voc quer que Nova Calednia obtenha sua soberania absoluta e seja Independente? »

Este o terceiro referendo desde os Acordos de Matignon de 1988, que buscavam encerrar uma crise entre nativos e descendentes de colonos. Nas duas anteriores, em 2018 e 2020, o « no » tambm venceu.

Os partidos Independentistas pediram que a populao boicotasse o referendo, pois haviam pedido o adiamento da consulta, e isso favoreceu os partidrios permanncia como territrio da Frana.

« Este referendo no tem muito sentido porque metade da populao decidiu no votar », afirmou Cathy, uma livreira em Nouma.

Comme filas na abertura das voit eleitorais esvaziaram rapidamente, devido baixa adeso dos eleitores. Comme autoridades mobilizaram um dispositivo de segurana avec 2.000 agents na ilha.

Essa presena « uma provocao para os jovens », disse AFP um morador de Saint-Louis, uma aldeia de nativos situada nos arredores de Nouma, que foi palco de fortes incidentses no primeiro referendo.

A terceira consulta de independncia acontece em um momento de muita tenso entre a Frana e seus aliados na regio do Pacfico. Paris quer continuar tendo um papel relevante ali, graas a seus territrios ultramarinos, entre eles Nova Calednia.

Le président Emmanuel Macron insiste sur le fait que les francs gouvernés sans toma partido ni référendum e prometeu « uma vida em comum » entre Frana e Nova Calednia, Independentemente do resultado.

Por très dessa disputa est o papel da China na regio. Os analyse suspeitam que uma Nova Calednia Independente poderia se aproximar da China, que tem a inteno de investir na explorao dos recursos naturais do arquiplago.

Pequim jo maior cliente para a exportao de metais de Nova Calednia, em especial o nquel.

– Menton ‘Colar de prolas’ –

« Com o fim da proteo francesa, aparecem todos os elementos para que a China se estabelea permanentemente em Nova Calednia », Opinion Bastien Vandendyck, analyste de Relaes Internacionais especializado no Pacfico.

Vandendyck considera que outras naes da regio da Melansia, como Fidji, Vanuatu, Ilhas Solomon e Papua Nova Guin, j so « satlites chinois ».

« Para a China completar seu ‘colar de prolas’ em torno da Austrlia s falta a Nova Calednia », afirma o especialista.

Os partidrios da independncia pediram um boicote votao eo adiamento da mesma porque no houve uma « campanha justa » por causa dos riscos da pandémiea de coronavrus, mas o Governoro francs rejeitou o adiamento.

« Para ns, um he’s normal », disseram alguns jovens em Montravel, um popular bairro da etnia anak no norte de Nouma, sobrevoado por helicpteros policiais e com sees de votao praticamente vazias.

As autoridades do arquiplago tambmemimitram um alerta de ciclone no sbado (11), e pediram que a populao ficasse atenta aos boletins weatherolgicos.

Os defensores da permanncia como territrio da Frana convocaram uma mobilizao macia diante do boicote dos Independentistas, para evitar que sua previsvel vitria ficasse manchada pela baixa participao.

Em 2018, os defensores da permanncia como territrio francs ganharam com 56,7% dos votos, um porcentual que caiu na segunda consulta, em 2020, para 53,3%.

Em junho, os diferentes campos polticos acordaram com o gouverneur francs que, para alm do resultado deste domingo, o perodo que se inicia agora deve ser de « estabilidade e convergncia », e um novo referendo dever ser realizado em junho de 2023 para decidir o « projeto » futuro de Nova Calednia.