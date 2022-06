Nouvelle Peugeot 408 | Salle d’exposition de télévision automobile

La nouvelle Peugeot 408 mesure 4690 mm de longueur et 1480 mm de hauteur. L’empattement est de 2 787 mm, ce qui est essentiel au fait que l’innovation française partage certaines technologies avec la Citroën C5 X. Et bien que la base soit une plate-forme EMP commune, ce n’est pas seulement la même voiture avec une conception de carrosserie différente. Peugeot veut offrir plus. Et pas seulement cela, il aura une couleur bleue spécifique.

Néanmoins, arrêtons-nous un instant sur le design. La voiture doit se situer entre la 308 à hayon et le SUV 3008, non seulement en taille et en design, mais aussi en prix, que nous découvrirons en septembre. C’est une bonne nouvelle. Cette voiture a une calandre frappante avec des phares à LED et des « griffes » sous forme de bandes LED verticales sur les côtés. A l’arrière, elle dispose d’un toit incliné, de phares type 308 et d’un diffuseur distinctif sur le pare-chocs arrière, qui a logiquement une fonction optique. À l’instar d’un SUV, la voiture est recouverte de plastique, ce qui indique des possibilités hors route.

Pas de grosses surprises à l’intérieur. La planche de bord ressemble beaucoup à la nouvelle Peugeot 308, avec notamment le fameux petit volant, au-dessus duquel on retrouve un cockpit en 3D. Il doit avoir un nouveau tableau. Il y aura un certain nombre d’assistants électroniques dont les listes rempliront le reste de cet article. Appelez-le, par exemple, la vision nocturne, un système de surveillance de la zone derrière la voiture, le contrôle des angles morts ou un assistant de sortie de voie actif.