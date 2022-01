Notre-Dame Eternity en visite virtuelle

Il est enfin possible de visiter une visite virtuelle « Notre vierge éternelle », hommage à la cathédrale historique de Paris en feu. Elle s’intitule « Notre-Dame-de-Paris éternelle » et est une exposition 3D qui vise à restituer la beauté du grand monument au public au fil des siècles, en montrant son évolution et ses changements.

L’originale et authentique cathédrale Notre-Dame est toujours en cours de restauration, la cathédrale, symbole de Paris, partiellement détruite par un incendie dévastateur le 15 avril 2019 et visant à rouvrir en 2024. En attendant le retour de sa splendeur perdue, inaugurée dessus Grande Arche de la Défense, à la porte de la ville, un tour virtuel ce qui permet une immersion totale dans l’histoire de la cathédrale. Idée originale pour revivre l’histoire du lieu.

Pour célébrer la beauté intemporelle de la cathédrale, le nom « Eternelle Notre-Dame ». C’est spectaculaire visite en 3D ce qui permet de remonter dans le temps. L’exposition est désormais disponible, à condition d’aimer les sensations fortes et de ne pas souffrir de vertige, elle est en fait réservée aux plus de 11 ans munis d’un pass vert, au prix de 30 euros le billet. Situé au sein de la Grande Arche de la Fraternité, véritable espace physique de 500 mètres carrés, accessible par casque virtuel, jusqu’à 50 personnes assises pour une visite immersive. Un peu de technologie suffit pour voyager dans le temps et ainsi revivre l’histoire de Notre-Dame, du Moyen Âge à nos jours. Un bel hommage à l’un des édifices emblématiques de la France et de l’Europe.

Un voyage virtuel qui transcende les frontières de l’espace et du temps, une véritable expédition en réalité virtuelle. Pour la première fois, la cathédrale nous sera présentée sous un nouveau jour, permettant au public de découvrir Notre-Dame depuis sa construction, entre travail acharné, passion et travail continu pour en faire l’un des monuments les plus célèbres et les plus aimés au monde.

Si vous souhaitez passer des vacances romantiques à Paris, veuillez noter cette exposition. L’espace d’exposition restera ouvert au moins jusqu’à fin 2022, la visite virtuelle de Notre-Dame-de-Paris durant 45 minutes. L’initiative promue, entre autres, par l’opérateur Orange, en partenariat avec la municipalité de Paris et le diocèse, reversera 30 % du prix de la redevance à l’agence chargée de la restauration ainsi qu’à la Fondation Notre-Dame pour le financement des dispositions.

Aller à Paris est toujours une bonne idée. Notre-Dame est toujours visible de l’extérieur, certainement pas comme visiter l’intérieur spectaculaire, avec ses magnifiques vitraux. Mais vous pouvez ressentir la majesté et le sentiment d’intemporalité rien qu’en vous promenant : c’est une cathédrale plutôt magique.

Pour un week-end ou une courte escapade Paris est l’une des destinations idéales, regorgeant de monuments historiques, de musées mais aussi de restaurants et boutiques branchés, proposant toutes sortes de divertissements. Entre la Tour Eiffel illuminée la nuit, le jardin des Tuileries en fleurs et la flânerie sur les Champs-Elysées, Paris est rempli d’émotions particulières.