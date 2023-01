Nous en avons beaucoup, n’est-ce pas ? C’est l’adversaire le plus coriace – CT sport – Télévision tchèque

« Nous avons un bon tirage, n’est-ce pas? C’est le plus gros test auquel nous puissions faire face. La France est championne du monde, elle a une grande qualité et des individus fantastiques. Nous devons faire de notre mieux », a déclaré Southgate. .

« Si vous voulez gagner la Coupe du monde, vous devez battre les plus grands favoris », a déclaré le capitaine Harry Kane, qui a marqué son premier but après trois passes décisives au Qatar. Kane a marqué son 11e but lors d’un tournoi majeur, surpassant l’ancien détenteur du record national Gary Lineker.

La France a éliminé la Pologne en huitièmes de finale avec un score de 3:1. L’attaquant vedette Mbappé a encore brillé, marquant deux fois et avec cinq buts, il est le meilleur buteur. De plus, il a offert un autre but au nouveau meilleur buteur de l’histoire des « bleus » Olivier Giroud.

« C’est un ajout de classe mondiale. Il l’a montré non seulement dans ce tournoi, mais il était déjà excellent dans le championnat il y a quatre ans », a rappelé Southgate la performance de Mbappé, alors âgé de 19 ans, qui a aidé la France à la Titre. à quatre coups.

Mais l’Angleterre compte aussi sur de jeunes joueurs dans l’effectif du Qatar. Contre le Sénégal, Bukayo Saka, 21 ans, a inscrit son troisième but en championnat, et l’ailier Phil Foden, 22 ans, a réalisé deux passes décisives. Le milieu de terrain de 19 ans Jude Bellingham, qui était un pilier de l’équipe à la Coupe du monde, a marqué le centre pour le but de Jordan Henderson et a joué un rôle déterminant dans le but de Kane. Jusqu’à présent, il n’a jamais été absent de la formation de départ une seule fois, et il a également marqué lors du premier match contre l’Iran.

« Il était difficile pour quiconque de prédire que Jude mûrirait si rapidement dans le football. Je suis satisfait des progrès réalisés par nos jeunes joueurs », a déclaré Southgate. « Je ne veux pas trop le féliciter parce qu’il est si jeune. Mais c’est l’un des joueurs les plus talentueux que j’aie jamais vus. Il n’y a aucune faiblesse dans son jeu », a ajouté Foden à ses coéquipiers.

L’Angleterre a terminé quatrième du championnat il y a quatre ans et attend l’or d’un tournoi majeur depuis son triomphe lors de la Coupe du monde à domicile en 1966. Un quart de finale contre la France les attend samedi à partir de 20h00 CET à Chúr.