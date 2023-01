Nous ne le dirons pas. Et si, comme Fischer, entendait le gouvernement de coalition

Parmi les politiciens de STAN, Danuša Nerudová ou le sénateur Marko Hilšer sont les plus souvent cités. Dans un sondage interne au parti organisé par les pirates, Petr Pavel a gagné devant Nerudová et Hilšer.

Le Premier ministre et président de l’ODS, Petr Fiala, a annoncé par l’intermédiaire de son porte-parole Václav Smolka qu’avant le premier tour, il adhérerait à la précédente recommandation générale de la coalition mixte, qui a choisi trois candidats, à savoir Nerudová, Fischer et Pavle.

La leader du TOP 09, présidente de la Chambre et troisième plus haute fonctionnaire constitutionnelle, Markéta Pekarová Adamová, n’est pas décidée à 100%, selon ses propos. « Je suis curieux du débat avec les candidats. C’est-à-dire par ceux qui ont le courage d’aller vers eux. Cependant, je sais déjà une chose, je ne voterai pas pour Andrej Babiš », a déclaré Pekarová à Prava.

L’enquête de Fischer ne révèle pas grand-chose. Néanmoins, plusieurs représentants de l’ODS l’ont publiquement soutenu, dont le président du Sénat et le deuxième plus haut fonctionnaire constitutionnel après le président, Miloš Vystrčilo.

« Au premier tour, j’ai choisi Pavel Fischer. Je le connais bien. Il a de l’expérience, du courage, du caractère et de l’humanité », a tweeté Vystrčil. « Il n’a pas seulement dit aux gens ce qu’ils voulaient entendre, il n’était pas un populiste, il aimait ce pays comme son propre enfant et a agi en conséquence. Il était le meilleur choix pour la Tchéquie », a-t-il écrit.

« Bien sûr, je voterais et je devrais voter pour la moindre délinquance. Parmi les candidats, je ne vois personne qui représente fortement la droite, les valeurs conservatrices sur les questions sociales et une approche libérale de l’économie », a-t-il ajouté.

Le nom de Fischer résonne également le plus parmi les gens. « C’est une personne avec une grande expérience de la vie, un diplomate avec de nombreuses années d’expérience, et il est proche de moi en tant que personne », a déclaré Jan Bartošek, vice-président du KDU-ČSL, à Práv.

Tomáš Czernin, vice-président du TOP 09 et du Sénat, qui élira également Fischer, a parlé de la même manière. « Il s’est parfaitement orienté dans toutes les situations. Ce n’était pas un problème pour lui de décrocher le téléphone et de parler aux ministres français en français, ainsi qu’en anglais ou dans toute autre langue avec d’autres politiciens du monde, qu’il connaissait tous », a-t-il ajouté. dit Czernin.

La ministre des Sciences et de la Recherche, Helena Langšádlová de TOP 09, l’a renvoyé à Pavlo. « Je connais son travail et son opinion, pour moi l’orientation pro-occidentale du pays est une garantie », a-t-il déclaré à Práv.

Le maire a également déclaré il y a quelque temps qu’ils avaient trois favoris : Nerudová, Pavel et le sénateur Marko Hilšer. Mais Neruda était le plus grand fan là-bas. « J’aime l’idée que nous ayons une femme à la présidence pour la première fois de l’histoire. De plus, elle est encore si jeune que son passé d’avant novembre n’a plus besoin d’être discuté », a déclaré le vice-président de STAN et député Lacina. Prav.