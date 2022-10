Nouveau SUV en boule transparente et hybride racing sur plateau. Voici à quoi ressemble le stand Peugeot à Paris

La nouvelle Peugeot 408 est une combinaison d’un fastback et d’un SUV, et non d’un coupé SUV « normal ». Cependant, la nouveauté mise sur un design attrayant, de l’espace ou une technologie moderne. Il mesure 4690 mm de longueur et 1480 mm de hauteur. Empattement 2787 mm. Cette voiture a une calandre frappante avec des phares à LED et des « griffes » en forme de lignes de diodes verticales sur les côtés. De l’arrière, le toit incliné, les phares de style modèle 308 et le diffuseur distinctif sur le pare-chocs arrière, qui ont logiquement des fonctions principalement optiques, attirent l’attention. La voiture est plastifiée comme un SUV, ce qui indique la possibilité de faire du tout-terrain également.

Le tableau de bord est très similaire à celui de la nouvelle Peugeot 308, avec notamment le familier petit volant, au-dessus duquel on retrouve le cockpit 3D. Il devrait avoir un nouveau graphique. Il y aura un certain nombre d’assistants électroniques qui utiliseront le reste de cet article pour les répertorier. Appelez-le, par exemple, la vision nocturne, un système de surveillance de l’espace derrière la voiture, la vérification des angles morts ou un assistant actif pour la conduite sur la voie.

Tous les moteurs bénéficieront d’une traction avant et d’une transmission automatique à huit rapports. De l’unité de combustion habituelle, il y a un moteur essence trois cylindres PureTech 130 turbocompressé d’une puissance de 96 kW. Les deux options suivantes deviennent alors des hybrides, qui utilisent comme base un 16 essence combiné à un moteur électrique de 81 kW. La puissance de l’unité de combustion varie. L’Hybrid 180 plus abordable aura une puissance combinée de 133 kW et l’Hybrid 225 plus puissant atteindra 165 kW.

Nous pouvons nous attendre à la nouvelle Peugeot 408 dès le printemps, lorsqu’elle apparaîtra également sur les routes tchèques. Pour l’instant, vous pouvez jeter un œil à la galerie de photos ci-jointe, où vous pouvez trouver des photos officielles de la voiture. Au fait, sur le stand à Paris, il se fond dans une boule de verre spéciale, où vous pouvez littéralement le voir de tous les côtés.