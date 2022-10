Nouvelle image de Jupiter. « Nous ne l’avons jamais vu comme ça auparavant », se sont émerveillés les scientifiques

Le télescope spatial James Webb a capturé des tempêtes déchaînées, des vents violents et les aurores de Jupiter. Dans deux images publiées lundi, la géante gazeuse et la plus grande planète du système solaire se détachent, ainsi que plusieurs lunes et anneaux.

En vue grand angle (photo au début de l’article), le télescope Webb capture un faible anneau autour de la planète et de ses deux petits satellites Amalthea et Adrasteu. Les taches floues sous Jupiter ressemblent à des galaxies lointaines.

Les images infrarouges du télescope arrivent sur Terre sous la forme d’un fichier de données. Les photographies finales de la planète, de la galaxie ou de la nébuleuse sont alors réalisées sous les mains des scientifiques. Jupiter, qui apparaît généralement dans des teintes orange et ocre, est donc d’un magnifique violet, bleu et vert – de cette façon tous les éléments de la planète se détachent.

Le télescope spatial James Webb, évalué à dix milliards de dollars (245 milliards CZK), est un projet de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis et un partenaire de l’ESA de l’Agence spatiale européenne et de l’ASC du Canada. Le télescope a été lancé dans l’espace le 25 décembre dernier par une fusée Ariane 5 depuis le cosmodrome de Kourou en Guyane française. C’est le télescope spatial le plus puissant à ce jour, et depuis janvier de cette année, il observe l’univers à 1,5 million de kilomètres de la Terre.