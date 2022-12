Neymar va jouer, le coach Tite coupe un gros point d’interrogation. Je me sens bien, dit la star

Il y avait beaucoup de points d’interrogation au début, mais maintenant il semble que Neymar jouera contre la Corée du Sud. La star brésilienne de 30 ans s’est blessée à la cheville lors du match de groupe de base contre la Serbie et il n’est pas certain qu’il participera à la Coupe du monde. Cependant, selon l’entraîneur Tite, le joueur est prêt à revenir à l’action.

Dans un match de groupe de base contre la Serbie, tous les supporters brésiliens étaient engourdis. La star Neymar s’est blessée à la cheville et a raté les deux matches suivants contre la Suisse et le Cameroun. Des spéculations ont immédiatement commencé quant à savoir s’il participerait toujours au championnat.

« Je vais bien. je savais que ce serait » L’as de 30 ans s’est rendu sur Twitter samedi et a donné de l’espoir aux supporters du favori sud-américain. La question fondamentale avant les huitièmes de finale contre la Corée du Sud a été soulevée dimanche par l’entraîneur Tite, selon le site Web. Courrier quotidien il informe que ses joyaux seront joués.

La nouvelle arrive au meilleur des moments. De plus, l’entraîneur brésilien ne peut plus compter sur Gabriel Jesus, qui s’est blessé au genou lors du duel avec le Cameroun et devrait être absent jusqu’à trois mois. Et il n’était pas le seul blessé lors du dernier match de groupe. Le défenseur de Séville Alex Telles est également absent.

Le Brésil a perdu contre le Cameroun lors de son dernier match de groupe, et a également perdu contre deux piliers :

TN.cz