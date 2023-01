Noël 2023 : horaires d’ouverture le jour de Noël et les vacances de Noël

Pendant les vacances de Noël, les gens font leurs derniers achats le matin du 24 décembre. Les magasins ayant une surface de vente de plus de 200 mètres carrés doivent rester fermés après 12h00 et pendant les premier et deuxième jours de Noël. Cependant, de nombreux magasins fermeront plus tôt. Cependant, certains magasins offrent des heures d’ouverture prolongées avant Noël