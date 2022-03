Noms de famille populaires en Pologne – TOP 15. Il y a tellement de personnes avec ce nom de famille aux États-Unis, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni [zdjęcia]

Le nom de famille Nowak est le nom de la plupart des femmes et des hommes polonais. Fait intéressant, c’est aussi le nom de famille le plus populaire en République tchèque et en Slovénie. Comment s’appellent les habitants de la Pologne ? Vous pouvez le vérifier

Les noms de famille polonais ont pris forme à la fin du Moyen Âge et ont des origines très diverses. Ils peuvent provenir d’un nom, d’une profession, d’un physique ou d’un caractère, et renvoient également à des noms communs : animal, plante, chose. Certains noms de famille sont liés au lieu de naissance ou à l’origine, et peuvent être ethniques. Il existe également des noms de famille identiques au prénom ou dérivés du prénom, tels que: Adamus, Marcinek, Michałko ou Roman ou Magda – selon le portail www.DANE.gov.pl.