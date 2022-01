Nous comprenons mieux la Russie que nos partenaires occidentaux

© Zbyszek Kaczmarek / Gazeta Polska

J’essaie toujours de faire attention au fait que Nord Stream 2 n’exporte pas seulement du gaz, mais exporte également la culture d’entreprise russe. Cela se voit dans les relations d’affaires des personnes influentes dans l’élite politique allemande, il en va de même en Autriche, peut-être dans une moindre mesure en France. Mais vous pouvez voir beaucoup de dépendance ici. Nous, en Pologne, connaissons et comprenons la Russie mieux que nos partenaires, alliés et amis occidentaux – déclare le prof. Zbigniew Rau, ministre des Affaires étrangères.

La Russie attaquera-t-elle l’Ukraine ?

La politique responsable vient se préparer à toute situation. Je dirai ceci : il y a des gens à l’OTAN qui imaginent les conséquences pour la Russie après une éventuelle attaque contre l’Ukraine. Sanctions et instruments similaires. Il y a aussi ceux qui soutiennent qu’il faut non seulement savoir à l’avance quelles seront les conséquences, mais aussi être bon pour les prévenir. Par exemple, en renforçant militairement l’aile orientale de l’OTAN, en soutenant l’Ukraine de diverses manières. Bien sûr, les deux approches sont appliquées, mais la discussion se résume à ce qui devrait être plus. Il y a naturellement de la place pour le dialogue, mais il y a aussi des questions sur quand le dialogue doit être une priorité et quand ce qu’on appelle la dissuasion et la défense. [odstraszanie i obrona – przyp. „GP”]. Quand un tel dialogue est-il plus constructif ? Quand s’appuie-t-elle sur une volonté de dissuasion et de défense, ou lorsqu’elle ne s’inscrit pas dans ce contexte ? Ainsi, même si nous ne pouvons pas répondre à la question que vous posez, nous devons poser une meilleure question : que peut-on faire pour empêcher que cela se produise ? Soit dit en passant, puisque nous parlons de dialogue, nous devons nous souvenir d’une autre chose très importante. Le dialogue n’est pas la même chose que la négociation. Vous n’êtes pas assis à la table des négociations lorsqu’une partie l’oblige à menacer son voisin.

Lorsqu’en juin 2021 les États-Unis ont levé les sanctions contre le bâtiment du consortium Nord Stream 2, vous avez souligné avec insistance que « les alliés de l’Amérique n’ont pas trouvé le temps de consulter les régions du monde les plus touchées par les conséquences de cette décision ». La semaine dernière, vous vous êtes entretenu à trois reprises avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken. L’attitude du gouvernement américain a-t-elle changé au fil des ans ? Le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan a avancé l’argument selon lequel Nord Stream 2 pourrait être un « levier » entre les mains de l’Occident, car la Russie pourrait être en danger d’être fermée en cas d’action involontaire. C’est peut-être une perspective éloignée de la manière polonaise d’aborder cette question ?

C’est vraiment. J’ai toujours dit que malgré les nombreuses différences significatives entre les partis politiques, ces dernières années, nous n’avons pas eu de gouvernement avec nous dont la position sur le projet Nord Stream 2 serait approuvée. Ne changera pas à coup sûr. Du côté américain, la perspective découle de nombreux facteurs, dont l’un est bien sûr la position très forte de l’Allemagne. Cela dépend fortement des approvisionnements en gaz de la Russie. C’est d’ailleurs l’effet de la politique stratégique à long terme de la Russie, qui existe même depuis les années 1970, lorsque la Russie était consciente que cela pouvait rendre l’Allemagne économiquement dépendante d’elle-même. Maintenant, ça se voit très bien. Cela recoupe les hypothèses géopolitiques de l’actuelle administration américaine, qui diffère des précédentes en ce qu’elle a décidé de laisser le problème européen à l’Europe à un niveau plus large. Donc, d’abord, les Allemands. Pendant la campagne électorale, nous avons entendu de nombreux slogans de ce genre sur la nécessité de reconstruire les relations avec l’Europe. Cela s’entend également lors des réunions du Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne, où le slogan « America Returns » apparaît fréquemment [„Ameryka wróciła” – przyp. „GP”]. En pratique, cela signifiait s’appuyer en Europe sur l’Allemagne. Cependant, ce n’est pas quelque chose qui est venu avec cette administration. C’est venu avec Clinton, auparavant les États-Unis avaient une soi-disant « relation spéciale » avec la Grande-Bretagne, et elle a commencé le processus de renforcement des relations avec l’Allemagne.

Que signifie la mise en œuvre de Nord Stream 2 pour l’Europe ?

J’essaie toujours de faire attention au fait que Nord Stream 2 n’exporte pas seulement du gaz, mais exporte également la culture d’entreprise russe. Cela se voit dans les relations d’affaires des personnes influentes dans l’élite politique allemande, il en va de même en Autriche, peut-être dans une moindre mesure en France. Mais vous pouvez voir beaucoup de dépendance ici.

Le ministre a parlé de différentes perspectives. Mais les six derniers mois n’ont-ils pas montré que c’est la perspective polonaise qui s’avère être un diagnostic plus précis en termes de comportement russe ?

Eh bien, vous pouvez dire : « Les voisins savent comment s’asseoir. » Nous, en Pologne, connaissons et comprenons la Russie mieux que nos partenaires, alliés et amis occidentaux. Même d’un point de vue historique, il est difficile de dire que nous, en Pologne, nous sommes jamais trompés sur la Russie.

