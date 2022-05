Nouvelles de Santos et Baixada Santista

La croissance démographique de la France a entraîné la congestion du réseau routier du pays et la saturation de ses autoroutes, ainsi que des transports en commun avec des problèmes d’accessibilité dans certaines villes du pays. Par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre deviennent de plus en plus réelles. Comme solution possible aux deux problèmes, l’application des autoroutes électriques est démontrée.

La question a été posée par le professeur à l’université Gustave Eiffel et directeur du département COSYS, Nicolas Hautiére, qui a présenté le panel Autoroute électrique/5e génération, à 1 Séminaire Brésil-France – Transport de marchandises en 2050 – Décarbonation et Véhicules Autonomesle lundi matin (9), à Santos.

Selon lui, le pays étudie les moyens d’alléger le fardeau du système routier, d’améliorer la mobilité, les questions sociales et durables et l’accès équitable pour tous les citoyens qui utilisent plusieurs moyens de transport. Il a déclaré que les pays doivent développer des modèles basés sur la performance, à tous les niveaux.

« Le grand défi, malheureusement, est d’optimiser cette autoroute temporaire. [até 2050] pour éviter le colmatage, le coincement. C’est le sujet de l’autoroute de demain. il consiste à dire que nous saurons concevoir les autoroutes de notre génération, capables de faciliter le développement de villes intelligentes, durables et vivables », a-t-il expliqué.

Il a également souligné le problème de la décarbonisation du transport longue distance, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, une étude a montré, comme il l’a mentionné, que sur les autoroutes électriques, il est possible d’atteindre une réduction de 80% du transport longue distance.

« Le message que je veux faire passer est que l’enjeu principal de la nouvelle génération d’autoroutes est de devenir plus automatisée et plus intégrée d’un point de vue énergétique pour répondre aux besoins des gens. Le programme que j’ai développé dans cette université entend montrer l’autoroute du futur, montrer les différents champs d’acteurs. Notre principal objectif est de décarboner les transports longue distance et de repenser le rapport des autoroutes aux territoires qu’elles traversent en termes de biodiversité et d’urbanité », a-t-il conclu.

QUE Séminaire Brésil-France a lieu lundi et mardi (10), dans l’auditorium principal de l’Universidade Santa Cecília (Unisanta), à Santos.

La réunion réunira des experts brésiliens et français des principales universités des deux pays qui présenteront des recherches et des études sur le potentiel et les alternatives pour la relation entre la capitale et les plus grands ports d’Amérique latine, ainsi que les moyens de transport de marchandises dans le les décennies à venir et les enjeux de durabilité en jeu. .