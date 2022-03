Nouvelles de la guerre en Ukraine, en direct | Le Royaume-Uni affirme qu’il existe des « preuves très solides » que la Russie a commis des crimes de guerre en Ukraine | International

porte-parole du Kremlin : « Beaucoup [rusos] ce sont des traîtres. Ils disparaissent de nos vies d’eux-mêmes. C’est ainsi que la Russie se nettoie. »

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré jeudi que beaucoup de gens en Russie se sont présentés comme des « traîtres ». Peskov a distingué ceux qui ont quitté leur emploi et ont quitté le pays. « Beaucoup montrent leur essence, ce sont des traîtres. Ils disparaissent de notre vie par eux-mêmes. Certains ont quitté leur emploi, certains ont quitté le service actif, certains ont quitté le pays et a déménagé à d’autres. C’est ainsi [Rusia] nettoyé. Certains ont violé la loi et ont été punis par les tribunaux », a déclaré un porte-parole du gouvernement russe un jour après que le président du pays, Vladimir Poutine, a lancé un avertissement sévère aux « traîtres », qu’il a déclaré que l’Occident voulait utiliser comme « cinquième colonne ». pour détruire le pays.

« En ces temps difficiles, beaucoup de gens montrent leurs vraies couleurs. Beaucoup de gens se montrent, comme on dit en russe, des traîtres », a déclaré Peskov aux journalistes lors d’une conférence téléphonique. Les propos de Peskov sont intervenus après que Poutine a déclaré mercredi que la Russie subirait un « auto-nettoyage » naturel et nécessaire parce que les gens peuvent « distinguer les vrais patriotes ». de racailles et de traîtres. »

Le chef du Kremlin, enfin, a menacé hier une Russie qui, selon lui, était mentalement plus alignée sur l’Occident que sur la Russie, et a déclaré que le peuple russe serait capable de distinguer rapidement les traîtres des patriotes. « Bien sûr qu’ils [Occidente] ils essaieront de parier sur la soi-disant cinquième colonne, sur les traîtres, sur ceux qui ont eu leur argent ici, mais qui y sont restés. Ils vivent, non pas au sens géographique, mais au sens de leur esprit, des pensées de leurs esclaves », a-t-il déclaré aux ministres du gouvernement trois semaines après le début de la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

« Tout le monde, et en particulier les Russes, sera toujours capable de distinguer les vrais patriotes des ordures et des traîtres, et de les recracher comme des moustiques volant accidentellement dans leur bouche », a ajouté Poutine, qui ces dernières semaines a multiplié les attaques. contre toute sorte de désobéissance chez eux avec la fermeture des médias d’opposition et une loi qui punirait jusqu’à 15 ans de prison toute information sur leurs actions en Ukraine que le Kremlin jugerait fausse.

Depuis le début de l’invasion, Moscou a également bloqué l’accès de ses citoyens à certains médias occidentaux, dont la BBC britannique et la Deutsche Welle allemande, et aux réseaux sociaux, dont Facebook et Twitter, qui appartiennent tous deux aux États-Unis. Vous ne pouvez y accéder que via un VPN (qui localise votre emplacement à l’étranger), que de nombreux Russes utilisent pour consulter ce site Web. (Reuters et EL PAÍS)