Nouvelle carte SIM B1

Cette mesure, proposée par divers organismes de Sécurité Routière et pour le Développement de la Mobilité Électrique, n’est pas nouvelle ; il existe déjà dans d’autres pays européens et son application dans cet État impliquerait une modification du règlement commun des conducteurs.

Souviens-toi que Il existe déjà un permis appelé AM, qui est un permis de conduire qui permet aux personnes de plus de 15 ans de conduire des cyclomoteurs à deux ou trois roues et des vélos légers à quatre roues., qui ne dépasse en aucun cas 50 centimètres cubes, une vitesse de 45 km/h, ou un poids de 425 kilogrammes.

Le permis B1 est la catégorie de permis de conduire visée dans la directive européenne 2006/126/CE. Fils conditions pour l’obtenir: dans le cas d’un permis A1 pour les motos jusqu’à 125 cc, la réglementation impose aux candidats d’avoir au moins 16 ans et de réussir une série de tests, tels que la réussite d’un test psychotechnique, un examen théorique général (comme un permis de voiture ), d’autres spécifiquement pour les motos, un examen en circuit fermé avec une partie d’équilibre et une autre partie de vitesse, et une autre partie de circulation.

Pour le B1, à même âge requis, les directives européennes en vigueur ne font pas de distinction entre les formations théoriques B et B1, et laissent le contenu de l’examen pratique à l’appréciation de chaque pays, mais doivent être adaptés et spécifiques à chaque type de véhicule, et ici la Direction générale de la circulation Lintas doit appliquer une règle.

Et qu’est-ce qu’un permis B1 exactement ? Il s’agit d’une carte à cheval entre les quadricycles légers, les microcars classiques ne dépassant pas les 45 km/h et les B requis pour le tourisme classique. Selon la loi, la clairance B1 donne accès aux quadriceps lourds.

La vitesse de ces véhicules – qui doivent être immatriculés – est limitée à un maximum de 90 km/h, et bien qu’ils n’aient pas la sécurité des voitures conventionnelles (par exemple, ils ne sont pas obligés de porter des ABS ou des airbags), ils ont un avantage important que les quads n’ont pas : une structure renforcée qui protège en cas de retournement ou de collision.

il faut analyser les avantages de cette action. Cette licence a été adoptée et testée avec succès par des pays comme le Portugal, l’Italie, la France et le Royaume-Uni, et la nouvelle carte SIM offrira le premier accès possible à la mobilité électrique à environ un million de personnes chaque année.

L’un des principaux avantages de la mise en œuvre du B1 à court terme est sécurité accrue en déplacement, car ce permis permettra un accès rationnel et échelonné à la conduite automobile, et une alternative à la mobilité plus sûre que les moyens de transport traditionnels.

De plus, B1 contribuera à atténuation du changement climatiqueComme la plupart des quads lourds sont électriques, ils répondent aux normes d’émission européennes et contribuent à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.

cette autorisation vise à faciliter l’accès échelonné à la mobilité électrique pour les jeunes: il touchera le public que demain fera partie de la circulation et saura surmonter les barrières actuelles de méconnaissance entourant les véhicules électriques, en sensibilisant le public à une conduite efficace et sûre.

Taille soutiendra également le développement industriel sur la base de ce type de véhicule par des entreprises d’État cherchant à développer des usines pour les produire dans notre pays, favorisant la compétitivité.

Bien qu’actuellement la DGT ait laissé la porte B1 ouverte, elle a souligné que cette décision sera prise « à moyen ou long terme », car dans sa mise en œuvre elle nécessite une modification du règlement conducteur.

La question est : est-ce sécuritaire pour un jeune de 16 ans de conduire un petit véhicule à quatre roues capable d’atteindre 90 km/h ? Tout dépendra de la formation que vous recevrez. En fait, il existe actuellement des permis A-1 pour les motos jusqu’à 125 cc et 20 CV de puissance, qui roulent beaucoup plus et qui autrement manquent de carrosserie qui protège en cas de collision.

Ainsi, a priori, il ne faut pas manquer de comprendre que les permis dits B1 seront introduits, qui ont déjà été adoptés et testés avec succès dans les pays voisins comme mentionné ci-dessus.