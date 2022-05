Nouvelles de Santos et Baixada Santista

Parmi les différents sujets qui seront abordés lors du 1er Séminaire Brésil-France qui aura lieu les lundi (9/9) et mardi (10), à Unisanta, la durabilité est l’un des axes de l’événement. En réponse à cela, VLI, l’un des partisans et participants, a parlé de l’importance de la durabilité dans le processus de transport de marchandises.

Le thème du 1er Séminaire Brésil-France est « Le transport de marchandises en 2050 ». L’événement est organisé par l’Universidade Santa Cecília et le Sistema Santa Cecília de Comunicação en collaboration avec le Consulat général de France à São Paulo.

Parmi les engrais, le sucre et les céréales, la manutention annuelle de marchandises est d’environ 13 millions de tonnes au terminal VLI. Cet emplacement est responsable de 23 % du soja et du maïs exportés par le Brésil, ainsi que de 22 % de tout le sucre exporté via le port de Santos.

Tiplam (Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita), intégré au chemin de fer médio-atlantique, forme le corridor mi-sud-est du VLI, l’une des principales routes de commerce extérieur du pays.

Par conséquent, l’une des priorités de VLI est l’efficacité dans la génération de la durabilité. Denilson Fernandes est en charge de ce processus et explique le suivi des trains.

« Le système de gestion VLI n’est rien d’autre que la génération d’indicateurs qui nous donnent une direction sur nos performances. Donc c’est possible avec un suivi au jour le jour, on fait des analyses, on dessine des actions, pour mettre en place des solutions logistiques innovantes et transformatrices », explique-t-il.

Pour lui, le 1er Séminaire Brésil-France, qui aborde le thème du transport de marchandises dans cette édition, sera un moment d’échanges d’idées et d’esquisses de stratégies.

« Nous avons un terminal intégré à l’intérieur du pays qui reçoit les céréales et le sucre de la région centrale du pays et s’y concentre pour le chargement des trains. Cette borne est alimentée en énergie électrique. Ainsi, toute consommation d’énergie est mesurée et vérifiée si je consomme de l’énergie de manière à produire un produit, c’est-à-dire si je n’échange pas d’énergie en vain. Alors, comment puis-je maximiser cela? J’ai un système de surveillance qui garantit une production maximale de ces actifs afin que j’aie la meilleure consommation d’énergie utilisée là-bas. Notre modèle de gestion VLI est un guide sur la manière dont nous atteindrons nos objectifs à court, moyen et long terme », a-t-il conclu.