Cependant, vers décembre 1941, la situation a changé. La raison principale était le raffinement des idées de Heydrich sur la germanisation progressive du protectorat, qu’il a bu après l’ouverture de la dernière question juive sur le sol tchèque.

Les événements internationaux peuvent également avoir un impact sur ce point. En décembre, le Japon a attaqué Pearl Harbor et les États-Unis sont entrés dans les loups. En réponse, le 16 décembre 1941, le gouvernement tchécoslovaque en exil à Londres déclara qu’il était dans un état de délabrement avec l’Allemagne, la Hongrie et leurs alliés, en échange d’une action contre l’intégrité foncière de l’État tchécoslovaque.

ruisseau à Pearl Harbor, 7 décembre 1941

Les nazis avaient donc besoin du gouvernement tchèque à Prague, qui pourrait condamner des activités d’exil similaires à l’avenir. En fait, cela a été fait en rapport avec le meurtre.

Distance des envahisseurs

Après son règne le 16 mai 1939, l’actuel gouvernement central de la Tchécoslovaquie est devenu le gouvernement du soi-disant protectorat de Bohême et de Moravie. (Après l’autonomie de la Russie slovaque et subcarpathique et l’adoption d’un long traité d’État le 22 novembre 1938, la Tchécoslovaquie est devenue un État fédéral. Changement personnel. C’était uniquement piétonnier.

Ainsi, le 27 avril 1939, le nom vlada nov. Son chef est devenu le général Alois Eli, légionnaire et patriote qui a soutenu la résistance et y a participé activement. La plupart des autres ministres protectionnistes ne peuvent pas être qualifiés de collaborateurs, du moins pas à cette époque.

Alois Eli, chef du gouvernement protectionniste en 193941

Ils appartenaient tous à l’élite politique, la première république et son espèce, ou ils étaient des experts. Avant l’occupation, au moins cinq d’entre eux étaient membres de la ligne maçonnique, ce qui leur a rapidement valu la haine des groupes tchèques Fais-Nazi. Il espérait que les occupants ne coopéreraient pas avec les politiciens corrompus et le pouvoir dans le protectorat avant la droite.

Ils sont proches d’autres ministres de la résistance et protectionnistes. L’une des plus grandes occupations du pouvoir en janvier 1940 fut le ministre de l’Agriculture Ladislav Feierabend, qui devint quelques mois plus tard membre du gouvernement tchécoslovaque en exil à Londres. De nombreux autres membres du gouvernement protectionniste anticipaient la capture précoce des loups et la victoire alliée et considéraient leur gouvernement comme une tournure patriotique qui leur permettrait de minimiser les conséquences négatives d’une occupation nazie à court terme.

Ladislav Feierabend , ministre de l’Agriculture, plus tard membre en exil du gouvernement tchécoslovaque à Londres

Depuis l’été 1939, les Allemands avaient de nombreuses preuves de résistance aux activités du général Elie, pour des raisons tactiques, ils ne le savaient pas. Ayant servi la Pologne et surtout la France, il était clair que les loups seraient beaucoup plus longs qu’on ne le pensait initialement.

Bien que le règne d’Eli soit parfois qualifié de règne fier, il a finalement été contraint de rejoindre l’occupation nazie. Au moins beaucoup d’entre eux ont pu résister ou réduire l’impact de leurs murs.

novembre vlda

Les envahisseurs, bien sûr, n’avaient pas besoin de cela. À une époque où il n’était donc pas nécessaire de jouer le jeu de l’autonomie protectrice, l’un des premiers tours de table de Heydrich fut de créer un gouvernement qui ne serait que le dernier outil dans la mise en œuvre de la politique d’occupation nazie sur le sol tchèque. Et non seulement ce nouveau gouvernement nomma-t-il le 19 janvier 1942, il devint la première étape des premières réformes, qui allaient entamer le processus de germanisation progressive des terres tchèques.

En décembre 1941, il fut décidé que Walter Bertsch, un Allemand (originaire du Land d’Altreich) et officier supérieur SS, deviendrait membre du gouvernement, jusque-là la ville dirigeait le groupe pour l’économie du pays. Protecteur.

seul patron du gouvernement, ministre de l’Économie et du Travail Walter Bertsch.

