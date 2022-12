« Nous n’armerons pas l’Ukraine. » Mais l’Allemagne a exporté des armes vers l’Égypte en guerre

Vous pouvez également écouter l’article en version audio.

En 2021, l’Allemagne a exporté des armes pour une valeur de 9,3 milliards d’euros, soit 61 % de plus que l’année précédente. C’est un record pour l’instant. Le plus gros client de tous les temps a été l’Egypte, qui a acheté pour 4,3 milliards. Tel que rapporté par le serveur Deutsche Wellepar exemple, trois frégates MEKO A-200 de ThyssenKrupp Marine Systems ou 16 systèmes de défense aérienne fabriqués par Diehl Defence du Bade-Wurtemberg.

L’Égypte est membre de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen. Selon les Nations Unies, les deux parties belligérantes dans le pays arabe le plus pauvre ont commis des crimes de guerre. Il en va de même pour la guerre en Libye, à laquelle l’Égypte a également participé.

Mais le régime égyptien commet également des violations massives des droits humains chez lui : « Sous le gouvernement du président Abdel Fattah Sisi, l’Égypte a connu sa pire crise des droits humains depuis des décennies. » Des dizaines de milliers de détracteurs du gouvernement, dont des journalistes et des défenseurs des droits humains, reste en prison pour des accusations à motivation politique », a écrit Human Rights Watch à propos du pays arabe le plus peuplé.

« Les exportations d’armes allemandes vers l’Égypte sont profondément problématiques et contredisent leurs engagements et obligations découlant, par exemple, de l’accord sur le commerce des armes. Il doit empêcher les exportations d’armes, qui exacerbent la situation sécuritaire et portent atteinte aux droits de l’homme », a écrit l’expert néerlandais Frank Slijper du Organisation PAX à Seznam Zpráv.

Au sein de l’Union européenne, il n’y a pas de consensus sur les exportations d’armes vers l’Égypte, mais certains pays sont plus réticents que d’autres : « Surtout la France et l’Allemagne, qui sont les plus grands producteurs d’armes de l’UE, bien sûr ils ne facturent pas un bon exemple pour les autres États. », note Slijper.

Selon Jakub Eberle, directeur de recherche à l’Institut des relations internationales, les exportations d’armes vers l’Égypte sont le reflet de la continuité à long terme de la politique allemande en la matière : « Rien d’extraordinaire. Malgré le fait que l’Allemagne a une très politique d’exportation stricte sur le papier, ces dix ou quinze dernières années ont traditionnellement exporté vers des pays du Moyen-Orient qui étaient très répressifs. Maintenant, l’Égypte, avant l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d’autres pays », a-t-il rappelé dans une interview pour Seznam Zpravy .

Éviter l’aggravation des conflits

Les ventes d’armes à l’Égypte contrastent ainsi avec la décision de ne pas fournir d’armes à l’Ukraine, annoncée par la nouvelle ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock début janvier. « Nous ne sommes pas d’accord sur la fourniture d’armes à l’Ukraine », elle dit Baerbock après sa rencontre avec le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

Il a décrit l’opposition aux exportations d’armes vers l’Ukraine, que l’Allemagne a par ailleurs soutenue au moins diplomatiquement dans son différend avec la Russie, comme une tentative d’éviter une nouvelle escalade du conflit entre l’Ukraine et la Russie.

Selon Jakub Eberle, cependant, dans le cas de l’Ukraine, contrairement à l’Égypte, l’Allemagne a paradoxalement procédé conformément à ce qu’ils disent depuis longtemps : « Nous ne voulons pas exporter des armes vers des zones où il y a la guerre ou où il y a une menace de guerre. Les exportations d’armes ne font que contribuer à l’escalade du conflit.

L’Allemagne 🇩🇪 ne peut pas envoyer d’armes à l’Ukraine 🇺🇦 en raison de sa politique restrictive d’exportation d’armes « enracinée dans notre histoire ». Néanmoins, l’Allemagne peut envoyer des armes à l’Égypte, à l’Arabie saoudite, au Pakistan ou à la Serbie. pic.twitter.com/9tVIQo4gs7 – Ivana Stradner (@ivanastradner) 19 janvier 2022

Si les Verts ont la position la plus dure vis-à-vis de la Russie au sein de la coalition allemande, ils doivent également tenir compte des partenaires de la social-démocratie qui, en revanche, prônent depuis longtemps une attitude plus accommodante envers le Kremlin : « L’idée que l’Allemagne fournirait des armes qui serait alors habitué à tuer des Russes est indigeste pour de nombreux Allemands », a-t-il déclaré au serveur Deutsche Welle Marcel Dirsus du Security Policy Institute de l’Université de Kiel.

Les légumes verts ne peuvent pas être blâmés pour les exportations

Le nouveau gouvernement allemand n’est pas responsable des exportations d’armes vers l’Égypte – l’accord avec le régime de Sissi a également été conclu par le gouvernement de la chancelière Angela Merkel, dans les derniers jours avant la fin de son mandat. Baerbock lui-même a annoncé avant Noël que le gouvernement travaillait sur une nouvelle législation qui renforcerait les contrôles sur les exportations d’armes. « En tant que coalition, nous avons clairement indiqué que nous évaluerons rétrospectivement les exportations d’armes au cours des cinq dernières années », a-t-il déclaré à DPA.

Par conséquent, Jakub Eberle soutient qu’il est injuste de critiquer les Verts après seulement six semaines au gouvernement. Selon lui, dans deux ans, il sera clair s’il changera sa politique d’exportation. Néanmoins, ils ont une bonne position de départ à ce sujet : « Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que l’Allemagne cesse complètement d’exporter des armes, mais la politique sera plus stricte. Les deux principaux ministères qui peuvent faire quelque chose à ce sujet appartiennent aux Verts. Les licences sont approuvées à le ministère de l’Économie. » , qui est le vice-chancelier Robert Habeck, et la ministre des Affaires étrangères est Annalena Baerbockova », a-t-il expliqué.

Sur les exportations record d’armes et de munitions de l’année dernière, 3,4 milliards d’euros (environ 82 milliards de couronnes) de marchandises sont allés aux pays de l’UE, à l’Alliance de l’Atlantique Nord et à d’autres pays partenaires tels que le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou la Suisse. Des armes d’une valeur de 5,9 milliards d’euros sont allées à d’autres pays, dont l’Égypte susmentionnée règne en maître, mais Singapour et le Brésil figurent également parmi les dix plus gros clients.

Les restrictions allemandes sur les exportations d’armes ont été imposées au tournant du millénaire, lorsque les Verts étaient au gouvernement, et la diplomatie était dirigée par leur président de l’époque, Joschka Fischer.