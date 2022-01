Nouvelle couleur pour la voiture de Fernando Alonso ?

La révolution continue dans Alpes. Après le départ de deux personnalités importantes d’une équipe comme Marcin Budkowski et Alain Prost, du média français ‘Auto Hebdo’ indique que le prochain changement dans l’équipe de France est Couleur voiture, passe au rose et au bleu cette saison Formule 1.

Du magazine, ils montrent que l’arrivée de BWT pourrait entraîner une modification de la couleur de la voiture Alpine. Il s’agit d’une société autrichienne spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de traitement de l’eau et sera le sponsor principal de l’équipe française et ses couleurs traditionnelles sont rose.

Jusqu’à présent, nous pouvons voir ces sponsors sur Aston Martin, Racing Point ou Force India, et à cette occasion leur voiture a été teinte en rose, il semble donc que cette fois Alpine ne fasse pas exception. De plus, ce magazine ‘Auto Hebdo’ a publié mardi la photo d’une voiture Alpine avec du rose en couverture.

« Recrutements, divorces, nouveaux sponsors. Alpine, la vie en rose ? L’écurie de Formule 1 redouble d’efforts pour atteint le sommet», inscrivent-ils en première page.

Actuellement, aucun type d’accord n’a été officialisé, mais depuis La France prendre pour acquis que l’arrivée de ce sponsor apporte également avec lui Otmar Szafnauer, car ils ont travaillé ensemble dans le passé et entretiendront de bonnes relations. Surtout, Esteban Ocon il connaît également BWT depuis son passage chez Force India.