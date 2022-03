Note de bas de page : les romans et les films historiques sont plus que de simples évadés de la réalité

Aujourd’hui, beaucoup d’entre nous souhaiteraient peut-être être dans un endroit complètement différent, ou même à un moment différent, où toutes les crises mondiales stressantes actuelles ne se sont pas produites. Certains jouent à des jeux vidéo, d’autres lisent de la science-fiction, et les romans, films et séries historiques sont depuis longtemps des moyens typiques d’évasion vers une autre réalité. Mais la longue épopée des chevaliers ou des pirates n’est plus qu’une simple évasion. Par conséquent, dans le numéro d’aujourd’hui de Pod Arou, je vais essayer d’analyser certains des charmes cachés de la fiction historique.

Si quelqu’un m’avait dit avant le début de la pandémie que j’aimerais lire une trilogie de romans de mille pages de l’Angleterre médiévale, j’aurais peut-être ri de moi en disant que j’avais définitivement des choses plus importantes et intéressantes à faire. Deux ans plus tard, je ne peux que hausser les épaules, car j’ai raté les trois romans primés de la soi-disant trilogie Tudor de l’auteure britannique Hillary Mantel, dont le dernier volume, Mirror and Light, a été publié en tchèque à la fin de l’année dernière. . an.

Bien sûr cela peut se justifier par le fait que, comme tout le monde en confinement, j’ai plus de temps libre ainsi qu’un besoin naturel d’échapper à la réalité. Mais cela n’a peut-être rien à voir avec la pandémie. Quand j’ai commencé à chercher pourquoi un genre auparavant négligé m’a séduit, j’ai réalisé que la fiction historique et la production cinématographique et télévisuelle connaissaient une renaissance importante, et surtout au cours des dix dernières années, la façon dont nous voyons ces genres a considérablement changé.

Redevenir célèbre

Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la fiction historique était auparavant respectée (dans ce contexte, je veux dire des œuvres qui se déroulent dans une autre période de cent ans) imprimé du domaine « élevé » de la littérature. Il y aura des exceptions, mais pour la plupart, il y a des romans pleins de femmes avec des perruques et d’hommes avec des ficelles de bibliothèque rouges et des déchets amusants. Mais ensuite, il y a eu un revirement et au plus tard dans les années zéro, le genre était de retour sur le devant de la scène. Les romans historiques ont commencé à remporter des prix littéraires prestigieux et l’explosion de la production en série s’est également inspirée du passé.

Cela ne signifie pas que le contenu consommateur peu exigeant ne sera plus créé dans ce domaine (qui n’ont pas vu les séries Outlander ou Viking, qui leur parlent et les battent à ce jour), mais des œuvres acclamées par la critique commencent également à apparaître. porte. . Les premières hirondelles du début de l’année zéro incluent, par exemple, le roman Victoria Carmel and White de Michel Faber, des films tels que Master & Commander Peter Weir se déroulant à des niveaux de réalisme sans précédent, et en 2009 Hillary Mantel a publié Wolf Hall, qui dix ans plus tard Le gardien montre pour les meilleurs romans anglais du 21ème siècle.

L’évolution des tendances et des goûts des critiques est également attestée par le fait que ces œuvres sont souvent conservées dans des tiroirs qui ont longtemps cherché des moyens d’être publiés – Faber a écrit ses romans au début des années 80, à l’instar de Mantelová avec sa première histoire historique A Place of Greater Safety, et le film Weir est une adaptation du roman naval de Patrick O’Brian des années 1970.

On pourrait faire valoir que ce passage au passé pourrait être un symptôme du vide actuel de la culture pop occidentale et une réaction aux temps chaotiques. Mais un examen plus approfondi du Wolf Hall primé offre également une autre interprétation.

Comme beaucoup de romans historiques, l’intrigue de la trilogie Tudor de Mantel n’est qu’une banalité populaire que l’on peut lire dans les manuels d’histoire en quelques minutes. Le conspirateur sophistiqué Thomas Cromwell est progressivement devenu l’homme le plus puissant d’Angleterre et le bras droit d’Henri VIII, finissant par se retrouver sur la potence, tout comme la femme du roi. Le charme du livre mais réside ailleurs – critique littéraire James Wood il Etatqu’il s’agit en fait d’un roman sophistiqué du présent, mettant en scène des célébrités du XVIe siècle.

Mantle évite habilement les acronymes mentaux, qui décrivent et évaluent les événements historiques en sachant comment ils se sont produits. Il a réussi à maintenir la perspective des gens vivant à une époque non moins chaotique qu’aujourd’hui, et savait à peine où cela allait. La description de leurs actions, pensées et monde intérieur est beaucoup plus intéressante. Grâce à eux, nous pouvons ressentir indirectement des histoires humaines intéressantes qui se produisent dans des conditions et des situations inhabituelles (même écrites dans un certain style de langue) sans nous sentir obligés de les interpréter et de les évaluer de manière critique. Et c’est cette approche de la fiction historique qui est aujourd’hui très actuelle et innovante.

Pas un manuel, pas une brochure

Sur des événements tels que l’invasion actuelle de l’Ukraine par la Russie, il y a toujours beaucoup de commentaires qui forment la phrase kitsch que quiconque oublie l’histoire est sûr de la répéter. Laissons de côté le fait qu’en général, il s’agit d’une idée plutôt douteuse et paresseuse, car chaque événement est unique, et peu de gens ont une connaissance si approfondie de l’histoire qu’ils peuvent vraiment l’appliquer de manière critique et ne pas tout comparer à la guerre. II seulement. . Dans le contexte de ce bulletin, il y a une manière assez intéressante dont ce Grand-Mother Council a traditionnellement déformé notre vision de la fiction historique.

