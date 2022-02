Nous sommes confrontés à l’anticyclone le plus puissant des 30 dernières années

On peut dire qu’on a vécu un « hyper-anticyclonique » en janvier : un anticyclone très persistant affectant la péninsule ibérique et la France.

Roger Sole Hier 5 minutes

Il faut être patient avec l’anticyclone que nous traînons depuis ce Noël.

Le premier mois de l’année se termine par un temps absolument stable et ensoleillé dans notre pays à cause de cet anticyclone puissant et tenace qui nous affecte depuis plus d’un mois.

En fait, c’est anticyclone le plus puissant des trois dernières décennies dans certains pays d’Europe occidentale comme la France, où ils se sont battus notes de soleil. L’anomalie anticyclonique est majoritairement positive au nord de cette zone, avec une pression moyenne de 1026 hPa.

Ce mois de janvier 2022 s’est révélé fortement anticyclonique, avec des anomalies anticycloniques inédites depuis trente ans en janvier, notamment dans le nord du pays (pression moyenne de 1026 hPa dans l’extrême nord du pays). pic.twitter.com/iSqosopN8C – Keraunos (@KeraunosObs) 31 janvier 2022

Dans certaines parties de notre pays voisin, ils ont « apprécié » plus de 180 heures d’ensoleillement sur les 30 derniers jours. Cause la plus probable de ce blocus anticyclonique c’est un vortex polaire extraordinairement fort et puissant aux hautes latitudesavec un courant-jet très limité aux pôles (avec de petites fluctuations), ce qui empêche le rejet d’air froid en Méditerranée occidentale ou la formation d’orages.

Avec un fort anticyclone en janvier, beaucoup #enregistrement l’ensoleillement est battu dans le sud du pays par parfois plus du double de la normale. AU #Siècle Où #Millaule total enregistré depuis le 01/01 est encore plus élevé que d’habitude pour le mois d’avril ! @LCI pic.twitter.com/O4h7FySOPE —Guillaume Woznica (@GWoznica) 31 janvier 2022

Pour être précis, ce fort anticyclone sur l’Atlantique a permis de pénétration des masses d’air très froid en Méditerranée orientale, où aucune « résistance atmosphérique » n’est empêchée la formation de l’ouragan Elpis, avec de fortes chutes de neige sur la Grèce, la Turquie et le Moyen-Orient.

Que dit le vortex polaire sur les futures vagues d’air froid ?

Pendant ce temps, en Espagne on parle encore temps très sec, sans pluie et le ciel était parfaitement dégagé. À tel point que la sécheresse a commencé à s’aggraver dans certaines parties du sud de la péninsule et les prévisions à moyen terme ne donnent aucun espoir.

Compte tenu du contexte actuel, où il existe déjà des zones de la péninsule sud en état d’urgence, l’absence des précipitations généralisées prévues par le modèle, au moins jusqu’à la mi-février, est préoccupante. Image: @mitecogob pic.twitter.com/LGXWclAWZ3 – JJ González Alemán (@glezjuanje) 31 janvier 2022

La téléconnexion sent aussi cet anticyclone

Cette deux téléconnexions principales qui a une influence sur la péninsule ibérique -NAO et WeMo- a détecté la présence d’une haute pression. Cette Oscillation nord-atlantique (NAO) a positif en permanence depuis les quatre dernières semainesun fait qui donne lieu à une haute pression.

L’oscillation nord-atlantique (NAO) est clairement positive depuis des semaines. Il est prévu qu’il continuera à afficher des valeurs supérieures à 0 durant ce mois de février. Il est synonyme de temps sec et stable en Espagne, avec du soleil et peu de pluie. pic.twitter.com/LqSt36lh9e -Roger Solé Guinart (@Rog_sole) 31 janvier 2022

Si nous voyons Oscillation de la Méditerranée occidentale (WeMo), qui a influencé la façade méditerranéenne de la péninsule, ont montré des valeurs nettement positives. Cette situation indique que l’anticyclone est fort dans l’Atlantique, avec un anticyclone à San Fernando (Cadix). Nous verrons comment cet anticyclone se développera dans les prochaines semaines et s’il compte s’affaiblir ou continuer à nous montrer sa force en Espagne.