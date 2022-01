Nouvelle controverse sur le « langage inclusif » après la prestigieuse décision d’un dictionnaire

éditeur français robert a défendu mercredi l’incorporation du pronom « iel » (une contraction des pronoms il et elle en français) dans la version en ligne du prestigieux dictionnaire pour éviter les différences de genre. Le ministre de l’Éducation a exprimé sa désapprobation, notant que « l’écriture inclusive n’est pas l’avenir de la langue française ».

dictionnaire robert, l’un des principaux ouvrages de référence en matière de langue française, a annoncé mercredi avoir ajouté le pronom non sexiste « iel » (abréviation de « il » et « elle ») à l’édition en ligne de son dictionnaire il y a quelques jours . semaines, après que les chercheurs, ont-ils dit, ont observé l’utilisation de nouveaux pronoms qui s’étaient développés ces derniers mois.

Cette ressource « inclusive » vient des États-Unis. En anglais, le pronom non générique « ils » est utilisé depuis plusieurs années par des personnes qui se disent non binaires – qui ne s’identifient pas comme strictement masculin ou féminin – et diverses célébrités. Parmi eux, le vice-président américain Kamala Harris, ils ont ajouté des pronoms qu’ils préfèrent utiliser sur leurs profils Twitter ou dans les signatures à la fin de leurs e-mails.

décision de robert a suscité un débat houleux dans la presse française et sur les réseaux sociaux, certains politiciens s’opposant au terme.

« L’écriture inclusive n’est pas l’avenir de la langue française »

Le gouvernement français s’y oppose avec véhémence et le ministère de l’Éducation a rejeté les tentatives précédentes d’intégrer des « langues inclusives » dans les programmes scolaires.

Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a apporté son soutien au représentant de la majorité, François Jolivet, qui avait dénoncé l’inclusion de ce mot, utilisé principalement par un jeune public, dans une lettre adressée à l’Académie française, l’officiel gardien de la langue française.

« Évidemment, je soutiens la protestation de @FJolivet36 contre #PetitRobert. L’écriture inclusive n’est pas l’avenir de la langue française. Au moment où nos élèves consolident leurs connaissances de base, ils ne devraient pas avoir cela comme référence », a tweeté Blanquer mardi.

Dans un communiqué publié sur le site robert, son directeur général, Charles Bimbenet, a confirmé l’incorporation « il y a plusieurs semaines » du mot « iel » dans l’édition en ligne et a rejeté les accusations de militantisme.

S’il admet que l’usage du mot est « encore relativement faible », il explique que « depuis quelques mois, les réalisateurs du documentaire « Robert » ont remarqué que le mot était de plus en plus utilisé.

« Par ailleurs, le sens du mot ‘iel’ ne peut être compris à sa simple lecture (…) et nous avons pensé qu’il serait utile d’en préciser le sens à ceux qui l’ont trouvé, qu’ils veuillent l’utiliser ou, au contraire, au contraire, ils l’ont rejetée », écrit-il.

Bimbenet justifie : « La mission de Le Robert est d’observer l’évolution de la langue française en mouvement, variété, et d’en rendre compte. Définir des mots qui décrivent le monde nous aide à mieux le comprendre.

Il conclut en disant que « Le Robert n’a pas été subitement touché par un « wokisme » pointu. [la nueva ola progresista identitaria], un mot « non transparent » (pas encore défini), dont nous vous promettons la définition prochainement ».