Un nouveau ministère de l’Économie et de la Main-d’œuvre a été créé à cet effet, en remplacement de l’actuel ministère de la Main-d’œuvre, du Commerce et du Commerce, et un certain nombre de programmes relevant du ministère de la Main-d’œuvre, des Finances et des Affaires sociales et de l’Administration de la santé sont transférés à sa compétence.

Par exemple, les colonisateurs ont pris le contrôle total des mines et des trésoreries protectionnistes, ce qui, dans la seconde moitié du loup, a conduit à une forte exploitation économique des terres tchèques et a ainsi complètement dévalué la couronne protectionniste. Dans le même temps, ils ont révélé que le prix qu’ils ont pour la terre tchèque réside principalement dans leur potentiel économique.

Emanuel Moravec, Ministre des Collections et Gouvernement du Protectorat du Peuple des Lumières

Emanuel Moravec était la deuxième figure du nouveau gouvernement protectionniste. Son nom est toujours un symbole de trahison nationale et vous n’aurez pas à le présenter avant longtemps. La Légion russe, un officier actif de l’armée tchécoslovaque parmi les loups, s’est unie en cercle autour du château, sauvant systématiquement la reddition de Munich et le loup solitaire avec les Allemands, qui après le 15 février 1939 ont tourné cent huit cents degrés et sont devenus les partisans les plus ardents de la coopération avec les envahisseurs.

Il n’aurait pu obscurcir son regard que sur les contre-médias. Maintenant, le sac est effectivement livré. En tant que ministre des Douanes et des Lumières nationales, il a eu la bénédiction de la République tchèque jusqu’à son premier tour.

Cependant, le candidat ministériel Moravec est devenu la première clé de l’aile droite tchèque, représentée principalement par le camp national-socialiste tchèque Vlajka et son chef Jan Rys-Rozsva.

Jan Rys-Rozsva , représentant en chef du camp du drapeau national-socialiste tchèque

Après le limogeage du ministre South Havelka en avril 1941, Emanuel Moravec devient la cible d’une campagne de diffamation de la presse Flag. Flag croyait fermement que seuls ceux qui se battaient pour promouvoir les idées nazies. Moravec était un arriviste pour eux et ils ne voulaient pas, à cause de son passé, que les envahisseurs parient sur lui.

Au printemps 1942, alors que le courant contre Moravec ne s’arrêtait pas, les nazis suspendirent même les activités publiques du Drapeau à sa suggestion. C’est son chien d’oie. À l’automne 1942, plusieurs centaines de drapeaux avant ont été mis au travail en Allemagne sans possibilité de retour au patron, et en décembre, Rys-Rozsva, avec certains de ses plus proches collaborateurs, a été envoyée dans un camp de concentration, où le les loups sont restés jusqu’à la fin.

Org de Loutkov

Le ministre de l’Intérieur Richard Bienert , ancien résistant national anti-autrichien du Wolf First World , et un officier supérieur de la police, qui a succédé (pas acceptable pour Heydrich) au général Josef Jek , et le ministre de l’Agriculture Adolf Hrub , membre adjoint du parti agrrn. Il a repris sa station après l’aristocrate tchèque, le prince Mikuli de Bubna-Litice. Leur candidature ressemble à celle du président Hch.

Il n’y a pas de changement dans les autres ministères. Josef Kalfus reste ministre des Finances et Jindich Kamenick ministre des Transports, tous deux considérés comme des experts principalement apolitiques. Jaroslav Krej est devenu président du gouvernement, avant les loups, il a été le premier professeur de droit à l’Université Masaryk de Brno. Il a occupé le poste de ministre de la Justice dans le gouvernement précédent et conserve ce poste ministériel dans le gouvernement qu’il dirigeait.

Jaroslav Krej , ancien premier professeur de droit à l’Université Masaryk de Brno

Le nombre de ministères est passé de dix à sept. Lorsqu’il a été amendé, le gouvernement n’était pas censé agir comme un organe collectif, ce qui a entraîné une forte baisse de la présidence. Sur ordre de Heydrich, les ministres ne pouvaient se rencontrer que pour des consultations d’experts, au cours desquelles ils devaient parler allemand entre eux à cause de Walter Bertsch. Des étapes pour fabriquer un vrai corps de poupée ont été mises en place.

