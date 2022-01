Niger : Opération française à Tillabéri, les membres de l’Etat islamique éliminés | Sécurité internationale

Publié le 21 décembre 2021 à 11:33 dans

Une frappe aérienne menée par l’armée française a entraîné la mort d’un membre de l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS) au Niger, qui serait responsable de la mort de six citoyens français et de deux Nigérians.

21 décembre, un porte-parole de l’état-major français a rapporté la nouvelle, ajoutant que l’opération s’était déroulée le 20 décembre dans la région ouest du Nigeria de Tillabéri et soulignant que le terroriste évincé, Soumana Boura, était l’un des auteurs de l’attentat perpétré contre 9 août. 2020 dans le parc de Kouré, qui a ensuite été revendiqué par l’État islamique dans le Grand Sahara. L’homme avait filmé l’exécution de six ressortissants français, qui travaillaient pour une organisation humanitaire, ACTED, et avaient voyagé en touristes dans la région, leur guide et leur chauffeur nigérian.

L’attaque a eu lieu à environ 65 km de la capitale nigériane, Niamey, dans une zone connue sous le nom de « zone des girafes », en raison de l’abondance de ces animaux. Selon les autorités locales, le groupe se trouvait dans la zone depuis moins d’une heure lorsqu’il a été pris en embuscade par des hommes armés à moto sortant de la brousse, qui n’ont pas été initialement identifiés. Le groupe, le guide et le chauffeur avaient été abattus. La voiture qu’ils conduisaient a ensuite été incendiée, tandis que le corps a été laissé dans le sable. Par la suite, l’État islamique du Grand Sahara a revendiqué l’attaque. Comme le souligne Rapport d’État sur le terrorisme Département d’État américain, le Niger fait face à une menace terroriste le long de chacune de ses sept frontières. Ces groupes profitent des zones désertiques peu peuplées pour s’organiser, recruter des membres et mener des attaques, en exploitant la présence d’une autorité étatique rare ou inexistante. Les organisations terroristes les plus actives au Niger sont : ISIS dans le Grand Sahara, Boko Haram, ISIS en Afrique de l’Ouest et JNIM.

L’ISGS est considéré comme responsable de la plupart des attaques menées dans la zone où se rejoignent les frontières du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Cette zone, connue sous le nom de « zone des trois frontières », est souvent la cible d’affiliés locaux de l’État islamique et par Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), causée par la sphère d’influence d’Al-Qaïda. Depuis le début de son intervention militaire au Mali en 2013, l’armée française a éliminé plusieurs membres de haut niveau de l’ISGS dans le cadre de ses opérations de lutte contre le terrorisme. Le 16 septembre dernier, le président français, Emmanuel Macron, a annoncé l’assassinat du leader de l’organisation, Adnan Abou Walid al-Sahraoui. L’homme est considéré comme l’instigateur des attentats du 9 août 2020, et est également recherché par les États-Unis car il est jugé responsable de l’attentat meurtrier, qui a été perpétré le 4 octobre 2017, contre les troupes américaines au Niger. A cette occasion, 4 membres des forces spéciales américaines et 4 soldats nigérians ont été tués.

La France a été un acteur clé dans la région, mais les défis persistants à la sécurité des contingents semblent favoriser une décharge militaire générale de la région, afin de partager cette responsabilité avec les alliés européens. Un exemple dans ce cas est représenté par la Task Force Takuba, qui fonctionne depuis l’été 2020. Outre la France, les pays concernés sont la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni. En Italie, l’opération a été approuvée par Décision de mission 16 juillet 2020, pendant le gouvernement dirigé par l’ancien premier ministre Giuseppe Conte. Selon l’ancien ministre de la Défense Lorenzo Guerini, la participation de l’Italie au groupe de travail international au Sahel faisait « partie de l’engagement plus large de l’Italie dans la région ».

