Pendant trois semaines, l’Ocean Viking, qui a fait venir 234 migrants d’un navire de contrebande au large des côtes libyennes, a attendu l’autorisation d’atterrir en Europe continentale. L’Italie, dont les ports sont souvent les premières cibles de ces opérations de sauvetage, a refusé l’entrée.

Le nouveau gouvernement italien, dirigé par le parti national conservateur Frères d’Italie et sa présidente Giorgia Meloni, a une approche intransigeante de l’immigration clandestine directement dans son programme. Le navire a été hérité par les Français, qui l’ont finalement reçu à Toulon. Cependant, cela a créé un autre problème sur la scène nationale et internationale.

Alors que les navires se dirigeaient vers la France, le gouvernement italien a célébré sa première victoire mineure. Le vice-Premier ministre et président de la Liga, Matteo Salvini, s’est réjoui que « les vents tournent », et le sénateur Forza Italia de Berlusconi, Maurizio Gasparri, a affirmé que « les politiques d’immigration dures commencent à donner les premiers succès ».

L’opposition en France, qui est idéologiquement proche du gouvernement italien, à savoir l’Association nationale Marine Le Pen, est moins célébrée. Il a également marqué des points politiques avec son programme anti-immigration et a critiqué le gouvernement Macron pour avoir détruit la sécurité et l’harmonie sociale en France avec une immigration incontrôlée, en particulier en provenance des pays africains et arabes.

Cependant, le gouvernement français s’est attiré des critiques au niveau national et de la part du public et des médias pour avoir permis à l’Italie de l’enfoncer dans le mur de cette manière. Par conséquent, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé en réponse que le pays renforcerait sa frontière commune avec l’Italie pour empêcher les passages illégaux et suspendre l’accueil solidaire précédemment convenu de 3 500 migrants en provenance d’Italie.

Après les célébrations initiales, Meloni a décrit la réaction de la France comme « incompréhensible et injuste », ce qui, selon lui, équivalait à une « trahison ». Alors que la France parle de « comportements inacceptables », l’Italie fait preuve d’un manque de solidarité européenne.

Prévenir la mer et construire un hotspot de sécurité

Sept ans plus tard, le sentiment de la crise migratoire de 2015 resurgit, mais maintenant c’est beaucoup plus difficile. Ni l’Italie ni la France ne se soucient des migrants et demandeurs d’asile africains sur leur territoire.

« L’Italie ne peut pas être un port pour tous les Africains naviguant vers l’Europe », a déclaré Meloni. Selon lui, l’Europe devrait décourager les voyages vers les mers qui existent déjà au large des côtes africaines et établir des points d’accès communs pour les migrants qui vérifieront leur identité.

Cette année seulement, selon Meloniová, l’Italie a accueilli 90 000 migrants arrivés en Europe via la mer Méditerranée. Le jour où les Français ont repris 234 hommes de l’Ocean Viking, six cents autres sont arrivés sur le sol italien à partir de navires de secours. Dans le même temps, Meloniová critique les plans européens de redistribution des migrants : sur les huit mille personnes censées quitter l’Italie, seules 117 sont transférées, dont 38 vers la France.

Selon le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, idéologiquement proche de la Ligue anti-immigration, les migrants doivent être accueillis par le pays où est immatriculé le bateau de sauvetage qui les emmène en Europe. Ils peuvent également y demander l’asile.

Bruxelles : comment prévenir une autre méga-crise migratoire

D’une part, le gouvernement italien s’en est tenu à son programme électoral, mais d’autre part, il n’a pas su gâcher les relations avec l’Europe. D’autant plus aujourd’hui que l’Union s’efforce d’ajuster ses politiques budgétaires et d’endettement pour mieux refléter la situation et les besoins de chaque pays. Alors que la Corée du Nord souhaite une politique budgétaire plus disciplinée, la Corée du Sud, y compris l’Italie, tente d’appliquer les règles de la manière la plus souple possible.

En signe de bonne volonté, Meloni a effectué son premier voyage en tant que Premier ministre à Bruxelles. Et cela avec le message que l’Italie est un partenaire fiable sur la scène européenne, et en même temps avec une demande d’approbation du plan italien de relance économique post-pandémique, pour lequel des fonds assez importants ont été versés par l’Union.

Pourtant, le député italien et ancien ministre italien de l’Europe Sandro Gozi y voit l’hypocrisie : « Meloni à Bruxelles fait semblant de coopérer avec l’Europe, tandis qu’à Rome il continue à promouvoir la propagande d’extrême droite. Mais si nous voulons maintenant pour accepter des ressources financières sans précédent de la part de l’UE, nous devons également être les premiers à nous conformer aux règles européennes. »

Précisément à cause du différend migratoire entre l’Italie et la France, la Commission européenne veut convoquer une réunion extraordinaire des ministres de l’intérieur des pays membres en décembre. « Nous ne pouvons pas aller jusqu’à ce que deux pays soient si durs l’un envers l’autre en public à cause de la migration », s’inquiète la vice-présidente de la Commission européenne, Margaritis Schinas, des conséquences de la situation actuelle. « Cela menace de créer une autre méga-crise politique. »