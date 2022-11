Nouvelle sensationnelle. Zidane est au Qatar pour négocier avec le PSG

Le limogeage de Pochettino n’était qu’une question de temps. Bien que le principal stratège argentin Mbappé et al. Pour le titre de Ligue 1, il n’a pas réussi à remporter le trophée le plus prestigieux sous la forme de la coupe de la Ligue des champions. Compte tenu de l’effectif des Parisiens, la chute des huitièmes de finale ne peut être décrite que comme un échec.

Une intense phase de négociations entre l’un des clubs les plus riches de la planète et l’homme en or du football français se déroulerait depuis le début de la semaine. Mais aujourd’hui encore, selon des sources de Mundo Deportivo, les deux parties auraient dû être sur le point de parvenir à un accord final.

Rien de grand n’a empêché le champion du monde 1998 de se rendre à Park Prince et de revenir au football. Selon le célèbre journaliste madrilène Ramón Fuentes, une rencontre entre Zidane et l’émir du Qatar est prévue samedi. La nouvelle alliance du football français devait alors prendre sa forme définitive.

En France, Zidane a travaillé comme joueur à Cannes et Bordeaux, puis a rejoint sa carrière avec la Juventus Turin et a passé la période la plus célèbre de sa vie de footballeur au Real Madrid. Son affection pour Marseille, où vit une partie de sa famille et dont Zidane est fan, est bien connue.