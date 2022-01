Nouvelle grève dans le métro de Lisbonne la semaine prochaine – Transportes

Le Metropolitano de Lisboa a déclaré ce samedi que les syndicats représentant les travailleurs avaient déposé des préavis de grève pour les 2 et 4 novembre, « on espère donc que les services de transport seront affectés dans la période déterminée par cette grève ».

Dans un communiqué, Metro da capital précise que le 2, mardi, la grève était prévue sur une période comprise entre 5h00 et 9h30 pour la plupart des travailleurs et entre 9h30 et 12h00 :30 pour l’administration, le soutien et les seniors. . technicien.

Ce jour-là, la société a déclaré: « Le métro devrait démarrer les services de transport à partir de 10h15 ».

Quant au jeudi 4 novembre, une grève de 24 heures est prévue pour la plupart des travailleurs, « donc les services de transport devraient fermer à partir de 23h00 le 3 novembre et rouvrir à 6h30 le 5 novembre ».

Dans la même note, la compagnie précise également que si un service minimum par circulation ferroviaire est établi, elle « évaluera si elle aura des conditions opérationnelles pour rouvrir les services entre 00h00 et 01h00 le 5 novembre ».

Les travailleurs du Metropolitano de Lisboa ont déjà arrêté le travail cette semaine, les 26 et 28 octobre.