Beaucoup d’entre nous ont remarqué que les romans et les films historiques sont des outils éducatifs et instructifs, notamment parce que la lecture est scolaire. C’est comme si nous apprenions d’eux des faits historiques et des leçons pour notre présent. Non pas qu’il y ait quelque chose de mal à cela, mais avec un peu de colère, nous pourrions ajouter que dans ce but, nous pouvons écrire un manuel ou un commentaire de journal et nous n’avons pas à nous soucier de faire un roman ou un film. Ce sont des outils pour des choses bien plus intéressantes que de simples conférences éducatives.

Tout d’abord, il y a le fait que ce n’est pas un documentaire. Toute fiction indique ouvertement qu’elle est partiellement fiction. En d’autres termes, même l’analyse la plus approfondie de l’histoire professionnelle sera toujours partiellement trompeuse et déformée, mais au moins n’essaiera pas de dissimuler la fiction littéraire ou cinématographique. Mantel lui-même a déclaré que nous avions peu d’informations biographiques précises sur de nombreuses personnalités célèbres telles que Cromwell ou Anne Boleyn, et qu’il avait beaucoup à découvrir.

De plus, il y a une différence entre l’expérience actuelle des événements et la façon dont nos descendants le verront après des décennies ou des centaines d’années. Les habitants de l’Angleterre victorienne se sont peut-être sentis comme des défenseurs du progrès et de la liberté, et ils seraient assez surpris de voir comment nous regardons leur moralité et leur mode de vie. C’est pourquoi il est si important de se tourner vers le réalisme descriptif sans aucun effort d’interprétation et de réflexion pré-planifié, ce qui, à bien des égards, libère même le lecteur ou le spectateur.

Un autre exemple intéressant de ce type de travail est le film The Last Duel de Ridley Scott. L’une des principales contributions de l’examinateur était sur place expliqué avec çaqu’il ne tente pas de décrire des faits historiques pour s’adapter aux interprétations actuelles. L’histoire d’un étrange différend juridique entre deux chevaliers au sujet du viol présumé de la femme de l’un d’eux est difficile à prendre comme une métaphore ou un commentaire, car la France du XIVe siècle était simplement un endroit complètement étranger aux vues et aux normes d’aujourd’hui. Grâce à cela, le spectateur peut s’immerger dans un environnement étrange et insolite sans avoir l’impression que le créateur essaie de le convaincre de quoi que ce soit.

Dans le contexte d’une période historique plus proche, mais non moins particulière, la même chose est arrivée il y a quelques années au réalisateur allemand Tom Tykwer dans la série Babylon Berlin. Bien que plus proche du genre récréatif que de l’art, elle était également largement résignée à ses efforts éducatifs spastiques et, en tant que l’une des rares œuvres se déroulant à l’ère de Weimar, ne se concentrait pas uniquement sur les nazis au pouvoir – simplement à cause de la politique de la fin des années 1920. situation à l’époque, elle paraissait très différente et moins claire pour les gens que nous ne l’interprétons aujourd’hui.

Voix sourde

Le réalisme de la fiction historique contemporaine est également multiplié par le fait que ses auteurs peuvent faire place à de nombreuses perspectives et voix auparavant opprimées. Ceci est principalement le reflet de minorités auparavant arriérées et opprimées, et entre autres choses, le boom historique actuel peut être considéré comme une forte contribution des perspectives féministes et LGBT+. Le film Portrait d’une fille en feu de la réalisatrice française Céline Sciamma a reçu des applaudissements bien mérités en 2019.

Même dans ces œuvres, leurs créateurs ne recherchent pas principalement des métaphores actuelles, mais surtout dépeignent de manière vivante des aspects de la vie jusqu’alors inédits à diverses époques historiques. Le fait que la fiction historique soit souvent considérée comme un genre féminin en raison de son association avec la Bibliothèque rouge joue également un rôle important, mais aussi un chef-d’œuvre romantique apparemment décontracté plein de sexe chaud sur une ficelle déchirée (en anglais, le terme captivant est utilisé pour ce sous-genre). éventreur de corset) peut avoir un fort potentiel émancipateur – en dehors de l’Outlander susmentionné, il suffit de consulter le très populaire Netflix Bridgerton.

Aperçu que nous n’avons pas trouvé pour le moment

Un destin humain bien décrit est un sujet intéressant encore aujourd’hui. Mais s’ils se situaient dans une autre époque historique, ils deviendraient des associations indispensables avec la politique, la culture et la société contemporaines. En lisant les romans millénaires de Sally Rooney, tôt ou tard, nous finirons par discuter de leur engagement, de leur authenticité et de leur génération, et cesserons de nous concentrer sur les émotions et les pensées qui découlent des histoires littéraires elles-mêmes.

Paradoxalement, nous pouvons comprendre et vivre des débats médiévaux bien décrits sur les divisions ecclésiastiques ou les lois sur l’héritage, même s’ils sont souvent complètement déconnectés de nos habitudes et modes de pensée actuels. En d’autres termes, la fiction historique peut apparaître à première vue comme un genre lié à l’accent mis sur des scènes et des faits historiques obscurs, mais en réalité, elle offre aux écrivains et au public un espace formidable pour imaginer et expérimenter.

D’ailleurs, cette liberté est multipliée dans les romans et les films qui sont mentionnés par le fait qu’ils ne veulent rien de nous à première vue – même cette évasion réside dans le fait que nous voulons échapper au parallélisme avec le présent, pas le chercher. . Leur message le plus fondamental est peut-être la simple vérité que l’avenir est toujours incertain et que nous ne savons jamais exactement ce qui nous attend. L’apparente évasion du dur présent, en fait, a l’effet inverse et nous oblige à réfléchir activement à notre environnement et aux moyens d’aller de l’avant.